Arnaldo Prata recebe em festão pelos 90 anos com a esposa, Martha

Arnaldo Prata recebe em festo pelos 90 anos com a esposa, Martha

MODA

Jornalista Rose Dutra entrevistou o consultor e diretor-presidente da Cia. Paulista de Moda, Reginaldo Fonseca, para jornal local Mariana com a mãe, Cristina Tavares Prata, na concorrida recepção de Arnaldo Rosa Prata









CELEBRAÇÃO

Padre Prata fez a bênção do casal Martha e Arnaldo pelos 64 anos de casados

Fotos/Paulo Lúcio Martha com Arnaldo Rosa Prata, o grande homenageado do fim de semana

ARNALDO FAZ 90 ANOS

TRADICIONAL fazenda da família Junqueira Prata, a Capivara, foi cenário natural para a comemoração dos 90 anos do ex-prefeito Arnaldo Rosa Prata, dia oito de abril, data em que também se grifou os 64 anos de casado com Martha Junqueira Prata, o que mereceu votos de renovação, com bênção do primo do aniversariante, nosso estimado padre Prata. O casal também é notável pelo interesse na preservação da memória histórica da cidade e das famílias.

Délia Maria e o marido, José Eduardo Mendes Ferreira, com os filhos e neto

PAISAGEM PARA EVENTO

COM as chuvas generosas, desde setembro, a fazenda estava muito mais bonita. Os cinco filhos ajudavam a receber. Délia Maria lá estava, ao lado do marido, José Eduardo Mendes Ferreira, e os filhos Helena, com o marido, Eugênio Deliberato; Heloísa, com o marido, Cláudio Mello, e Letícia, com Fernando Garrido; Afonso Arnaldo (com Bea Oliveira), e os filhos Viana, José Afonso e Manuela.

Maria Cecília com Felipe Brito, com Felipe Guilherme e Kendra, Gabriela e Guilherme, Henrique, Laura e Lucas, e os três netos

NA FAZENDA CAPIVARA

RECEBENDO com o aniversariante, a filha Maria Cecília, com Felipe Guilherme Bastos Brito e os filhos Felipe Guilherme, com a esposa, Kendra; Henrique, Gabriela, com o marido, Guilherme Frare, e Laura, com Lucas Darezzo; Luiz Arnaldo, com a esposa, Ana Paula, e os filhos Marcelo, Júlia e João Marcos; Arnaldo Filho, com Ana Letícia, e os filhos Pedro e Florença, com o namorado, Guilherme Detoni.

Afonso Arnaldo com Bea Oliveira e os três filhos dele:

José Afonso, Viana e Manuela



Luiz Arnaldo com a esposa, Ana Paula, e os filhos Marcelo,

Júlia e João Marcos

Arnaldinho com Ana Letícia e os filhos Pedro e Florença

Martha e Arnaldo com a cunhada Martha Toubes Prata, Margarida Junqueira, artista plástica Maria Délia Prata Andrade, médico João Antônio Prata e Mário Junqueira (cunhada e irmãos do casal)

PRESENÇAS NOTADAS

NA festa que movimentou cerca de 200 convidados estavam presentes, também, os irmãos do aniversariante, o médico João Antônio Prata, com a esposa, Maria Neusa; a artista plástica de projeção internacional, nossa amiga Maria Délia Prata, com o marido, Milton Andrade, e os cunhados Osvaldo Araújo de Andrade e Martha Toubes Prata, viúva do médico e cientista Aluísio Prata.Qual será a próxima festa na fazenda? E o próximo livro a ser lançado pela família?

NA ACADEMIA FIT

AINDA é tempo de dar uma valorizada nos músculos e chegar em forma às praias, nos feriados deste fim de semana e do dia 21 de abril. A Academia Fit Uirapuru dá força nas aulas de musculação, valorizando o espaço top da casa, que é a Área Vip. Muito valorizadas, também, as aulas de artes marciais, que revelam campeões em todas as faixas. E o belo Uirapuru Iate Clube está prontíssimo para o associado curtir o feriadão da Páscoa.

Mauro Costa Arquivo Personal trainer Lucas Lacerda orientando a bela Alana Detoni na prática de pilates, na Área Vip da Academia Fit Uirapuru O esporte fino está nas vitrines de Ivalda Modas, que investe alto na Promoção Primavera/Verão





OPORTUNIDADE

COM a proximidade da Páscoa, a Promoção Primavera-Verão de Ivalda Modas é tudo de bom que se pode desejar para as mulheres descoladas. Na verdade, a roupa leve e estampada em país tropical é visual que se usa o ano todo. Daí, nada melhor que aproveitar a promoção de verdade de Ivalda Modas para casamentos e perfeito almoço de Páscoa.

TAPETE VOADOR

• Goleiro Bruno – Só por conta do goleiro Bruno, que esteve preso por conta do assassinado da amante, o Boa Sport Club e o USC (1 a 1, dia 8), apareceram, pela primeira vez, no prestigiado painel Lance a Lance, da Globo. Ganha mais visibilidade trabalhar de bandido que de artista.

• Reserva de cerrado – Um sonho do ex-prefeito Arnaldo Rosa Prata, a criação de uma grande reserva de cerrado, da maior importância, vai se tornando cada vez mais difícil de se realizar; a cana e a soja não o permitem mais.

• Parque do Cerrado – Impasse entre o governo de Goiás e o Instituto Chico Mendes, do Ministério do Meio Ambiente, ameaça ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, uma das grandes áreas de cerrado ainda preservadas no país (em Goiás).

• Ferida – “A Síria é a ferida hemorrágica do legado de Obama. O abandono americano das correntes moderadas sírias condenou-as à irrelevância, entregando o comando da guerra aos fundamentalistas.” – Demétrio Magnoli.