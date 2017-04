Paula Zaidan é a bela noiva do sábado passado

Paula Zaidan a bela noiva do sbado passado

Babi Magela GATA

Debutante do dia seis de abril, Roberta Pimenta enfeita a página de hoje LUZ E SOM

Noivos Paula e Alex realizados com o profissionalismo e o talento de

J Edu e sua equipe

J EDU COM PAULA E ALEX

TODO o projeto de sonorização e iluminação do casamento de Paula e Alex foi planejado e executado pela equipe J Edu Som. Detalhes foram pensados e personalizados de acordo com os noivos, que também selecionaram as músicas. Satisfeitos com o trabalho da equipe J Edu Som, logo os noivos entraram na pista de dança com os convidados, e arrasaram. Não à toa que o J Edu é o cara!

Paula Cunha Zaidan à frente do belíssimo casamento

do dia oito de abril

Fotos/Antônio Rizza Paula com o noivo e os pais dela, Márcia e Marcelo Pontes Zaidan

CASAMENTO DE PAULA E ALEX

UM dos eventos top da saison, o casamento de Paula Cunha Zaidan e Alex Pereira Alves levou bacanas à Capela Marista Diocesano, dia oito de abril. A noiva, belíssima, reinou, soberana; é filha de Márcia Zaidan e do empreendedor Marcelo Pontes Zaidan e o noivo é filho de Aldair Francisco Alves e Ângela Aparecida Pereira.

Alex com a noiva, os pais, Ângela e Aldair Francisco Alves, e

os irmãos dele, André e Ana Paula

Os noivos com as avós Romélia Zaidan, Maria Auxiliadora Cunha e dona Nêga

PRESENÇAS NOTÁVEIS

NO casamento de Paula e Alex, a querida avó paterna da noiva, Romélia Pontes Zaidan; as irmãs da noiva, Marcela, madrinha com Alessandro Jamel; e Bruna, com o marido, Kairo Alexandre Silveira.• Pontuavam o evento a famosa jornalista Patrícia Zaidan (leia-se revista Claudia), com os filhos Moreno, e a esposa, Marília, e Luiza; Jorginho Zaidan, do importante Canal do Boi, com os filhos Zana, e o marido, Dênis, e João Roberto; Márcia com o marido, Germano, e as filhas dela, Mariana, com Carlos, e Natália, com Tiago Ronsel.• Notados e anotados, os irmãos do noivo, André Alves, padrinho com Cíntia, e Ana Paula, com Eric Xavier. Um evento para a JM Magazine.

As madrinhas deram colorido mais que especial ao casamento

que juntou amigos, familiares e colunáveis

Débora Mota, de Michael Kors, em momento para lá de fashion com Eduardo e Júnior, de Emporio Armani, Karime Saad, de Ray-Ban,

todos da famosa ótica Débora Mota

Revestimento de bronze e ouro fazem a diferença e dão um chiquê especial às peças decorativas da Casa Verde, a tempo da Páscoa e dos casamentos



Dos interativos infantis às caixas dos grandes mestres da literatura, os livros são presentes perfeitos de Páscoa, na livraria Lemos & Cruz Chocolates dominam o interesse de todos, no Shopping Uberaba; sem falar nas choperias e restaurantes que movimentam a Páscoa

SOFISTICAÇÃO NA PÁSCOA

DOS chocolates mais desejados aos fartos almoços de domingo, 16, elaborados com receitas sofisticadas e regados a vinhos franceses e chilenos, a semana é irrecusável, no Shopping Uberaba. E a promoção Páscoa Virtual, para quem tem de 3 a 15 anos, com direito a prêmios, está bombando. Boa Páscoa para todos, no Shopping Uberaba.

Da Páscoa – Tradicional bacalhoada enriquece o cardápio de domingo no restaurante Dom Giovanni



MESA POSTA

NO Dom Giovanni a mesa está sempre posta, para o farto cardápio, sempre variado. Depois do sucesso do Festival de Massas e Mesa de Boteco, o restaurante da avenida Jesuíno Felicíssimo diversifica o cardápio do dia a dia. E capricha no almoço da Páscoa, com a tradicional bacalhoada. Família completa no domingo no restaurante Dom Giovanni.

Diretor do Colégio Nossa Senhora das Graças, José Luiz Hueb de Menezes, e sua esposa, Mônica, lembram que a verdadeira Páscoa é Jesus

A PÁSCOA NO COLÉGIO

O Colégio Nossa Senhora das Graças celebra a Semana Santa, época de reflexão para todos os cristãos. “É tempo em que lembramos todos os sacrifícios vividos por Jesus Cristo para salvar a humanidade. Época de partilha e doação, de amor e perdão”. O colégio, no desejo de seu diretor, José Luiz Hueb de Menezes, e de toda a equipe, espera que todos tenham uma feliz e santa Páscoa. Colégio Nossa Senhora das Graças preparando o aluno para a vida.