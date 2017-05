Marcella Fonseca e Gabriela Jordão, destaques nas baladas sertanejas

Marcella Fonseca e Gabriela Jordo, destaques nas baladas sertanejas

NÃO só de cerveja e churrasco vive a ExpoZebu. Milhares de cidadãos nem têm ideia do que seja um exemplar de gado nelore, gir ou guzerá. Acredito que as crianças e jovens, principalmente. Uma visita ao Parque Fernando Costa, tendo um zootecnista como guia, muito se aprenderia sobre o tema central da Mostra, que é o gado. Aqui estão os exemplares mais belos do mundo. E não há por que ignorá-los.• Acho que toda entidade deveria ter um técnico como guia para que visitantes conheçam as raças do animal que colocou Uberaba no epicentro da pecuária mundial. Ignorar o zebu e o zebuzeiro pode ocorrer em ignorância dupla.

Cristiano Manzan com sua querida mãe na comemoração de seu concorrido aniversário Linda Marcela Hueb com a avó Auxiliadora Rocha, na recepção

NEM só de sertanejo universitário vive a primeira semana de maio. A tradicional música popular brasileira pede licença e passagem para comemorar o centenário de nascimento de uma das principais cantoras do país, Dalva de Oliveira. Chamada por alguns de nossa Edith Piaf, Dalva reinou no país dominado pelas cantoras de excelência. Para Caetano Veloso e tantos mais, foi a maior das brasileiras.

Cantora Dalva de Oliveira terá seu centenário de nascimento

comemorado, em Uberaba

CENTENÁRIO de Dalva de Oliveira não passará batido em Uberaba. Show em homenagem a ela está sendo programado para o dia 5 de maio, justamente a data de seu nascimento, ocorrido na cidade paulista de Rio Claro. As canções, com sua voz, fazem parte do imaginário do povo brasileiro que, por várias gerações, teve em Dalva o canal de exposição de seus sentimentos mais verdadeiros.

Jorge Alberto Cristiano Bizzinotto Jornalista Cláudio Tognolli recebido por Eduardo Diamantino, no tradicional almoço da família José Otávio Lemos com Acharyashri Maharaj e João Sabino, no lançamento do livro que os indianos fizeram sobre a raça gir, e que homenageia nosso zootecnista; no Museu do Zebu

TRADICIONAL almoço na belíssima chácara de Vitória e dr. Diamantino Silva Filho foi enriquecido com presença de Cláudio Júlio Tognolli, a nós apresentado por Eduardo Diamantino. Jornalista, músico e escritor, formado pela Universidade de São Paulo e doutorado em Ciências da Comunicação pela USP, ele é membro do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos.

ENQUANTO dá um tempo na biografia que faz sobre Delcídio Amaral - aquele que pôs farofa no ventilador da política brasileira - Cláudio Tognolli começa a escrever a biografia do nosso famoso dr. Diamantino. Pessoa certa com personagem certo. Para o leitor focar bem o jornalista, Tognolli é autor de livros como Mídia, Máfias and Rock’n Roll, 50 Anos a Mil - a Biografia de Lobão; Milton Neves, uma biografia; Assassinato de Reputações - Um crime de Estado; Assassinato de Reputações II - Muito Além da Lava Jato. Em março de 2016 lançou o livro Assassinato de Reputações II, novamente com Romeu Tuma Junior. • A ExpoZebu continua trazendo gente importante a Uberaba, não necessariamente criador, não necessariamente milionário.

Akinafoto Editor do JM, Márcio Gennari, com sua esposa, a fotógrafa Fernanda Borges, na apresentação

do showman Luan Santana Bela Patrícia Souza com o pai, José Ronaldo, conferindo os sertanejos universitários

Cristiano Bizzinotto Débora Morato, Camila Leste e Vanessa Fontanela (TV Integração) na apresentação de Zezé Di Camargo e Luciano

Cristiano Bizzinotto Akinafoto Ana com o pai e diretor da ABCZ, Marcelo Ártico, sertanejo assumido, em show no Parque Marcella Fonseca e Gabriela Jordão aplaudindo os sertanejos universitários

Maria Clara, paparicada pelo avô Pedro Riccioppo, na

comemoração de seu aniversário

Jorge Alberto Orquídeas raras cobrem os troncos de árvores na chácara

dos Diamantinos Residentes em Brasília, as pesquisadoras uberabenses Gláucia Borges e Zélia Ferreira visitando a localidade da antiga fábrica de tecidos, no Caçu, sobre a qual escrevem um livro

A GENTE estava em maio. Quero bem a esses maios, o sol bom, o frio de saúde, as flores no campo, os finos ventos maiozinhos – Guimarães Rosa in Grande Sertão: Veredas. • • • Colunistas e fotógrafos afinando compasso para repercussão dos eventos colunáveis do fim de semana, o que inclui batizado da neta de Ângela Pena, festa do Caré Ribeiro. • • • Hoje, 2 de maio, aniversário do babalorixá Antônio Speridião Alves.

• Carne e osso – Centenas de crianças fazem teste para encarnar personagens de Turma da Mônica, agora, em carne e osso.

• Atentos – Mesa diferenciada nos Diamantinos incluía um jornalista, Marília e Marcos Montes, Heloísa Piau e Fernando Hueb, tido por todos como “indispensável”.

• Reformas Já! – Sem reformas (Trabalhista e da Previdência), a inflação pode voltar a dois dígitos. – Mário Mesquita, economista-chefe do Itaú Unibanco.

• From Índia – Como sempre faz em maio, zootecnista José Otávio Lemos, de volta com tudo à profissão, circula com indianos pelo Parque.

• From Sampa – Piscina e varanda gourmet de Ana Lúcia e Marus Sallum movimentadas no fds por conta da alegre turma da filha Amanda, vinda de São Paulo para as festas.

• Mulheres – Queridas Evacira Coraspe (jornalista) e Rita Lacerda (fotógrafa que arrasou na coberta da

JM Magazine) aniversariam, amanhã (3).