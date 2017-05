Lalá Pena e Guilherme Cecílio são destaque em badalado niver sábado

Lal Pena e Guilherme Ceclio so destaque em badalado niver sbado

JOIA RARA

ESTA temporada é das mulheres, com o charme e o brilho das peças preciosas by Joalheria Cardoso. Na página de hoje, o design sutil, em ouro amarelo, que deixa brilhar o poderoso rubi, num colar único que o apaixonado pode bem presentear no Dia das Mães. Os almoços da ExpoZebu também são oportunidade perfeita para usar Joalheria Cardoso.

LUXO

Delicadeza do design valoriza a preciosidade do rubi, na sugestão perfeita de Joalheria Cardoso FAMOSOS

Ana Maria e o arquiteto Índio da Costa, que vem a Uberaba para palestra e lançamento de livro

ÍNDIO DA COSTA, AQUI

COM certeza, Índio da Costa é um dos mais celebrados arquitetos brasileiros e será a presença festejada da semana, em Uberaba. Amanhã, às 19 horas, na Uniube, campus Aeroporto, ele fará palestra e lançará seu belíssimo livro, que já tive a oportunidade de ver, em mãos, com Ivan de La Rocque, seu amigo. O autor do projeto dos ônibus do VLT do Rio de Janeiro vem acompanhado da esposa, Ana Maria, uma das colunáveis decoradoras da Cidade Maravilhosa.

Nosso amigo J Edu com o casal londrinense Rosiane e Kiko Schobiner, a DJ Samhara, uma das atrações das baladas na Casa do Folclore

Cristiano Bizzinotto Júnior e Candinha, Arnaldo Manuel e Yara com a marqueteira

Helen Sombrini nos shows da ABCZ

Fotos/Martinha Sabino Luiza Barbosa fez 30 anos e comemorou; na foto, com Afonso Arnaldo, o marido, Guilherme Carrara; a mãe, Bea, e o irmão Marco

Paula Carrara com dona Ilka e Joana Oliveira com o filho na festa de Luiza

Bea com Laurinha Coelho, Valéria Maluf, Cacala, Rosália Guaritá, Augusta Rocha, Marcia Adriana e Sheila Cunha, na festa de Luiza

Lalá Pena e Guilherme Cecílio marcaram presença nos

30 anos de Luiza Barbosa Márcia Adriana com a filha Geovanna

LIDERANÇAS NA JUVENTUDE

O Rotary realizou nos dias 8 e 9 de abril, em espaço cedido pelo Colégio Nossa Senhora das Dores, o RYLA (Premiações do Rotary para Lideranças na Juventude). Vinte e um alunos dominicanos participaram do evento. Aluna do Ensino Médio, Ana Luiza Carrilho de Oliveira Resende ganhou Troféu. Legal. O Brasil precisa de evento assim!

Ana Luiza Resende, do CNSD, foi destaque em evento do Rotary

para a juventude Chef Júlio César Cordeiro, pronto para iniciar os cursos de

culinária italiana

CULINÁRIA ITALIANA

MESTRE da culinária mediterrânea, Júlio César Cordeiro realiza curso de culinária italiana. Serão 12 pratos, com entradas, primeiro e segundo pratos e doces, que serão degustados, com vinhos. E os participantes ganharão um charmoso avental. De 22 a 24 de maio, na Casa Dharma. Contatos 99790-9012. Inscrições, praça Frei Eugênio, 540, e Santa Beatriz, 989. Também nos dias 29 e 30 de maio haverá cursos de doces e molhos. Imperdíveis!

Integrantes do ChoroCultura com a cantora Irene D’Aprile estarão à frente da homenagem que será prestada amanhã à cantora Dalva de Oliveira,

no bar Meu Chorinho

A ESTRELA DALVA

ATENTO, o leitor já deve ter percebido que o centenário de nascimento de Dalva de Oliveira será comemorado amanhã, no Meu Chorinho, às 21 horas. Só podia ser lá! Como integrante, por um dia, da casa de MPB de Fausto Oliveira e como apresentador, tenho liberdade de convidar o leitor para festejar conosco a data desta que foi uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos.

DIAS FASHION

CONFORME conferi, em cores e ao vivo, Ivalda Modas está com a mais completa e poderosa coleção. Do esporte fino, para ouvir Índio da Costa e Dalva de Oliveira, à roupa chique, de meia-estação, para o Baile do Cowboy, a loja da descolada Ivalda Bessa é mesmo referência de bom gosto em moda feminina. Esta semana é de Ivalda Modas!

Ivalda Modas, perfeita para os eventos da semana mais

fashion da temporada

TAPETE VOADOR

• Champagne – Empresária bem-sucedida Maria Inês Marzola e a psicóloga Ilcea Borba aniversariam amanhã e recebem homenagem do colunista.

• Brasilidades – Dona de voz que vibra na mesma faixa de Dalva de Oliveira, Irene D’Aprile se apresentará acompanhada do ChoroCultura, patrimônio musical da cidade. Um bom momento para assumirmos nossa identidade cultural. Lá no Meu Chorinho.

• Grande Dodô! – Difícil chorar a morte de Dodô Cicci, anteontem, aos 91 anos de idade. Ele só nos deu alegria, nos fez dar boas risadas. Afinal, para ele, e para os cientistas, o mundo é uma bola e, como tal, não há lado para tristezas bater. Vai continuar nos alegrando, ao nos lembrarmos dele. Meu carinho especial aos irmãos Diomira, Darcy, Mimi e Dorival Cicci, nossos amigos de sempre.