Virgínia Abdalla paparica Demilton Dib no lançamento da JMM

Virgnia Abdalla paparica Demilton Dib no lanamento da JMM

ESFORÇO

EXPOZEBU começa hoje. Por favor, vamos nos esforçar, para atender bem clientes e visitantes.

O apelo é feito a proprietários de estabelecimentos em geral. A cidade peca pelo mau atendimento.

Mas nestes dez dias, não custa caprichar.

PAISAGISMO

Paisagista Fernando Lico e Fernanda Detoni (leia-se floricultura Garden Center) distribuindo tarefas para florirem a cidade, ainda na ExpoZebu COLÉGIO

José Luiz Hueb, diretor do Colégio Nossa Senhora das Graças, e sua esposa, Mônica, em recente evento, atentos à evolução do

processo educativo

Chiquérrima Cristina Dib Hueb com o tio preferido, Demílton Dib Elizete Colombo



JM MAGAZINE SUCESSO

NA capa digna da Vogue Homem, o médico Kaissor Saad, embora discreto, foi estrela do lançamento da JM Magazine, no Le Castelly Hall, lotado de gente bacana. Mais uma vez, a equipe da Bastidore (leia-se Joel Filho) foi criativa e o confrade Geraldo Djalma foi o experiente apresentador. Sorteios movimentaram a noite que também presenteou Demílton Dib nas páginas de “Esse é o Cara!”. JM Magazine, já nas bancas, para o leitor e visitantes da ExpoZebu.

Demílton Dib – Esse é o Cara! – com Jandira Abdalla e Virgínia, Cristina Dib, Cristina Vasques, Miriam Melo e Nelson Champs



Débora Mota Giovanna Ciabotti e

Luciano Camargos

Frederico, Leandro e Marcos, os belos rapazes da Bastidore,

foram show à parte na mostra de joias

Vitória e Diamantino recebem para o tradicional almoço de abril Adriene ajuda Cará Ribeiro a receber amigos, hoje, pelo niver

Francis do Prado Linamarina estará aberta, direto, inclusive no 1º de maio, para atender a exigente clientela durante a ExpoZebu Consultor Gustavo Malavota veio levantar a bola do nível de atendimento no Shopping Uberaba

VISITANTES FASHION

CRIATIVA Linamarina mantém o ritmo de atendimento de alto nível, inclusive dia 1º de maio, até as 18 horas. As mulheres vão arrasar nas festas da ExpoZebu com o que há de sofisticado e chique no Outono-Inverno de Linamarina. Na agenda da leitora, o Dia das Mães será comemorado dia 6 de maio, com apresentação da banda Stand Up, no showroom de Linamarina.

Jorge Alberto Na Livraria Lemos & Cruz as obras de autores uberabenses são as mais duradouras (e boas) lembranças que o visitante possa levar de Uberaba

LIVROS PARA VISITANTES

NA hora exata, a livraria Lemos & Cruz montou um corner especialmente com produção literária e histórica dos escritores uberabenses, tendo em vista o grande número de visitantes que aqui aportam na esteira da ExpoZebu. Poucas cidades brasileiras podem se orgulhar da produção de seus intelectuais, cujas obras são visualizadas na Lemos & Cruz.

Com todos os temperos para o fim de semana e o feriado, o

Ser Tão Mineiro investe, também, em bazar solidário



Rose Dutra e Gilberto Rezende na noite da JMM Nanda Guaritá e Carol no topo do pódio no Beach Tênis, no Jockey Park; Geisa e Estela Hercos em segundo lugar

AVANÇANDO NOS ESTUDOS

PARA o diretor do CNSG, José Luiz Hueb, o conteúdo do curso faz parte do processo de aprendizagem e, também, da formação do aluno. Por isso, é importante sanar as dúvidas nas salas aula. Essa é mais uma ferramenta à disposição dos alunos para que alcancem o principal objetivo da escola: avançarem nos estudos. Colégio Nossa Senhora das Graças, preparando o aluno para a vida.

FARTURA NO FERIADO

COZINHEIRAS a postos, temperos, inclusive malagueta, reservados, franguinho caipira na panela de barro, gravetos e lenha no fogão, pronto para acender e começar o almoço caipira deste sábado, no Ser Tão Mineiro. Mas o fogo vai continuar aceso, amanhã e depois (1º de maio), para que os visitantes possam conhecer a verdadeira comida de mineiro. Cel. 99972-6610.