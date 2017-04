Roberta Gomes e Fernando Magalhães, noivos do dia 22

Roberta Gomes e Fernando Magalhes, noivos do dia 22

Alex Pacheco MOÇA

Exuberante Vanessa Mariano Silveira deixa adolescência e entra na fase jovem; comemora 15 anos,

dia 29, sábado Página ilustrada com imagens do casamento de Roberta Gomes de Almeida e Fernando Lima Magalhaes, destacados noivos do dia 22 de abril, na igreja da Adoração

LANÇAMENTO

Músico Lucas Guerra com a educadora Marta Queiroz no lançamento do livro sobre os oitos séculos das dominicanas



Fotos/Alex Pacheco Roberta com os pais, Sônia Lúcia e José Roberto Furtado de Almeida Os noivos com os pais dele, Ione e Hebelardo Reinaldo Costa Magalhães

Moça – Brenda Gonçalves emplacou 15 anos, dia 25 de abril,

SERTANEJO UNIVERSITÁRIO

TALENTO nosso, a dupla Hugo e Rafael fará a abertura do show do Luan Santana, amanhã, no Parque Fernando Costa. Na retomada dos espetáculos abertos à população da cidade, esses meninos mostram que têm garra e estão com tudo para ganhar o mercado fonográfico brasileiro. Estive com eles, aqui, no JM, em visita de cordialidade, predicado raro em sociedade. Essa dupla vai longe!

André Santos Dupla Hugo e Rafael fará a abertura do show do Luan Santana,

nesta sexta, no Parque Milton Ferreira da Silva

entre os presentes

Dominicanas no concorrido lançamento do livro que traz a

história das incansáveis educadoras

800 ANOS!

LANÇAMENTO aguardado, Família Dominicana – 800 anos tecendo história, foi realizado dia 20 de abril. Já tenho o belíssimo exemplar, resultado de profunda pesquisa feita por diretoras de vários colégios dominicanos, como a nossa estimada Marta Queiroz, Ana Cristina Cunha Borges e irmã Rejane Paiva, de Araxá; Delma Gomes Tavares, de São Paulo, e Mirim Cristina Gulin, de Curitiba. Um ano de trabalho para trazer à luz a trajetória quase milenar das incansáveis educadoras.

Grupo de flautistas deu musicalidade especial ao evento que registrou os 800 anos de história das dominicanas



VISITA À USP

DE Volta para o Futuro 2! Colégio Nossa Senhora das Dores, pela segunda vez, levou alunos do Ensino Médio, em março, a um tour pela USP Ribeirão para encararem e decidirem seus futuros, diante da diversidade de cursos. Teve teatro, visita a laboratórios, palestras sobre profissões. Nota 10 para o CNSD!

Colégio Nossa Senhora das Dores leva alunos ao campus

da USP para ver seus futuros

Loló com Cristina e André Martins nos jardins do château Pichon,

em Longueville, França





SEGUNDO GUTIERREZ

EM recente visita a Uberaba, Lindalva Gutierrez foi presenteada com a mais recente obra do colunista.

E revelou sua verve de crítica literária, algo insabido.

“Caro Jorge Alberto. Li seu Livro das Chuvas, inteiro, no avião. Achei fantástico, inovador! Fiquei lendo e imaginando, acessando Sing in the rain e a partitura que conhecia. Essas chuvas violentas, recentes, me fazem lembrar as chuvas do 1492 (1492 – A Conquista do Paraíso, de 1992, de Ridley Scott sobre o descobrimento da América). Você deve ter assistido. Se não, assista hoje.

Parabéns pelo filling, pela coordenação, pelo vendaval, pela turbulência de ideias, que verbalizou, ou melhor, palavreou, desenhou com palavras e frases. Vi chuvas mansas, chuvas nervosas, tempestades e fui até o Saara. Vou lê-lo de novo, interagindo com as imagens, sons e música, com a feliz certeza que a tecnologia jamais substituirá os livros impressos; ela será sempre uma coadjuvante. Nunca comprei um livro eletrônico, e acho que nunca o farei.

Obrigada pela obra de arte. Você é um futurista e ao mesmo tempo vai lá dentro do cérebro, da alma, abaixo do fundo dos poços de água.” – Lindalva Gutierrez, mestra em Odontologia.

TAPETE VOADOR

• Dica – Os Belos Dias de Aranjuez é o filme da sessão arte, hoje, às 10 horas, no Cinemais. Belo filme.

• No fundo do poço tem vida – Feliz a observação de Lindalva Gutierrez sobre a expressão, tão brasileira: “no fundo do poço”, referindo-se a uma situação sem solução. Na verdade, o que há no fundo do poço é água, é vida. Talvez o correto seria dizer “no fundo do buraco”.

• Trancoso – No segundo semestre, uberabenses vão ao Nordeste para casamentos colunáveis.

• Saúde – Na contramão do pessimismo, as academias de ginástica estão bombando. E gente malhando nas ruas.

• Registro – Através da coluna, nossa visita à família de Warner Leandro da Silva, recentemente falecido. Trabalhou durante 21 anos no JM, como revisor. Por aqui também passaram, na mesma profissão, os filhos Suzy e Márcio Eli, que hoje ocupa cargo importante em Belo Horizonte.

• Solidário – Amanhã e depois (28 e 29), o Bazar Solidário que Poliana Pinti organiza para casas assistenciais; rua Dr. José Ferreira, 34.