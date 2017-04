Secretário Ângelo Oswaldo esteve em Uberaba para Comenda da Paz

Secretrio ngelo Oswaldo esteve em Uberaba para Comenda da Paz

Babi Magela Alysson Oliveira LINGERIE

Maria Carolina com a irmã Maria Cecília Caetano, que ganhou colunável chá de lingerie Advogado Heitor Queiroz e fonoaudióloga Ana Carolina Quirino, noivos do dia 8 na

igreja de Santa Teresinha

Empresário Vitor Aragão foi cicerone do ator Renato Prieto, de Encontros Impossíveis, que levou lotação ao Teatro Sesi, no fds

COMENDA DA PAZ

PRESENÇA do secretário de Cultura de Minas Gerais, Ângelo Oswaldo dos Santos, em Uberaba, para a entrega da Comenda da Paz, movimentou, nas paralelas, todos os segmentos culturais da cidade, que com ele estiveram no Memorial Chico Xavier. O local interage muito bem com a flora da Mata do Carrinho, trazendo o verde para dentro dos amplos espaços abertos.

Enerson Cleiton Colunista com o prefeito Paulo Piau recebendo o secretário de Estado da Cultura, Ângelo Oswaldo dos Santos

ÂNGELO OSWALDO AQUI

CITADO várias vezes pelo Secretário de Cultura de Minas Gerais, o colunista – cognominado por ele de “O Poeta do Azagaia” – sentiu-se, também, agraciado. Receber reconhecimento de uma personalidade como Ângelo Oswaldo dos Santos é uma honra para todo artista ou produtor cultural. Outro nome reverenciado por Ângelo Oswaldo foi Beethoven Teixeira, por todo o trabalho feito na criação do Museu de Peirópolis. Merecido.

ENCARGOS CULTURAIS

RECEBENDO o Secretário mineiro da Cultura, juntamente com o prefeito, Paulo Piau, e a primeira-dama, Heloísa, estava Antônio Carlos Marques. O presidente da Fundação Cultural está num cargo que não é brincadeira. Além da sede na Rui Barbosa, a instituição cuida da antiga sede, na Tristão de Castro; do Museu de Arte Decorativa (Mada), do Museu de Arte Sacra (MAS), da Biblioteca Bernardo Guimarães, do Cine Teatro Vera Cruz, do Circo do Povo, da Orquestra Sinfônica Municipal, da Orquestra de Viola, além de espaço de arte popular no Residencial 2000. É preciso muito gás para enfrentar essa barra toda.

Inteligente Otávio Martins e Maria Carolina Bizinoto Caetano comemoram formaturas em Psicologia, pela UFTM No chá de bebê da filha Celina, Gabriela Abreu recebe com Tânia Bulhões e Mônica Hial (papai Eduardo Juaçaba é todo coruja)

Visual da mesa, com carrinho de bebê, na recepção que movimentou o apê de Paula e Jonas Barcellos, no Rio de Janeiro

Neto Talmeli Toda a linha prêt-à-porter de Ivalda Modas também está em Promoção; momento perfeito para compras Olésia Borges com a sobrinha Giovanna, Marília e a mãe, Cristina Ribeiro Borges, em temporada de desfrute em Londres

Arquiteta Elaine Furtado com o pai, Nick Carter Alves Furtado, que emplacou 80 anos, ontem Arthur Cordeiro e Juliana Daher em temporada de esqui na neve

Mauro Costa Técnico Voner Bisinoto e a equipe do Uirapuru Iate Clube, categoria 40, comemorando o título de Campeã da I Copa Master Voleibol de Uberaba

É CAMPEÃ

PREMIADO técnico do Uirapuru Iate Clube, Voner Bisinoto, comemorou com a equipe da casa o título de campeã da I Copa Master Voleibol de Uberaba, vencendo o Praia Clube, de Uberlândia, em casa. Uma conquista e tanto! Dinâmica coordenadora da Academia Fit Uirapuru, Sandra Nascimento, deu força total e irrestrita à equipe e ao técnico, detentor de toda a experiência na área. Em festa, todo o setor de esportes do Uirapuru Iate Clube.

Patrícia Abud, Bruna Dragone, Camila Batista, Babi Magela, Nathália Hueb, Luiza Árabe, Ana Luiza Nunes, Bárbara Cadelca e Mariana Cunha,

no chá de lingerie de Carol Caetano

TAPETE VOADOR

• Aviador – Nick Carter Alves Furtado, que completou 80 anos, ontem, foi um grande piloto nos áureos tempos da aviação em Uberaba.

• No Tribunal – Construtora Andrade Gutierrez diz ter subornado sete integrantes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A realidade brasileira apavora.

• Produtor – Segundo zootecnista amigo, o maior produtor mundial de leite, por animal, é Israel; os judeus fazem confinamento total do gado holandês.

• Para todos – “Parte do PMDB rejeita reformas e dá mau exemplo; derrota de Temer seria ruim até para a esquerda.” – Jornalista Vinicius Torres Freire.

• Presidente? – Dizendo que é hora de sua geração assumir posição na política nacional (candidatar-se à Presidência da República), Luciano Huck ganhou ironia de cronistas como José Simão:

“E um amigo me disse que o Huck é o Aécio terceirizado!”

• Desemprego – Em três meses, carteira de obras da Odebrecht encolhe 20%! Muito engenheiro desempregado.