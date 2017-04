Mariana Ciabotti e o inglês Sam Burghard são os noivos do sábado passado

Mariana Ciabotti e o ingls Sam Burghard so os noivos do sbado passado

Médico Kaissor Saad é o primeiro homem a ocupar a capa da JM Magazine, que será lançada dia 26 ELA

Jornalista Suzanne Jardim, pronta para curtir o feriadão com seu grupo de amigos

Paulo Lúcio Jorge Alberto Grande Joãozinho (João Roberto Caetano) é showman e arrasa nas aulas de aeróbica na

Academia do Jockey Club Claudeir Gilberto e Emiliana Pansani, nas noites de samba da cidade

Fotos/Ramon Magela Noivos com os pais dela, Nice e Marco Antônio, e os irmãos da noiva, José Nelson, Marco Augusto e Marina, com o marido, Frederico Carlos Rodrigues; Lídia Magnino com os filhos Fabiana e Juliana,

SAM BURGHARD E MARIANA CIABOTTI

NOSSA página vem ilustrada com imagens do casamento de Mariana Ciabotti e o inglês Sam Burghard, realizado dia 15, em chácara da cidade. A noiva é filha de Nice e Marco Antônio Ciabotti, casal superconhecido na sociedade, e o noivo é filho de Kátia e Mark Frederic Burghard. Também no foco os avôs da noiva, Terezinha e o grande orador e professor José Thomás da Silva Sobrinho, e a avó do noivo, Iolanda.

Mariana Ciabotti e o inglês Sam com os pais dele, Kátia e Mark Frederic,

e os irmãos Kaio e Joey Burghard

Adriana Lyrio recebendo com os pais, Francisco Lyrio e Lourdinha, no sucesso chamado Mulher Concept, promovido por Linamarina

MULHER CONCEPT

CONTINUA repercutindo o sucesso do evento Mulher Concept, que colocou Linamarina no centro das atenções de toda a sociedade, onde a Concept Luciene Bessa ajudou a abrilhantar a festa, assim como a Nayana de Sandras, no Loft Gastrobar. Boca Doce foi dos fiéis parceiros. Ressalte-se o trabalho do Waldir (leia-se W-Assis Models). Davam força especial ao evento os pais da Adriana, os estimados Lourdinha e Francisco Lyrio. Nota mil para Linamarina.

No seu primeiro niver, Maria Eduarda foi paparicada pela dinâmica mãe, Larissa, e pelo pai, publicitário Fábio Lacerda

Elegância no pendentif, brincos e anel de Joalheria Cardoso, com o brilho certo para as festas da ExpoZebu Gilmar Batista foi o showman do samba, semana passada, no Meu Chorinho, que tem programação de hoje até domingo

BY JOALHERIA CARDOSO

COMO é tradição, Uberaba vive a temporada mais fashion do ano. Que o diga o movimento ímpio da Joalheria Cardoso, no Shopping Uberaba. Os leilões e o Baile do Cowboy serão cenários para as mulheres usarem a melhor joia e os homens, os relógios mais desejados; todos de Joalheria Cardoso, em tempo de peças exclusivas, para cada leitor.

NOITES DE SAMBA

DEPOIS do magistral Gilmar Batista – autor do pagode Delírios de amor, sucesso na voz de Alexandre Pires –, o Meu Chorinho está com programa feito para quatro noites. Começa hoje, com o Fut&Samba; amanhã, a Velha Guarda (Irene D’Aprile, Placa e convidados). Sábado terá o Entre Amigos; domingo, roda de samba com Lilian Linhares & Banda. ’Tô lá, de novo.

Turma do 2º ano do Colégio Nossa Senhora das Graças recebendo

visita do Coelhinho da Páscoa

A PÁSCOA NO COLÉGIO

O DIRETOR do Colégio Nossa Senhora das Graças, José Luiz Hueb de Menezes, e toda a equipe de professoras e da secretaria fizeram uma agradável surpresa de Páscoa para as crianças do curso Fundamental I. Além de falarem sobre o significado pascal, as crianças receberam a visita do Coelhinho da Páscoa, que lhes distribuiu deliciosas guloseimas. Colégio Nossa Senhora das Graças, preparando o aluno para a vida.

Para quem prefere o campo, o Ser Tão Mineiro fica aberto no feriadão, com direito a música ao vivo, de qualidade

DIAS DE SER TÃO

COM tudo para quem quer ficar fora da cidade, durante boas horas, no feriadão, o Ser Tão Mineiro, na saída para Nova Ponte, pelo bairro Boa Vista, é o lugar que oferece cavalo e charrete para as crianças, comida de fogão a lenha, cerveja gelada e boa cachaça para os adultos. Afinal, são os feriados e o Ser Tão Mineiro aquela paz! Cel. 99972-6610.

Casa na Floresta da Tijuca, um dos projetos mais bem realizados de Índio da Costa, que vem a Uberaba lançar livro sobre sua obra, na próxima semana

Para quem prefere ficar na cidade, Dom Giovanni enriquece cardápio com o tradicional lombo, no fim de semana, um dos pratos mais pedidos na casa

TAPETE VOADOR

• Bombardeando – Gostei da charge de Hubert, que mostra o Trump dizendo: Parem de bombardear o José Mayer! Justo o Trump!

• 21 de abril – Continuam os feriados sem sentido; quase ninguém sabe por que e, se sabe, não precisava de feriado. Bastavam estudos conscientes nas escolas.

• Country – Cidade está pronta para se tornar a Capital Country do país, com a inauguração da ExpoZebu, na próxima semana.

• Perda – Através da coluna, nossa visita à família do saudoso gentleman Lauro Fontoura Neto, cuja missa de sétimo dia, na igreja de São Domingos, foi momento para abraçar a esposa, Maria Clara, e os filhos Cristiano e Maria Fernanda.

• Eliana Amaral – Cerimônia comovida e concorrida marcou a despedida de nossa querida amiga Eliana Amaral, falecida anteontem, momento para abraçar os irmãos, Panetoni e Luiz Roberto Amaral, a quem dedicamos abraço especial.