Vestido branco

BEM ilustrada, a página de hoje registra melhores momentos do casamento de Nathalia Nunes Freitas Gomes, usando longo by Elizete Colombo, e Eloi Degraf Neto, realizado dia 30 de dezembro. Marise Romano clicou a noiva com sua mãe, Vânia, e Geovana Nunes Freitas clicou o noivo com seus pais, Tânia e Jarbas Degraf, a irmã Thaís, além de irmãos e sobrinhos. Fechando 2016 com chave de ouro.

Eloi com Nathalia, os pais, Tânia e Jarbas Degraf, a irmã

Thaís e o sobrinho João Gabriel

Nathalia com as madrinhas Kamila Soares, Thais Degraf,

Ana Luísa Buso, Tuanny Cavatão

BY ELIZETE COLOMBO

RECORRÊNCIA das colunáveis em busca de longos dignos de arrasar em qualquer festa poderosa, Elizete Colombo foi quem vestiu Nathalia Gomes. Especializada em longos maravilhosos, Elizete recriou um deles para a noiva que tão bem ilustra nossa página de hoje. Aqui estão os contatos de Elizete Colombo: 99195-2006, 3333-1578.

Eloi com a irmã Thais Degraf e o sobrinho João Gabriel

Soraia Baroni – leia-se Alegria Ilimitada –, Maristela Oliveira e Giovanna Chagas, da Diagnostic Center, celebram parceria de sucesso

No Colégio Nossa Senhora das Dores o ensino é no formato que os alunos gostam e com a eficiência que professores e pais exigem

MUDANÇAS QUE BENEFICIAM

No Colégio Nossa Senhora das Dores 2017 será o segundo ano de convivência dos alunos do Ensino Fundamental I e Ensino Médio com plataforma digital Educacional.com. Completando 132 anos este ano, o CNSD sempre acompanhou as mudanças que beneficiam os alunos. A ferramenta já é usada em milhares de escolas no Brasil e no exterior.

Marise Romano Marise Romano Inteligente Luiza Palis Marques, começando 2017 superativa Empresária Daniela Mazzutti comemora aniversário dia 8

FAUSTÃO & FAUSTINHO

DIZ Hamilton de Holanda: “Não sei porque, lá em Uberaba, vocês chamam o Faustão de Faustinho”. O famoso músico ’tá certo. De diminutivo ele não tem nada. Nem no físico nem na música. Os trinados de seu cavaquinho dão sentido à arte, resistentemente brasileira. Fausto Reis fará aniversário amanhã e o leitor festeja com ele, no Meu Chori

Fausto Reis festeja aniversário amanhã, no Meu Chorinho

DESIGN E SUPERDESCONTOS

JÁ começou o Liquida Reginez, com peças de design exclusivo da marca, com descontos de até 50%. Mesas de jantar, centro e laterais, vasos de vidro e cerâmica customizados, lustres, arandelas, fruteiras, bandejas e utilitários. É o momento certo para o tradicional Liquida Reginez, na rua Ituiutaba, 511. Conheça cada oferta e leve design de qualidade para casa. @reginezuberaba.

Liquida Reginez, com peças de design exclusivo da marca, com descontos de até 50%; irrecusável!



DIAGNOSTIC E ALEGRIA

POR grandes momentos passados juntos, criou-se uma parceria feliz entre Diagnostic Center e Alegria Ilimitada. Encontros marcados comemoraram os aniversariantes do mês e, em dezembro, fizeram confraternização para celebrar os sucessos do ano. Comida boa, brincadeiras e união da família Diagnostic Center ao melhor estilo da Alegria Ilimitada. Parceria nota 10!

TAPETE VOADOR

• Amazon X Netflix – Em 2017 sentiremos os efeitos benéficos da disputa entre a Netflix e a Amazon, que estendeu seu serviço de vídeo pela internet em mais de 200 países, inclusive n Brasil.

• O mais poderoso – Pelo quarto ano consecutivo, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi apontado pela revista Forbes como a personalidade mais poderosa do mundo.

• 3% – Lançada em novembro, a primeira série 100% brasileira – 3%, este é o nome – ainda não brilhou na Netflix. As férias são uma boa oportunidade para conferir.

• Fausto Reis, músico – 2016 – Um ano difícil. Mas Uberaba ganhou o Memorial Chico Xavier, a grande referência da nossa cidade pelo mundo afora. – 2017 – Sonhos e desafios para o Bar Meu Chorinho, grandes shows e grandes nomes virão.

• Sambista – Cantora uberlandense Leila Abrão é quem animará o aniversário de Fausto Reis, no Meu Chorinho. A moça sabe da responsabilidade.