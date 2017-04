Sim!

JM MAGAZINE, HOJE!

QUEBRANDO um tabu de 57 edições, o cirurgião plástico Kaissor Saad ocupa a capa da JM Magazine, que será lançada hoje, no Le Castelly Hall, em movimento que vai das 20 às 23 horas. Recebendo convidados e parceiros, Larissa, Lídia Prata e Luiz Ciabotti, mais equipe do Jornal da Manhã, incluindo gerente, colunistas sociais e de moda. Sem dúvida, a noite promete.

JMM NAS BANCAS

AMANHÃ, nas bancas, os leitores têm vários motivos para levar a JM Magazine para casa. Mantendo tradição editorial, as festas, com superprodução, são o carro-chefe do recheio da revista. Entre tantas ótimas matérias, convém conferir, na seção de decoração, o top ten dos livings, na visão de Caru Rodrigues da Cunha. Os trends de inverno segundo Cristina Vasques. Sempre nos aeroportos, Felipe Costacurta viaja a Portofino, na Itália. Sempre reflexiva, Evacira Coraspe chama atenção para as mulheres maduras que não abdicam das atividades.

O leitor vai gostar.



LANÇAMENTO

Emporio Armani é a proposta de Débora Mota para o lançamento

da JM Magazine ITÁLIA

Gabriel com o pai, Carlos Batista Machado, no casamento que levou

uberabenses a Florença

JMM E DÉBORA MOTA

AINDA dá tempo de passar na Ótica Débora Mota e descolar os óculos Emporio Armani ou Ray-Ban para você se dar bem no lançamento da JM Magazine. Para ver todos os detalhes, é importante chegar ao salão com modelos de Ótica Débora Mota; da mesma forma, quando você coloca óculos para ler ou ver mensagens do WhatsApp.

Daniel Cavalari Leo Neves Santana e Priscila Elias Bacelli à frente de casamento luxuoso, dia 22, na

Catedral Metropolitana Lindíssima Karla Fontoura enfeita as páginas fashion da JM Magazine, que será lançada hoje, no Le Castelly Hall



André Bazaga, há anos em Barcelona, aqui diante da famosa Casa Batlló, de Gaudí, cujos balcões foram decorados com rosas na comemoração do Dia de

São Jorge, 23 de abril Carlos Batista Machado e Regilene no casamento de Luiz e Alexia Marine, em Florença



Francis do Prado Alexandre Fonseca e Suzana Nunes, levando animalzinho de estimação aonde quer que vão Bárbara Alves, Larissa Souza e Manaíra Carvalho, cuidando das compras para os shows da ExpoZebu

Francis do Prado Marise Romano Cássio Vargas e Verônica Garcia, registrados nos melhores

momentos do feriadão Mariana Isabel Paiva e Alberto Yukio Honda casam-se hoje, em família

Jovens dançaram tarantela no encontro da família Massa



Enzo & Danniel garantem o sucesso no lançamento da JM Magazine Razzo apresenta duas propostas para as jovens chamarem atenção hoje, no lançamento da JM Magazine; todos os modelos exclusivos Linamarina



LINAMARINA NA JMM

A RAZZO é uma das opostas de Linamarina para as mulheres que brilharem no lançamento da JM Magazine, hoje. Aliás, todo o showroom de Linamarina está voltado para as Festas do Tim, o almoço dos Diamantino, os leilões e, claro, o Baile do Cowboy. Por conta de tantos eventos top, Linamarina estará atendendo, normalmente, no feriado de primeiro de maio. Show!

Os Massa são mesmo bons para ampliar o número de familiares; no último fim de semana, eles se juntaram em centenas, num encontro

de família dos mais festivos

MÚLTIPLO

CASADO com a uberabense Zequinha Derenusson, o articulista do jornal O Estado de São Paulo Antônio Penteado Mendonça é o nome do dia na capital paulista. Além de advogado, ele presidiu a Academia de Letras de São Paulo. Hoje, deverá ser eleito provedor da Santa Casa, a maior do país, para um mandato de três anos, prometendo profissionalizar o complexo hospitalar, descentralizando o poder. Daqui a família Derenusson torce por sua vitória.

CAMPOS, 100 ANOS

CONTINUAM as comemorações do centenário de nascimento do genial escritor surrealista uberabense, de projeção internacional, Campos de Carvalho. O autor de A Lua Vem da Ásia é alvo de palestra de Raquel Junqueira Guimarães, dia 28 de abril, às 19h30, na Biblioteca Municipal Bernardo Guimarães. Antes da palestra, haverá, entrega do acervo de documentos da família Junqueira Guimarães à entidade.

TAPETE VOADOR

• Bolo de coco – Primeira-dama, Heloísa Piau, aniversaria hoje e recebe homenagem especial do colunista. Aplausos para ela!

• Sabedoria ou piedade? – “Quando alguém fala tem sempre um pouco de luz” – Sigmund Freud.

• Amorosidade – Nem tudo está perdido, na Venezuela e no Brasil. Hoje, 80% dos adultos entre 50 e 90 anos são amorosa e sexualmente ativos.

• Mudança – Padre Manoel Messias da Silva interrompeu as obras da igreja de Nossa Senhora de Lourdes para assumir o Santuário da Medalha Milagrosa. Posse aconteceu dia 24.

• Melancolia – O que há na França é a “melancolia do fim dos tempos” – Roger Cohen, do New York Times.

• Esperança – Mas nem tudo parece perdido na França. A eleição de Emmanuel Macron poderá ser o sopro de esperança; as dificuldades, porém, são muitas.