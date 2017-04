Ariana e Randal Filho levam uberabenses a Ilhabela para seu sim

Jorge Alberto SUCESSO

Nosso grande tenor Tiago Neves arrasou no programa de Otávio Mesquita, realizado no Palácio dos Cedros, em São Paulo Linda Luiza Costa Borges com a avó, nossa querida Regina Queiroz,

em recente evento fashion

Fotos/@studioeuka VILA RICA

Fabrício Rodrigues com o secretário de Estado da Cultura de MG, Ângelo Oswaldo, nas comemorações da Semana Santa na histórica Ouro Preto Uberabenses Ariana e Randal Stacciarini Filho à frente de belíssimo casamento em Ilhabela



ARIANA E RANDAL

ILHABELA, no Estado de São Paulo, foi cenário paradisíaco para o casamento dos jovens uberabenses Ariana Silva Reis e Randal Stacciarini Filho. Tendo o mar como pano de fundo, o evento, realizado no dia oito de abril, foi marcado por recepção superproduzida. Recebendo os convidados, o pai da noiva, o executivo Otoniel Silva Reis, acompanhado pela impecável Cynthia Fontoura, e os pais do noivo, Maria Abadia e Randal Stacciarini.

O PRESENTE PERFEITO

Cynthia Fontoura com madrinhas no elegante

casamento realizado à beira-mar

Eduardo Castro Cunha, Tetê Gomes Fontoura com a filha Carol e o genro, Reinaldo Neto, no chiquérrimo casamento

As madrinhas, ainda de hobby de chambre, no making off do casamento

de Ariana e Randal Stacciarini

Sempre fashion, Cilene Vincenzi usa Lenny Niemeyer em temporada

no Rio de Janeiro Vestido lindamente trabalhado ganha interesse especial das

clientes de Ivalda Modas

CHIQUÊ DE IVALDA MODAS

Crianças tiveram vários momentos de recreação no Uirapuru Iate Clube durante o feriado prolongado da Semana Santa

JUVENTUDE E ESPORTE

AS crianças tiveram momentos privilegiados de recreação no Uirapuru Iate Clube durante o feriado prolongado da Semana Santa. Aliás, esses momentos são constantes no belíssimo clube de campo, onde monitores as levam a conhecer todas as áreas verdes, tirando proveito delas. E dá gosto ver os jovens se iniciando nos esportes e se desenvolvendo tão bem, como somente eles são capazes.

Aplaudido projeto paisagístico assinado por Alexandre Lico para

o condomínio de luxo Champagnat

Deslumbrantes jardins de Burle Marx para a casa de Lota de Macedo, a criadora do Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro

Capa do livro Família Dominicana – 800 anos tecendo história, que será lançado dia 20 de abril, no Colégio Nossa Senhora das Dores

FLORES RARAS

NO Netflix, a dica do colunista é o filme de Bruno Barret, Flores Raras, que trata do relacionamento da notável Lota de Macedo Soares (Glória Pires) com a poetisa norte-americana Elizabeth Bishop (Miranda Otto). Elas residiam na casa que a idealizadora do Parque do Flamengo (Lota) construiu para si, em Teresópolis, e ganhou projeção internacional pelo projeto paisagístico do gênio Burle Marx. Só as imagens dos jardins já valem o filme.

NOSSO PAISAGISTA

VER Flores Raras e ver o ritmo de produção de Alexandre Lico é estimulante para desenvolvermos nosso interesse pelo paisagismo e cuidarmos de nossos jardins. Ele e sua equipe, incluindo o múltiplo Tom (Marco Antônio Rezende), trazem para Uberaba as espécies mais raras de plantas, quase sempre de grande porte, formando jardins belíssimos, em tempo recorde. Nosso paisagista é um craque.

TAPETE VOADOR

• Em Ilhabela – Noivos Ariana e Randal tiveram como padrinhos seus irmãos, Luana e Otoniel Filho, bem como os filhos de Cynthia Fontoura, Eduardo e Cristiana, com o namorado, Eduardo Champs; Aline e Cecília Stacciarini, que já foi capa da JM Magazine.

• Impostos – Já se esgotando o prazo para declaração de IR, leva observadores a se perguntarem e aos leitores e políticos: por que as igrejas, de todas as crenças, que movimentam R$21 bilhões (dados de 2011), continuam isentas de impostos?

E olha que a Receita chega a ser cruel com o contribuinte!

• Páscoa invertida – Se a Páscoa é a passagem dos judeus pelo deserto em busca da “terra prometida”, a fuga

dos sírios em direção à Alemanha abre uma questão: Quando poderão retornar a seu país de origem, sua “terra também prometida”?

• Sétimo dia – Domingo, 16, na Paróquia de Bom Jesus, foi celebrada missa por intenção de nosso amigo Luiz Carlos Rodrigues de Castro. Através da coluna, nossa visita à esposa, filhas e irmãos, incluindo nossa querida amiga Edialeda.