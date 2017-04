Alex Pereira Alves e Paula Cunha Zaidan preparam altar para este sábado

Alex Pereira Alves e Paula Cunha Zaidan preparam altar para este sbado

SOLIDARIEDADE

O curto período de floração das cerejeiras no Japão permite criação, inclusive, de coquetéis;

é a moda da estação

Irmãos Bilharinho – Isadora e João Vítor –, filhos de nossos amigos Érika e advogado Marcos Bilharinho, dão juventude à coluna de hoje Alex Pereira Alves e Paula Cunha Zaidan, descolados noivos do dia oito de abril, com direito à lista de presentes da completíssima

Casa Verde

PAULA E ALEX

NO fim de semana que se promete festivo, o casamento de Paula Cunha Zaidan e Alex Pereira Alves converge familiares e amigos para a cerimônia que será realizada na Capela Marista Diocesano, dia oito de abril. A noiva é filha da famosa nutricionista Márcia Chaves e do empreendedor Marcelo Pontes Zaidan e o noivo, filho de Aldair Francisco Alves e Ângela Aparecida Pereira.

SABENDO PRESENTEAR

OS porta-retratos, kits para churrasco, faqueiros, relógios de parede, jogos de taças de Casa Verde são sugestões para o aniversário de Arnaldo Rosa Prata. Também na famosa loja da São Benedito, as listas de presentes dos casamentos de Carol Caetano e Gustavo Escobar, Paula Virgínia e Paulo Henrique Matos, Ariana Reis e Randal Stacciarini (08/04). Portanto, uma semana com idas e vindas à preferida Casa Verde.

Gabriela com o marido, Guilherme Frare, e os avós Marta e Arnaldo Rosa Prata, que ganha festa pelos seus 90 anos

SEUS 90 ANOS

SEMPRE lúcido e forte, o ex-prefeito e criador Arnaldo Rosa Prata ganhará festão de 90 anos, dia oito de abril, na sempre bem cuidada fazenda Capivara. Recebendo com ele, a estimada esposa, Marta Junqueira Prata, e os filhos Délia Maria, com José Eduardo Mendes Ferreira; Arnaldinho, com Ana Letícia; Afonso Arnaldo, com Bea Oliveira; Maria Cecília, com Felipe Guilherme Bastos Brito, e Luís Arnaldo, com a esposa, Ana Paula.O encontro promete!

Marise Romano Victória Hueb, Alice e Camila Árabe enfeitam a página de hoje

Cristiano Bizzinotto Presidente da ABCZ, Arnaldo Manuel Machado Borges, discursa na homenagem que a entidade prestou a Demílton Dib, que deu seu nome à Pérgola do Parque Fernando Costa

Na comemoração de seus 90 anos, senhora Olinda Leitão foi ajudada a receber pelo filho Eurípedes, a nora Lúcia e a neta Ana Carolina

Dany Braga A apresentadora de TV Adriana Afonso fez festa para o niver

dos filhos Bianca e Arthur



Marise Romano Sarah Cappucci colore nossa página de hoje

Marise Romano Protética Neide Silveira comemorou niver na virada de março/abril



Baby Magela Carol com as irmãs Fernanda e Marcela Pimenta, no seu chá de lingerie



Ator uberabense Kleider Luciano Risso, há 11 anos é preparador de atores da equipe da famosa Fátima Toledo (Tropa de Elite, Verdades Secretas); na foto, com Fátima e a atriz de TV Marina Ruy Barbosa, que postou esta foto em seu Insta, pronta para as filmagens de seu primeiro longa-metragem, em produção



CAMPANHA NO PARQUE

ALÉM do retorno da exposição de gado, dos leilões e dos shows – Luan Santana, Simone & Simaria, Zezé di Camargo & Luciano –, a ExpoZebu abre espaço para a campanha de conscientização sobre a importância da Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. O trabalho integra o projeto Vida pela Vida, do Hospital das Clínicas da UFTM. À frente da empreitada, o incansável médico Ilídio Antunes de Oliveira Júnior, que se empolgou com a adesão total do presidente da ABCZ, Arnaldo Manuel Machado Borges.

VERBA PÚBLICA

PARA as eleições de 2018, a verba pública deverá ser, pelo menos, de R$3,0 bilhões. Nada menos que 180% a mais que em 2014. Se parece abuso, tem mais. O valor pode dobrar a depender da reforma política a ser aprovada. Com a Lava Jato, o Congresso acha impossível ressuscitar a prática do financiamento privado.

DESIGNER LUCÉLIA FECHO a página com nota de sentimento pela perda da designer superquerida Lucélia Patrício, cuja trajetória profissional enriqueceu o mobilifício e peças decorativas da cidade. Nosso abraço fraterno ao marido e zootecnista, José Otávio Lemos, e ao talentoso filho Pedro Otávio, que aos oito anos de idade dá exemplo de enfrentamento diante de situações como esta. Muitos adultos deveriam aprender com o garoto.

TAPETE VOADOR

• Menos é mais – Da decoração à música, menos é mais. Às vezes, voz e violão valem mais que grandes corais.

• Tudo maiúsculo – Com a adoção do computador e do celular, as crianças perdem a prática de escrever à mão em letra cursiva e quando o fazem é em letras maiúsculas.

• 30 mortos – Pelo andar do processo, Papa Francisco pode canonizar (tornar santo) 30 dos identificados entre 150 católicos mortos no período de Maurício de Nassau, no Nordeste, no século XVII.

• WhatsApp – “Se a conversa acabou ou vc está cansado e sem paciência, o silêncio é a melhor resposta.” – Cristina Vasques, no JM.

• O Brasil é lúdico – Cartaz na porta da igreja universal: “Se está cansado de pecar, entre”. Aí escreveram embaixo: “Se não estiver, me ligue, Mônica Serviço Completo!”. – José Simão.

• Não é lúdico – Tribunal de Contas do Rio de Janeiro não consegue nem sequer se reunir, porque cinco de seus sete integrantes estão presos.