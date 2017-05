Maíla Dornfeld e Fernando Alonso curtiram showzaço

Mala Dornfeld e Fernando Alonso curtiram showzao

Paulo Lúcio EXPOZEBU

Belos Mayla Dornfeld e Fernando Alonso, curtindo Zezé Di

Camargo & Luciano FLORIPA

Lara e Guilherme Nabut passaram o fim de semana em Florianópolis, motivados por casamento de amigos

Jorge Alberto Gabriela, paulistana, namorada de João Eduardo, e Vitória Rocha Belo enfeitaram o concorrido

almoço dos Diamantino Eduardo e Andreia Sidney vendo os sertanejos universitários no Parque

Time de belas nos shows da ExpoZebu: Juliana, Duda Palis, Renata e Mariana Caetano, Paula Mesquita, Júlia Rossi e Duda Cunha

Parceira constante, a fotógrafa Rita Lacerda em momento fashion

para clique de aniversário, hoje

Marta Montes e amiga em temporada de veraneio em Roma, Itália

Elvio Vincenzi e Cilene chegaram do Rio de Janeiro, bem a tempo das festividades da ExpoZebu Paulo Miranda, sucesso em duplicata em Belo Horizonte

SUCESSOS DE PAULO

UM de nossos artistas plásticos, de projeção nacional, Paulo Miranda acaba de chegar de Belo Horizonte, onde integrou a mostra top do momento, Guignard e a Paisagem Mineira – o Antes e o Depois, que faz paralelo entre a paisagem do grande artista com a dos contemporâneos. Participa, ainda hoje, de outra coletiva, do acervo da UFMG, denominada Olhar Revisitado, com curadoria de Rodrigo Vivas e Fabrício Fernandino.

Mauro Costa Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, com nosso amigo Alessandro Pagliaro, na ExpoZebu Juliana D’Aline mantendo a forma na Academia Vip do Uirapuru Iate Club, point top da cidade

ACADEMIA VIP UIRAPURU

DEPOIS do malemolengo feriadão, associado voltou, com tudo, às aulas de musculação, yoga, alongamento, jiu-jítsu, caratê, capoeira, zumba, spiny, pilates e de outras modalidades mais no cardápio variado da Academia Vip Uirapuru. Ali, um espaço que merece atenção especial, é a Área Vip, onde o associado tem, realmente, tratamento especial. Uirapuru Iate Clube, mais espetacular que nunca!

Marise Romano Doyle Raymer e Daiane Gonçalves retomando as atividades

depois da temporada de shows

IPHONES PARA AS MÃES

TEVE início no dia 27 de abril, e vai até dia 14 de maio, a promoção do Dia das Mães no Shopping Uberaba. Nas compras de até R$300, o cliente recebe um cupom para concorrer a um par de iPhones. Ao todo, serão sorteados cinco pares de celulares, sonho de consumo de todos nós. Quando se fala em Dia das Mães, o Shopping Uberaba dá show de opções de compras.

TUDO PELA CIÊNCIA

INTEGRANTE de uma das famílias mais respeitáveis do país (fundadora do Unibanco, hoje Itaú/Unibanco), João Moreira Salles é diretor de cinema e ganhou prêmio por seu melhor trabalho, Santiago. Preocupado com a falta de apoio às Ciências, no país, ele acaba de fundar, com a esposa, Branca Vianna, o Instituto Serrapilheira. São R$350 milhões destinados às pesquisas nas áreas de Engenharia, Matemática, Física, Química, Medicina e Biologia. • Conhecimento, no Brasil, vai melhor quando desvinculado do Estado.

OS MOREIRA SALLES João Moreira Salles é irmão de Valtinho Salles, também diretor de cinema (Central do Brasil é seu filme mais premiado). A casa onde nasceram e viveram grande parte de suas vidas é uma das mais belas do país. Inaugurada em 52, tem projeto de Olavo Redig de Campos e paisagismo de Burle Marx. E o corcovado como pano de fundo, em plena Mata Atlântica. É a sede do Instituto Moreira Salles, que o leitor poderá visitar nas viagens ao Rio de Janeiro. Em Poços de Caldas, também, berço da família, o IMS merece atenção dos visitantes. ALMA BRASILEIRA NO livro A Noite do Meu Bem, o crítico musical e historiador Ruy Castro, de certa forma, fica com um pé atrás na preferência por Dalva de Oliveira, cujo centenário será celebrado dia 5 de maio, ao ver nela uma cantora lírica, camuflada. Mas talvez seja esse trânsito entre o lírico e o popular que tenha feito dela uma artista tão singular, atingindo todas as camadas sociais. O melhor é ouvir Dalva, nesta semana dedicada a ela.

TAPETE VOADOR

• Fica a dica – Quem for ao Rio e puder conhecer o Instituto Moreira Salles poderá aproveitar a visita e almoçar lá. O restaurante é um dos belos espaços da casa.

• Caçu – Repercutiu bem nota sobre a pesquisa que Zélia Ferreira e Glaucia Borges fazem sobre o Caçu. Leitores já ligaram oferecendo novos dados ao inventário histórico.

• Decolar.com – No país dos feriados, vale a pena ir ao Rio para conhecer o IMS.

• Chapéu e botas – Hora de lustrar as botas para o Baile do Cowboy. Promete!

• Índio da Costa – Os arquitetos cariocas estão em alta, em Uberaba, que se honra de receber, esta semana, o genial Índio da Costa, que fará palestra na Uniube e lançará seu belíssimo livro, na Lemos & Cruz. De olho no evento merecedor da atenção dos bem-informados.

• Boi zebu – A meu ver, até as entidades culturais deveriam visitar as baias do Parque, com guia.