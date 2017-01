Bodas

Com rosto bem enquadrado, Priscila Campos abre nossa página de hoje Neymar, usando grandes fones da Beats, moda que avança das Olimpíadas para 2017

OS FONES DA BEATS

BANIDOS do campo pela Fifa por razões de licenciamento, os fones de ouvido da Beats são os preferidos dos principais jogadores do mundo – Neymar, Wayne Rooney, Luis Suárez por exemplo –, fazendo uma enorme campanha publicitária extraoficial para a marca. Desde a Copa, tem sido assim. Criada pelo rapper americano Dr. Dre, a marca Beats, adquirida pela Apple em maio/16, está bombando com seu fone, feito à semelhança daqueles dos pilotos de avião e locutores da Rádio JM.

ACESSÓRIO INDISPENSÁVEL

COM conexão Bluetooth, capacidade de armazenar músicas e microfones, os novos fones de ouvido são acessórios obrigatórios na mochila dos jovens. São o modelo mais recomendado por especialistas, porque não agridem muito o aparelho auditivo, proporcionando melhor isolamento acústico. Além do design que veda parte do ruído ambiente, certos modelos de headphone apresentam uma tecnologia chamada noise cancelling, apontada por especialistas como a melhor característica de um fone de ouvido.

SEMITONS

Delicadamente colorida, a nova linha de cristais é sucesso na Casa Verde

NOIVOS DE 2017

COMO o leitor pode conferir, in loco, 2017 começou cheio de novidades na Casa Verde, de olho nos casamentos que vão enriquecer nossas páginas. Também com lista de presentes na Casa Verde, Bianca Girolim Nunes e Rodrigo Rodovalho, Renata Franco Boscolo e Rafael Alcântara, Bianca Stefani e Danilo Nunes, Bruna Borges e Lucas Girotto, Camila de Paula e Silvio Garcia. Show de presentes na tradicionalíssima Casa Verde.

Ana Paula e Sílvio Jr. comemoraram 30 anos de casados, em Las Vegas; na foto, com os filhos Sílvio Neto, e a namorada, Beatriz Sigaud, e

Bárbara, com Marco Barbosa

Marise Romano Gabriela Marajó Detoni curte férias, feliz

Marise Romano Cássia Ribeiro Moreira e Diego, começando bem 2017

Guia local conduz Maria Angélica, Matusalém Alves, Renzo, Babi e o namorado, Tony, ao que há de melhor em Dubai

Marise Romano Marise Romano Milly e Daniel Angotti, prontos para as festas de formatura dos amigos Médicos Juliana e Djalma Abrão com as filhas Laura e Ana Luísa em recente aniversário

Formando em Engenharia Civil, Gustavo de Oliveira Silva

cola grau no dia 31 Ivan La Rocque com os filhos Marcella e Bernardo, que veio de

Londres passar a virada do ano em Campos do Jordão

FORMATURAS FASHION

SEMANA começou movimentada na Ivalda Modas, por conta das formaturas que agitam agenda de janeiro. Tanto as jovens que vão se formar como as bacanas de suas famílias querem estar super bem na colação de grau, no coquetel, na missa e – claro – no baile de gala. Janeiro abre espaço na Ivalda Modas para as jovens arrasarem nas formaturas.

JANEIRO AGITADO

NA contramão do mau humor dos analistas econômicos, janeiro começou superativo no Shopping Uberaba. As férias deixam a moçada à vontade para curtir o arvorismo indoor, o esporte mais em voga para a nova geração. Cinemas, cafeterias, choperias e restaurantes lotados neste janeiro especialmente lotado, no Shopping Uberaba.

EX-ALUNO OPÇÃO

“ESTUDEI no Colégio Opção desde os 2 anos de idade e, mesmo pequeno, fui ensinado a respeitar o próximo e a conviver de forma saudável nessa sociedade caótica que nos cerca. Hoje, sou estudante de Psicologia e vejo o quanto é importante o trabalho que o Colégio desenvolve com o lado humano de cada um que se encontra na escola. O Colégio Opção conta com um ambiente totalmente preparado para acomodar seus alunos e, também, com espaços para a prática de esporte para que eles possam descobrir seus talentos. Excelente corpo docente com a filosofia de ensinar e estimular o conhecimento e a preparação para a vida.” – Depoimento (ex-aluno) – Luis Otávio. Colégio Opção:

TAPETE VOADOR

• Cidade dos Semáforos – Os sinaleiros se multiplicam nas ruas de Uberaba, mais que pombos. São tantos

que às vezes não cabem três carros quando acende o sinal vermelho.

• Multiplicação – Vale notar que o excesso de sinaleiros deixa alguns deles sem uso e sem ser notados.

• Vermelho e verde – Os semáforos são quase sempre verdes e vermelhos. Os amarelos se apagam num piscar de olhos, obrigando a freadas bruscas.

• Nem tanto – Depois da chacina de Manaus e Roraima, estão tornando os presos mortos em anjos. Não é por aí.

• Pânico – Uberabenses estão verdadeiramente em pânico. Gradeados e trancados dentro de casa, morrem de medo de sair às ruas.

• Pânico 2 – Semana passada, alguém desceu do apartamento para fazer um lanche na esquina, a 100 metros do prédio. Mal chegou à lanchonete, a família já ligava para saber se chegou bem, sem nenhum problema...