Novidades

PRESENÇAS

Futuro empresário Arthur Veludo com a dinâmica e humorada divulgadora da construtora, Tânia Abdanur APRESENTADORA

Comunicativa Indiara Ferreira detalhou qualidades do edifício, em lançamento oficial

Fotos/Paulo Lúcio Marcos Resende e Jussara, Roberto Veludo e Sandra, no coquetel de lançamento oficial do Portal Vila Samartano, recebendo

investidores e futuros moradores

LANÇAMENTO DA VILA SAMARTANO

SEMPRE valorizando o local em que se instala, a Construtora Portal Engenharia deu nome de Portal Vila Samartano a seu mais novo empreendimento imobiliário. Instalada em local privilegiado – a primeira quadra da Rodolfo Machado Borges, 125, uma rua larga e tranquila, a dois minutos do centro da cidade –, área está pronta para receber as fundações.

• O que se vai erguer ali é objeto de desejo dos investidores, claro, mas também dos jovens casais que se baseiam na qualidade da moradia para programar vinda dos filhos e o futuro, ali, sim, promissor.

Marcos Resende com Luiz Carlos Souza Campos

Sandra Veludo recebendo o colunista e a empresária

e investidora Cristina Hueb

Raelson e Alessandra

marcaram presença Marcos Resende recebendo o superintendente da CEF, Marciano

Ana Cláudia, Alberto Klumb, Roberto Veludo e Jussara Terra



GRANDE INVESTIMENTO

TENDO à frente os engenheiros e empresários Roberto Veludo e Marcos Rezende, a Portal Engenharia ofereceu farto coquetel aos futuros moradores e investidores do Portal Vila Samartano e, claro, aos corretores, pontas de lança do empreendimento que tem tudo para ser um grande sucesso. Com um lastro de empreendimentos notáveis e relacionamento para lá de sociável com os clientes, a construtora angaria bons resultados em todos os edifícios que realiza.

Presidente da CMU, Luiz Humberto Dutra, com Roberto Veludo Roberto e Marcos fecharam o evento com mensagens de otimismo

Grupo de investidores, corretores e parceiros no lançamento do sucesso chamado Portal Vila Samartano



Roberto Veludo e o famoso Luiz Carlos Souza Campos

VISUAL E FUNCIONAL

PROJETO de arquitetura de interiores – e exteriores, por conta das ilhas temáticas de acesso à entrada do prédio – leva a assinatura do festejado Luiz Carlos Souza Campos. Valorizando a função dos espaços e criando visual que torna os ambientes mais agradáveis, o profissional da maior competência e reconhecido em nível nacional, sempre teve seu talento reconhecido pelos empresários Roberto Veludo e Marcos Rezende, que o têm como parceiro indispensável. • Sonoplasta J Edu fez a trilha sonora perfeita no empreendimento, que angariou admiração de todos.

José Luiz Cerqueira com as recepcionistas, dando

as boas-vindas no concorrido coquetel

Um dos vários corners do buffet de Mariza Cury, que

agradou ao paladar de todos

BY MARIZA CURY

MAIS inspirada que nunca – a viagem à Itália lhe fez muito bem –, Mariza Cury fez um cardápio saboroso, com brandade de bacalhau, carolinas de carne seca, ouriços de salmão defumado em crosta de amêndoas laminadas, bolo de pamonha com linguiça artesanal e brownie com morangos, para adoçar a boca na saída. Muito bom mesmo.

ANTIGA VILA

PRESENTE ao concorrido lançamento do Portal Vila Samartano, Sérgio Samartano falava com o colunista sobre os investimentos feitos pelo avô, Álvaro Samartano, na área. Além de construir uma vila, procedimento comum numa época em que eram raros os conjuntos de casas populares, seu antepassado edificou dois armazéns, nos quais instalou máquinas de beneficiar arroz e café e, também, uma fábrica de farinha de mandioca. Revelou-se assim um empresário dinâmico, cuja memória é reverenciada na espetacular edificação que logo, logo, começa a ser erguida.• Portal Construtora – 3314-8900, 99877-8900. Acesse já: www.portalconstrutora.com.br/samartano.

Professor Marcus Oliveira, prestigiado por alunos e coordenadores do Colégio Nossa Senhora das Graças em lançamento de seu livro Trauma e Cultura Política em Ferreira Gullar



ALUNOS NO LANÇAMENTO

NO sábado, 1º de abril, o professor de História do Colégio Nossa Senhora das Graças, Marcus Oliveira, lançou seu livro Em um rabo de foguete: Trauma e Cultura Política em Ferreira Gullar, na livraria Lemos & Cruz. Evento foi prestigiado por alunos, professores, coordenadores e pais de alunos daquela instituição. Para o diretor José Luiz Hueb de Menezes, esses momentos são de grande importância, pois, além de prestigiar o trabalho do professor, servem como estímulo e exemplo para os alunos. Colégio Nossa Senhora das Graças, educando para a vida.

O belíssimo e funcional edifício Portal Vila Samartano, a mais nova proposta de morar bem, em Uberaba

TAPETE VOADOR

• Primeiro do ranking – Pela primeira vez em 25 anos, um clube não-europeu lidera o ranking da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol.

• Deu Colômbia – O Atlético Nacional de Medelin, Colômbia, está no topo de 2016, deixando o Real Madrid, Barcelona, PSG e Shakhtar Donetsk

para trás.

• O atual campeão da Libertadores foi apenas o 62º em 2015. Entretanto, teve um excelente ano em 2016.

• Brasileiros – O Atlético-MG é o melhor brasileiro no ranking e aparece em 13º.

• Pai Contra Mãe – Cia. Fusion de Danças Urbanas apresenta hoje, às 20 horas, no Teatro Sesi, o espetáculo Pai Contra Mãe, baseado em Machado de Assis. Boa oportunidade para se ver a adaptação do conto do mestre.

• Cancelado – Como o leitor já deve ter percebido e sabido, foi cancelada apresentação da peça O Topo da Montanha, que seria apresentada hoje e amanhã, no Teatro Sesi.