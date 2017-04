Ora, pois!

JM MAGAZINE

NO clima de alto-astral que precede a inauguração da ExpoZebu, que sempre levanta a bola da cidade, vem aí o lançamento da primeira edição 2017 da JM Magazine, dia 26 de abril, na casa de festas Le Casteli. Toda a produção da revista já está pronta e revisada e deve ir para a gráfica hoje. Há curiosidade em torno de quem estará na capa e quem será Esse é o Cara! Destaque especial para a seção de festas, com cenários, roupas e colunáveis no foco dos principais fotógrafos do Rio, São Paulo, Uberaba e Uberlândia.

NOIVADO

Futura jornalista Giovanna Hermice antecipa comemoração de seu aniversário, dia 26 de abril, com o namorado, Eduardo Martins Fashion – Luís Fernando dos Santos usa o mais novo lançamento da coleção Maresia; exclusividade Débora Mota

BATIZADO

Colorida mesa do batizado de Antônia Safatle

Soninha Caetano e Dadaça Barbosa em temporada na Europa; ao fundo, a belíssima cidade de Porto,

em Portugal Soninha, Dadaça e Rosinha Brito diante da famosa Fontana di Trevi, em Roma, também chamada

de “Cidade Eterna”

Múltiplo J Edu, abraçado pelos noivos Fernando e Thaísa,

realizados com o trabalho do impecável DJ

CASAMENTO DE THAÍSA E FERNANDO

COM talento reconhecido e ultrapassando fronteiras,J Edu e sua equipe acabam de grifar, com o melhor som e luzes em ação contínua, o casamento de Thaísa Friaça Felisbino de Sene e Fernando Arruda Mendes de Oliveira, realizado dia 15 de abril, no Salão Verde da Casa do Folclore. A Equipe J Edu Som planejou e executou todo o projeto de sonorização e iluminação, da cerimônia ao ar livre. Na sequência, a animação da pista de dança, sem hora para terminar.

Batizada em Catalão (GO), onde reside, Antônia é vista aqui com os pais, Paula e Diogo Safatle;

os tios Luiza e Eduardo Silvestre, com o filho Augusto; com os pais e os avós, Roberto Safatle e Flávia,

Sheila e José Alberto Silvestre

Novo casal da cidade, Malu Daher e Marcelo Hial

circularam pelos points no feriadão

André Pacheco Henrique Hueb Sabino de Freitas durante curso de Harmonização Orofacial na Faculdade de Medicina de Harvard (USA) Kamilla Batista Nunes faz 15 anos dia 28 de abril e comemora a data em junho, com festão





Marise Romano Marise Romano Kátia com o advogado Helder Silva Batista, que fez aniversário durante o feriadão, dia 14 No mais alto-astral, Marina Tormin enfeita a página de hoje

TEMPORADA COUNTRY

COM ingressos para o Baile do Cowboy, os shows da ExpoZebu e a Festa do Tim, você descola sua produção no Shopping Uberaba, cujas vitrines fashion estão aquecidas com roupas, bolsas, botas e adereços para a temporada country, que toma conta da cidade. É hora de investir pesado no visual dos jovens fãs de Bruno e Marrone, Zezé di Camargo, Luan Santana. Shopping Uberaba tem tudo para essa moçada.

Francis do Prado Todas as tendências do Outono-Inverno já estão nas vitrines do Shopping Uberaba, pronto para as festas country da temporada



CORAÇÃO VIRA-LATA

TALENTOSO, o escritor Zé Alfredo Ciabotti acaba de lançar Coisas de Um Coração Vira-Lata. Trata-se de vários textos, curtos, mas sempre contundentes. Nascido em 1985, Zé Alfredo vem galgando, degrau a degrau, sua trajetória de literato. Para esta edição, conseguiu parceiros e colaboradores. Prometo ler seus textos, com interesse e logo, logo. Parabéns pelo lançamento!

CIÊNCIA BRASILEIRA

OS RECENTES cortes na verba para a Ciência é mais um caso de pessimismo no país. “O Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), duas instituições baseadas no conhecimento, idealizadas por Montenegro há mais de 70 anos, estão ameaçados. Histórias de sucesso como estas não se repetirão em nosso país”.

• “O aperto do cinto orçamentário começou em 2014, aumentou em 2015 e se agravou em 2016. Em 2017 piorou ainda mais: nossa Ciência será tratada a pão e água.

A ciência brasileira caminha para a ruína e o atraso social será digno de uma república de bananas”, analisam os articulistas Helena Nader e Luiz Davidovich, em recente matéria publicada na

TAPETE VOADOR

• Bombardeando – Gostei da charge de Hubert, que mostra o Trump dizendo: Parem de bombardear o José Mayer! Justo o Trump!

• 21 de abril – Continuam os feriados sem sentido; quase ninguém sabe por que e, se sabe, não precisava de feriado. Bastavam estudos conscientes nas escolas.

• Country – Cidade está pronta para se tornar a Capital Country do país, com a inauguração da ExpoZebu, na próxima semana.

• Perda – Através da coluna, nossa visita à família do saudoso gentleman Lauro Fontoura Neto, cuja missa de sétimo dia, na igreja de São Domingos, foi momento para abraçar a esposa, Maria Clara, e os filhos Cristiano e Maria Fernanda.

• Eliana Amaral – Cerimônia comovida e concorrida marcou a despedida de nossa querida amiga Eliana Amaral, falecida anteontem, momento para abraçar os irmãos, Panetoni e Luiz Roberto Amaral, a quem dedicamos abraço especial.