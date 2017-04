Linda Júlia Rossi empresta sua beleza às páginas fashion da JM Magazine

Linda Jlia Rossi empresta sua beleza s pginas fashion da JM Magazine

Marise Romano Jairo Chagas ATIVIDADE

Educador físico e empresário Beto Cruz aproveitou o feriadão para ficar mais em forma, ainda DIVINO

Uma das peças mais requisitadas na decoração atual, os divinos, são destaque na Casa Verde

PRESENTES DE CASAMENTO

LONGE, longe, a melhor temporada de presentes na Casa Verde; de olho no Dia das Mães e nos casamentos da temporada. Noivos de 1º de julho, Marilyn Ferreira e Lucas Bilharinho já estão com lista na Casa Verde, assim como os noivos de junho, Loreta Norte e Edval Lopes, Eduardo e Ana Tereza. E nada menos que seis casais de maio também escolheram os presentes belos e diferenciados de Casa Verde.

Enfeita nossa página de hoje Júlia Rossi Ferreira, uma das convidadas de Cristina Vasques para a sessão fashion da JM Magazine, que será lançada nesta quarta-feira, 26 Dadaça e Franz Sallum com a filha Fernanda, em Florença (Itália), para o casamento de Luiz e Alexia Marine



CASAMENTO NA ITÁLIA

CERCA de 200 brasileiros estiveram, na semana passada, em Florença, cidade italiana escolhida para o casamento de Luiz e Alexia Marine. A noiva é sobrinha de Regina Ida, viúva do uberabense Afonso Arnaldo Rodrigues da Cunha. Foram três dias de festa. Jantar de boas-vindas, dia 20; recepção do casamento, dia 21; brunch e missa, dia 22 de abril. Tudo no mais apurado requinte.

Dadaça Sepúlveda Sallum e Fernanda, em traje noturno Restaurateur Raul veio de São Paulo conhecer a cidade

de Lindalva Gutierrez

LUXO EM FLORENÇA

CASAR em Florença – grande monumento da Renascença italiana e universal – é privilégio de poucos. Ser convidado, também. E lá estavam, direto do Rio, Dadaça Sepúlveda e Franz Sallum com a linda filha Fernanda. Daqui, Regilene e o médico Carlos Batista Machado. De Campo Grande, Olguita e Cláudio Soares. Evento foi realizado no Il Borro, que deixou os uberabenses em estado de graça, dado à beleza do castelo, da produção das festas e dos bufês. Ontem, regressaram ao País da Lava Jato. Nem tudo são flores!

Lindalva com as amigas Marisa e Patrícia Martins Pato

Com a irmã Debora Gutierrez e as queridas mãe e tia

Jairo Chagas Famoso decorador Luiz Carlos Souza Campos com a grande amiga Lindalva O preto e branco, no conjunto de blusa e pantalona, é uma das apostas de Ivalda Modas para a ExpoZebu e o Baile do Cowboy



VISUAL FASHION

AMANHÃ, lançamento da JM Magazine, mais uma oportunidade para a leitora recorrer aos modelitos que acabam de chegar à Ivalda Modas. Para os leilões, coquetéis e jantares da ExpoZebu e para o Baile do Cowboy, o acessório bem-pensado que Ivalda Modas trouxe, com exclusividade, para sua fidelíssima clientela.

Um dos escritores que mais viajam a trabalho, no país, Tiago de Melo Andrade dá autógrafo a crianças na Bienal Internacional do Livro, em Fortaleza (Ceará)



JARDINS DA EXPOZEBU

MAIO mantém a tradição de ser o mês das flores, o que implica em adubar nossas plantas para que a floração venha farta. É hora de visitar a Garden Center, na Nenê Sabino, ao lado do aeroporto. A floricultura de Fernanda Detoni tem árvores e palmeiras de todos os gêneros e portes e acaba de receber os famosos vasos vietnamitas, que dão charme ao ambiente onde o leitor vai receber os convidados da ExpoZebu.

Famosos vasos vietnamitas fazem o maior sucesso na floricultura Garden Center, de Fernanda Detoni



EM GRANDE FORMA

FERIADÃO de Tiradentes foi boa oportunidade para a galera exibir o corpo bem cuidado na Academia Fit. Muitos se acamparam no ecológico Uirapuru Iate Clube, mais belo e mais bem cuidado que nunca. E a semana começou com tudo, ampliando o ritmo das aulas de artes marciais e de aeróbica. Alunos que querem atendimento personalizado estão, direto, na Área Vip, outro privilégio do associado.

Mauro Costa Linda Marina Derenusson, presença constante na Área Vip da mais que completa Academia Fit Uirapuru



TAPETE VOADOR

• Internacional – Teve início ontem o I Simpósio Internacional de Urbanismo e Arquitetura, na Uniube, tendo como tema “A cidade contemporânea no contexto latino-americano”.

• Latinos – Simpósio tem a participação de arquitetos renomados do Brasil, da Argentina, do Chile, da Colômbia e da Bolívia.

• Chile – Abertura foi feita com palestra do arquiteto

Rodrigo Aguilar, da Universidade do Chile.

• Colômbia – Dos países representados no Simpósio, a Bolívia parece ter o melhor exemplo de superação. Medellín soube se reinventar, saindo da mais completa degradação, por conta da violência, do tráfico e do consumo de drogas.

• Medellín – A cidade colombiana era uma das mais pobres e violentas das Américas, quando, a propósito, foi escolhida para um dos Concílios da Igreja, ganhando notoriedade internacional.