Respingos

Ramon Magela CASAMENTO

Débora Alves (leia-se Defensoria Pública em Uberaba e o biomédico recifense Leonardo Silva são noivos deste sábado, na Capela Marista DIPLOMA

Kássia Borges Paroneto cola grau em Psicologia na Uniube, para orgulho dos pais, Ivana e Ismar Paroneto

Marise Romano Bela Raphaella Borges Mendes emplacou aniversário dia primeiro e enfeita nossa página de hoje



Álvaro Lenza, direto da Ásia para Buenos Aires, onde passou a virada com os pais, nossos amigos Glorinha e Cacildo Faleiros Lenza, realizados com o sucesso do filho, em carreira internacional

Internacional – Petrick, Eustáquio Paiva e Patricia Paiva; foto referente à visita no Kennedy Space Center, em Orlando

Francis do Prado Sortuda Sibele das Graças foi a ganhadora do Onix no grande sorteio promovido pelo Shopping Uberaba, na espetacular virada do ano





AVENTURA RADICAL

GANHADORA do segundo carro sorteado na promoção de Natal do Shopping Uberaba, Sibele das Graças Silva, faturou um Onix Activ zero-quilômetro! Moçadinha também faz festa. As férias chegam com o arvorismo indoor, a mais recente modalidade de esporte de aventura praticada no Brasil, atendendo a todas as normas de segurança total. Aventura começa hoje e vai até 25 de fevereiro. Adrenalina a mil!

Alunos do Fundamental do Colégio Nossa Senhora das Graças com um dos cães do 8º BBM de Uberaba

BUSCA E SALVAMENTO

EM 59 anos de educação, o Colégio Nossa Senhora das Graças prepara o aluno para a vida, com ensino sério e formação social. Em 2016, o diretor José Luiz recebeu o Grupo de Busca e Salvamento do 8º BBM, com palestras educativas. Lá estavam os sargentos Thales Marcelo Rufino, o cabo Ítalo, os soldados Vinícius, Eduardo e Alexandre. Os cães treinados fizeram o maior sucesso com os alunos.

Internacional – Mirella Afonso veio de NYC passar o réveillon em Búzios entre VIPs cariocas:

com o grupo da produtora musical Nana (acima); do todo-poderoso Wolf Maia, e com o marido,

Ramiro Silos, e Ricardo Müller

Aniversariante de hoje, Fadua Hueb é homenageada especial do colunista; na foto, com Rogerio, Bruna, Cristina, Priscila e o marido, Thiago

Internacional – Patrícia Paiva e o famoso hair stylist Eustáquio Paiva no Universal Studios, em Orlando, EUA



Jorge Alberto A discografia de Gilberto Gil, os novos livros de Antônio Prata e Marcelo Paiva e Patrícios, nas sugestões da Lemos & Cruz para o início de ano

PATRÍCIOS NO CAFÉ DA MANHÃ

COM hóspedes bem-vindos, é melhor trocar a mesa pelo breakfast na livraria Lemos & Cruz. Seus convidados vão se surpreender com a cafeteria e o mineiríssimo pão de queijo. Entre os lançamentos de livros que estão bombando, Patrícios: Sírios e Libaneses em São Paulo, de Oswaldo Truzzi, tem tudo para agradar à grande colônia de imigrantes em Uberaba.

Costeleta suã ao molho barbecue, opção perfeita para o fim de semana de chopes gelados no Santa Brasa

COSTELINHA AO BARBECUE

UM fim de semana agendado para ser feliz, caneca geladíssima com o melhor chope, aperitivos deliciosos e muita gente jovem, que alegra o ambiente. A sugestão do chef do Santa Brasa é a tradicional costelinha ao molho barbecue, prato sempre apreciado na nossa mesa. É hora de rever amigos no Santa Brasa – Shopping Uberaba, claro.

Morena Rosa Jeans é a aposta de Linamarina para as férias das mulheres cheias de charme

MANHÃ FASHION

FEITO o sempre farto café da manhã, as mulheres tomam a direção certa: o showroom de Linamarina, que oferece descontos especiais em todas as marcas de calças. Aproveitem os modelos verão Lez a Lez, Maria Valentina, Morena Rosa, e DBZ, que Linamarina traz com exclusividade para nossas leitoras. Sábado superfashion na Linamarina, onde as mulheres acontecem.



TAPETE VOADOR

• Sessentinha – Realizada arquiteta Maria Inês Rodrigues da Cunha comemora aniversário, amanhã, em ilha paradisíaca dos Estados Unidos.

• Turcas e Caicos – Maria Inês decola com os filhos Bernardo, Camila e Rodrigo, mais as noras Natalie e Mariah, e os netos Gaia e Ravi em Turks and Caicos.

• Comemorar – Sempre de alto-astral, Luciana Loureiro comemora aniversário dia nove, juntamente com a filha e médica Mariana Cury.

• Santos Reis – Eles atravessaram Bagdá bombardeada, Damasco bombardeada, Alepo bombardeada para chegar Àquele que é esperança de paz para o mundo.

• Macy’s/EUA – Não é somente o Brasil que passa por apertos. A gigante norte-americana Macy’s fechará 68 lojas das 730 existentes, demitindo 6.200 funcionários, até o final deste semestre.