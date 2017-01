Colhendo os frutos

Marise Romano SÓ ALEGRIA

Luísa Mesquita e Maria Letícia viraram o ano comemorando aprovação nos vestibulares de Medicina e Direito JÚLIA

Edina e Guilherme Souza Árabe esperam pela herdeira, dia 5

de fevereiro

Marise Romano Fotos/Francis do Prado Nathalia Gomes e Eloi Degraf Neto começaram 2017 em lua de mel; casamento em 30 de dezembro Reitor Marcelo Palmério, presidente da ALTM, Ilcea Borba



ALTM – NOVA SEDE

JANTAR oferecido por Gilberto Rezende também celebrou o contrato de comodato, por 10 anos, da Academia de Letras com a Uniube, através do reitor Marcelo Palmério, que cedeu o casarão da rua Lauro Borges, 347, para sede dos acadêmicos. Portanto, 2017 é ano de renovação para os escritores agremiados. Maravilha!

Folclorista Gilberto Rezende, romancista José Humberto Henriques Historiadora Maria Antonieta Lopes e o presidente eleito da CMU, Luiz Humberto Dutra



VIRADA DOS ACADÊMICOS

ENCERRAMENTO de 2016 da Academia de Letras aconteceu no luxuoso hotel da Casa do Folclore, a convite do dinâmico Gilberto Rezende, que acabava de ocupar assento na entidade, juntamente com Marta Zednick. Em boa hora, a presidente Ilcea Borba homenageou três personalidades. Reitor da Uniube, Marcelo Palmério; presidente reeleito da CMU, Luiz Humberto Dutra, e Fernando Hueb receberam Diploma de Honra ao Mérito pelas significativas parcerias.

FENÔMENO MUNDIAL

DESDE O Livro das Águas, publicado em 1994 (segunda edição em 2015), a Um Morango sobre a Pedra e Paca da Mão Branca (o último publicado foi O Excremento de Deus, 2016, tendo no prelo A Flor Frondosa do Jatobá, que sairá em maio, José Humberto Henriques escreveu 310 livros, tendo 297 disponíveis no Amazon.com/José humberto henriques/kindle. Do total, 45 já foram editados em papel e lhe valeram cerca de 100 prêmios. O romancista é um fenômeno mundial! E um orgulho para nossa ALTM.

Hiroji Okano toma posse como vereador em Igarapava; na foto, com o prefeito eleito, José Ricardo,

e o vice, Wagner Maria Cristina Buchala acessando intercâmbios internacionais para os jovens daqui

INTERCÂMBIOS INTERNACIONAIS

NO pique do ano que acaba de chegar, a empresária paulistana Maria Cristina Buchala (VIA&MC) continua acessando intercâmbios internacionais para os jovens daqui. A Semana Santa na Califórnia – sete a 15 de abril – é outra programação de Maria Cristina (11-99223-2581, mcristina@viaemc.com.br), que tem contatos importantes em Uberaba, como Maria Alice Barsam (99960-7741). Vamos nessa!

Renato Sbrissa assina a primeira e a segunda edições do Atlas de Cirurgia Palpebral, de Ivo Pitangui Joice das Graças Santos faz aniversário dia 18 de dezembro

Mariana Pontes de Oliveira e Renato Antônio Francioli começaram 2017 renovados, depois do casamento no fim de 2016

VILA SAMARTANO

COM tudo para ser um dos maiores empreendimentos de 2017, o edifício Portal Vila Samartano é o mais novo lançamento da poderosa Portal Construtora. São apartamentos com três suítes, varanda gourmet e churrasqueira a gás instalada no completo Condomínio Clube. Visite o estande, na rua Rodolfo Machado Borges, 125, bairro São Benedito, e conheça o projeto em realidade virtual. É a primeira vez que Uberaba vê virtualmente um empreendimento. Tels.: 3314-8900 e 99877-8900.

Portal Vila Samartano é o mais novo lançamento da Portal Construtora, referência do maior conceito entre as grandes empresas do ramo

O pagode deu o ritmo rasgado à virada do ano: na foto, o grupo Entre Amigos, comandado por Juninho do Cavaquinho e com Eginaldo, no tan-tan, em 1º plano

GRANDES SAFRAS

“SE tudo continuar como se espera, 2017 será bom para a agricultura. A produtividade foi recuperada, o clima está favorável e as safra nacional de grão deverá ser recorde, analisa Mauro Zefalon”, na Folha. “Os produtores voltados para o mercado esterno vão ter mais êxito neste ano. O dólar deve ajudar nas vendas e na formação dos preços”, lembra Fábio Silveira, sócio-diretor da MacroSector Consultoria.

TAPETE VOADOR

• 5.000 páginas – O romance de José Henriques com maior número de páginas é A Tragédia Humana; 10 volumes que somam 5.000 páginas.

• Lamă & Unt – Livro que JHH pretende publicar ainda em janeiro de 2017, chama-se Lamă & Unt, que em romeno quer dizer mais ou menos Blade & Butter.

• O acesso a seus livros é gratuito? – O acesso é gratuito até a leitura da sinopse. Depois do acesso da sinopse, todos os títulos estão disponíveis para e-book. Preços acessíveis, entre 2,99 e 9,99 dólares.

• Hiroji vereador – Família Okano está em festa, por conta da eleição do patriarca e médico Hiroji Okano à Câmara Municipal de Igarapava. A notícia pegou os uberabenses de surpresa. Viva o Hiroji!

• Ivo Pitangui – Pouco antes do falecimento do cirurgião plástico mais famoso do país, Ivo Pitangui, foi lançada a segunda edição de seu Atlas de Cirurgia Palpebral, todo ilustrado por Renato Sbrissa, um cobra no desenho.

• Mercado asiático – Consumo de gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros da China é estimado em nada menos que US$ 460 bilhões, o maior mercado da Ásia, no gênero.