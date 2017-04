Cherry blossom

Marise Romano Destaque

Diretor geral da Unipac, Emiliano Furtado Campos, executivo importante da sociedade uberabense Rafaela Tiveron e Leandro Amâncio Valente levantam a bola da coluna, nesta quinta-feira

Marise Romano IRMANDADE

Irmãos André e Thaysa Brinck colorem nossa página de hoje Mônica Hial e Débora Mota usando exclusividades Ray-Ban da famosa ótica da Tristão de Castro

BY DÉBORA MOTA

NADA mal ter Mônica Hial como modelo para os famosos 15 minutos de celebridade, como apregoava o Andy Wahol. A passagem de Mônica pela ótica de Débora Mota resulta na provocativa imagem que ilustra o início da página. Os modelos são exclusivamente Ray-Ban. Pura sedução para as recepções ao ar livre e os leilões da ExpoZebu.

Marta Fabri e José Divino, do Colégio Nossa Senhora das Dores, com o aluno Matheus Carvalho, que conquistou aprovação em quatro universidades norte-americanas Cristina Martins se encantando com a floração das cerejeiras no Japão

O CARA É UM CRAQUE!

EGRESSO do Ensino Médio do Colégio Nossa Senhora das Dores, em 2016, Matheus Carvalho Raimundo foi aprovado em quatro vestibulares: da University of Dallas, Syracuse University, Temple University e Rochester Institute of Technology – todas norte-americanas. No Brasil, passou nos vestibulares da UFU, USP e UFSCAR-São Carlos, onde atualmente estuda Ciência da Computação. Parabéns ao Matheus, à sua família e à equipe CNSD!

Comida de Buteco tem corner especial no Festival de Massas que

movimenta o Dom Giovanni, nesta sexta-feira

FESTIVAL DE MASSAS

MANJERICÃO é apenas um dos temperos da tradicional comida italiana a perfumar os pratos que fazem o cardápio do Festival de Massas, que acontecerá amanhã à noite, no Dom Giovanni. Nesta terceira edição de sucesso, o Festival será enriquecido com uma Mesa de Buteco, que faz a alegria de quem não é chegado em pastas. ’Tô lá!

Adriana Francisco é a superconvidada de Fausto Reis e seus bambas para se apresentar amanhã no Meu Chorinho; sábado, 8, terá ChoroCultura, e domingo, 9, às 15h30, Encontro de Sambistas numa grande Roda de Samba

Neto Talmeli Gatos, a emoção de lidar, da famosa Nise Silveira, sucesso

na Lemos & Cruz O Mágico do Barro Preto, de Tiago Andrade, amanhã, na Casa

Paulo Lima, 20 horas

Inaugurada ontem, a exposição Gigantes Marinhos começa

a levar multidões ao Shopping Uberaba

GIGANTES MARINHOS

TEVE início ontem a exposição que vai fazer a moçadinha pirar a cabeça. Contando com oficinas ministradas por especialistas do Museu de Peirópolis para que as crianças saibam identificar os animais, Gigantes Marinhos dá impacto ao Shopping Uberaba. Enquanto os jovens aprendem e se divertem, os adultos têm um milhão de coisas a fazer no espetacular Shopping Uberaba.

Babi Magela Maria Cecília Caetano dá suporte à sua irmã Carol, que se casa amanhã Construtora Portal recebe investidores, hoje, para coquetel de lançamento oficial do simplesmente espetacular Edifício Portal Samartano

VILLA SAMARTANO

AVANÇANDO na qualidade dos investimentos e criando acessibilidade para os jovens investidores em imóvel perfeito, a Construtora Portal recebe hoje para o coquetel de lançamento oficial do simplesmente espetacular edifício Portal Villa Samartano. Às 20 horas, na rua Rodolfo Machado Borges, 125.O design de interiores leva a assinatura do incensado Luiz Carlos Souza Campos, referência na criação dos espacejamentos, na criatividade e surpresas visuais. O momento de realizar sonhos é este!

Bruna Marcelle, Top 2015, e Gabrielle

Cristina, Top 2016, desfilam a nova coleção Linamarina, que será lançada amanhã durante o tão aguardado concurso, no Loft Gastro Bar

TOP MODEL LINAMARINA

TUDO prontíssimo para o grande evento fashion da estação: o desfile Outono-Inverno, a apresentação das Mulheres Concept e o Top Model Linamarina, concurso mais aguardado do ano. O evento vai movimentar a noite de amanhã, no repaginado Loft Gastro Bar (ex-Loft São Geraldo). Todos os parceiros estão afinados com a diferenciada e ousada Linamarina.• Entre as Mulheres Concept, Karime Saad será um dos destaques de maior visibilidade.

TAPETE VOADOR

• Encontre-se com Deus – Agendado para domingo, 9, às 15h30, no Salão do Santuário da Medalha Milagrosa, lançamento do livro Encontre-se com Deus, da irmã Maria Antônia Alencar, do alto de seus lúcidos 96 anos.

• A emoção de lidar – Nise Silveira sempre se emocionou: seja pelos gatos e pelos seres humanos, foi biografada no filme Nise: O Coração da Loucura, de Roberto Berliner.

• Casa Paulo Lima – Tiago Andrade esquenta lançamento de novo sucesso: O Mágico do Barro Preto.

• A Emoção de Lidar – Editado pelo grande amigo de Uberaba e culto Léo Christiano (Rio de Janeiro) e pela Associação Brasileira de Gatofilia, o livro Gatos, a emoção de lidar, é o mais novo sucesso na Lemos & Cruz. Uma obra de Nise Silveira (1905 – 1999), que trata da mitologia dos bichanos no Egito Antigo e da perseguição com o Cristianismo.

Um manifesto de amor aos 12 gatos que ela teve.