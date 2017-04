Show!

Nayara de Sandras foi eleita a Top Model Linamarina 2017 COMUNICAÇÃO

Parceira Érika Borges entrevistou colunáveis presentes ao Top Model Linamarina 2017

TOP MODEL LINAMARINA 2017

MOÇAS bonitas deram trabalho aos jurados na escolha das vencedoras. Nayana de Sandras foi eleita a Top Model Linamarina 2017; Pamela Giovana foi a Top Simpatia; Luana Daia, a Top Destaque, e Yasmin Heloisa, a Top Revelação. Também sob aplausos as modelos que arrasaram na passarela, com as roupas mais belas do Outono-Inverno.

Fotos/André Santos Marina e Adriana Lyrio estavam iluminadas na noite especialíssima de Linamarina; show! Hostess Adriana Lyrio com a poderosa Concept Cidinha Ambrozeto

A NOITE DE LINAMARINA

COM certeza, a mais concorrida e bela edição do Top Model Linamarina 2017 transformou o Loft Grastrobar em espaço fashion e mereceu atenção mais que especial das clientes de Linamarina, que usaram todo o luxo merecido; tudo com a grife Linamarina. Alda Teixeira foi um dos grandes destaques da noite. Hostess Marina, usando belíssimo longo azul estrelado, e Adriana Lyrio, um curto trabalhado em paillettes prata, receberam em alto estilo. Dividindo a apresentação com Kaká SeLiga (ele é dez!), Marina estava em noite gloriosa.

Alda Teixeira Márcia Beatriz Barbosa

Concept Neide Palhares

com Adriana Lyrio Modelo da coleção Outono-Inverno que arrancou aplausos

dos presentes no desfile

PARCEIROS TOP

O GRANDE evento do dia sete de abril foi possível graças à determinação das proprietárias da Linamarina e, também, aos notáveis parceiros, como o Loft Grastrobar, Maria Claudia Eventos, Amor-Perfeito, Bond Boca, Casa dos Bolos, Clínica Saad, Froidinho, Studio Ana’s, revista Mulheres, Poligráfica, Flor de Prata, Érika Borges, Ramon Magela, Alfa Troféus, Ponto Nobre Painéis. • O momento é mais que propício para vestir lançamento de Linamarina. Bem a tempo da Páscoa, do Baile do Cowboy, dos leilões e outros eventos da ExpoZebu.

Nossa grande amiga Adriana Lyrio com a descolada Concept Maria de Lourdes Sucupira Karime Saad



Débora Resende Cidinha Coimbra e Adriana Lyrio

Concept Mônica Borges



Marina Lyrio e Kaká SeLiga arrasaram na apresentação

do Top Model e da Mulher Concept



As belas concorrentes do Top Model Linamarina brilharam,

desenvoltas na passarela

Marina e Adriana Lyrio recebendo o colunista,

também jurado do famoso concurso





Aí estão as chiquérrimas Mulheres Concept de Linamarina A Top Destaque com o famoso Ramon Magela, que a

presenteou com um book Famoso nacionalmente, professor Thiago Meira, do Colégio Nossa Senhora das Dores, inovou em Congresso de Educação Física no Maksoud Plaza, em São Paulo





PERSONAL TRAINER PREMIADO

PROFESSOR de Educação Física do Colégio Nossa Senhora das Dores, Thiago Meira foi destaque no Congresso de Educação Física Top Of The Rock 2, no chiquérrimo Maksoud Plaza, em Sampa, em março. Ano passado, ele foi eleito um dos dez melhores personal trainers do Brasil. Com um professor desses, os alunos têm mais prazer de fazer exercícios no colégio. Parabéns a ele! Viva o CNSD!