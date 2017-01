Boas energias

Guido Bilharinho

Advogado, historiador e escritor

2016 - No campo cultural, a disponibilização em e-book de mais de 290 livros de José Humberto Silva Henriques pela Amazon.

2017 - Prosseguir e terminar, nos fins de semana, os (meus) livros Brasil: Cinco Séculos de História e O Cinema de Antonioni, Godard e Pasolini.

Guido Bilharinho põe 2016 na balança e programa publicações em 2017

Mary e José Cavichioli vieram do Paraná comemorar virada do ano em casa de Vera e Paulo José Derenusson

Marise Romano Na beleza dos 15 anos, Gabriela Marajó Detoni enfeitou o réveillon de sua família



E que a música de Zeca Pagodinho possa nos redimir do mau humor e do mau gosto, da falta de ritmo e da falta de pretextos no ano que acabou de começar



Vera Cecílio Derenusson curtiu a virada do ano em família; na foto com a filha Paula Paulo Fernando e a biomédica Isabela Cavichioli

Vera Cecílio Derenusson com

Danilo Lemos



José Eustáquio Reis e Jamila Abdanur e com as filhas Cecília e Mariana no réveillon do Uberaba Apart Hotel



Rose Dutra

Jornalista

2016 - A solidariedade do povo da Colômbia com os passageiros do voo da Lamia e o fato de seis passageiros terem sobrevivido à tragédia que matou mais de 70 pessoas. 2017 - Quero estar mais perto da minha família, viver cada segundo como se fosse o último e fazer pelo outro o que eu gostaria que o outro fizesse por mim.

Rose Dutra e suas impressões do ano findo e ano novo Alisson Guedes de Oliveira e Carolina Lage, os festejados noivos do dia 10 de dezembro, na Igreja

de Santa Teresinha

Alex pacheco Empresária Priscilla Cunha e advogado Claudinei Bento fizeram festão para o aniversário das filhas Sofia e Antônia, dia 22/12 Park Idiomas, amplia agilidade do aprendizado em 2017



CASA VERDE 2017

CHEGADA do ano-novo provoca vindas de novidades à Casa Verde da rua São Benedito. Entre elas, as louças decoradas com relevos e os faqueiros com design contemporâneo. E os noivos de 2017 continuam fazendo suas listas de presentes na Casa Verde. Ariana Silva Reis e Randal Stacciarini Filho, Paula Virgínia Severino e Paulo Henrique Matos Almeida acabam de listar tudo o que gostariam suas peças preferidas na famosa loja.

Neto Talmeli Louças decoradas com relevos são as primeiras peças a chegar

na Casa Verde, em 2017



Fabiano José da Silva

Osteopata, Londres.

2016 - Tá difícil responder esta pergunta. 2016 foi um ano difícil, mas, como disse um amigo, espero que em 2017 nós não tenhamos saudades de 2016...

2017 - Vamos concretizar um sonho, trazendo para Uberaba o primeiro curso e a primeira clínica de osteopatia para crianças da América Latina.

ACADEMIA FIT UIRAPURU

ANO-NOVO começou com tudo, na Academia Fit Uirapuru. Nas aulas de aeróbica, por exemplo, o associado começa a se familiarizar com os novos tipos de exercícios, lançados no final de 2016. Ano-novo com novas energias, novas coreografias na Academia Fit com super bem energizado clube de campo. 2017 bombando também na musculação.

OS DORIAS

EMPOSSADO prefeito de São Paulo, João Doria Jr. é, longo do segundo, o de maior currículo do país. Seus antepassados vieram para o Brasil em 1549, com Tomé de Sousa, para fundar a cidade de Salvador. O bisavô, médico foi eleito vereador na capital baiana e prefeito tampão, por dois meses, em 1895. Mas a grande figura foi o pai, advogado, psicólogo, jornalista e publicitário. É tido como o Nizan Guanaes e o Washington Olivetto de sua época. João Dória instituiu o Dia dos Namorados no Brasil, em 12/06, por ser véspera do dia do casamenteiro Santo Antônio. Eleito deputado federal pelo Partido Democrata Cristão da Bahia, sofreu com o primeiro Ato Institucional, tendo sido um dos primeiros políticos cassados após o golpe militar de 1964. Dias antes de partir para o exício na França, publicou no Correio da Manhã, no Rio de Janeiro, o Ato Primeiro: “A partir da publicação deste Ato, os Estados Unidos do Brasil passar a denominar-se Brasil dos Estados Unidos”.

TAPETE VOADOR

• Cadeira trocada – Acho que trocaram a cadeira do atleta Iracy Neto, ontem, na posse dos secretários da PMU; ao invés da Secretaria de Saúde seria lógico que ele fosse para a de Esportes.

• Casamento – Com foto na coluna Carolina Lage e Alisson de Oliveira, foram os noivos do dia 10/12, na Igreja de Santa Teresinha; são filhos de Aparecida e Francisco Geraldo Lage, Gracinete e Gilvan Guedes de Oliveira.

• Exportações – Chegada de Trump ao poder nos EUA pode ser oportunidade para exportações brasileira como carnes, café e soja. (Folha)

• Dulce Maria Guido Rios - 2016 - O impeachment da Dilma (Rousseff). - 2017 - Vou procurar ter mais tempo para curtir amigos e viajar.

• O Espantalho – Centenário de nascimento do escritor uberabense Campos de Carvalho, foram comemorados em 2016, mas continua rendendo frutas em 2017, quando será lançado o inédito O Espantalho Inquieto, contos e textos inéditos.

• O que tem de ser – Passando da hora de pegar a agenda de 2017 e escrever o que vai fazer, até 31/12. Bem programadas, as realizações acontecem com mais facilidade.