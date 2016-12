Réveillon em grande estilo

Rveillon em grande estilo

RETROSPECTOS E PERSPECTIVAS

FALTAM 16 horas para o fim de 2017 – para nossos leitores das oito horas da manhã. Para o último “boa-dia”, visões sintetizadas de uberabenses sobre “o ano que não quer acabar” e suas previsões sobre o que virá de bom em 2017. Um dos convidados, Ângelo Oswaldo, não é nascido aqui, mas tem coração que palpita entre nós.



CULTURA

Ângelo Oswaldo, secretário de Estado de Cultura de Minas Gerais EMBAIXADOR

Carlos Alberto Leite Barbosa, que já chefiou as missões brasileiras em Paris e Roma Paulo Lúcio

Heliatrice Antonelo Soubrier, da França, sempre atenta aos amigos

Álvaro Faleiros Lenza, Singapura

Ângelo Oswaldo de Araújo Santos – Secretário de Estado de Cultura de Minas Gerais.

2016 – A posição do ministro Marcelo Calero em defesa do patrimônio histórico nacional e da ética no serviço público.

2017 – Vai ser um ano muito bom. Começa com o registro das Folias de Reis como patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais. No Dia de Reis, 6 de janeiro, reunido no Palácio da Liberdade, o Conselho Estadual de Patrimônio oficializa a inscrição. Uberaba é o município brasileiro que reúne o maior número de Folias de Reis (mais de 150).

Álvaro Faleiros Lenza, Comércio e relações exteriores, Singapura (Ásia) voando Mendoza, Argentina, onde passa o réveillon.

2016 – Recebi meus pais em Singapura e fomos a Tóquio.

2017 – Vai ser um ano de grandes mudanças profissionais para mim e, também, para preparar o terreno para mudanças maiores em 2018! Tudo segredo, por enquanto.

Robert Malengrou com a mãe, Inês Crema, Londres Lincoln Jr., Tóquio Guto Curi Neaime, Suíça Jorge Abdanur, Rio Preto (SP)

Augusto Curi Neaime, Comércio e relações exteriores, Montreux (Suíça); réveillon em Bangkok.

2016 – Foi um ano excelente do ponto de vista profissional e pessoal.

2017 – Continuar internacionalizando a empresa para a qual trabalho na Suíça e outros mercados globais do Sudoeste Asiático e América Latina.

Lincoln Bernardes Júnior, diplomata lotado na Embaixada Brasileira de Tóquio.

2016 – Apesar das notáveis dificuldades por que passa o nosso País, 2016 foi também um ano marcado pelo signo da mudança.

2017 – Espero que essa transformação se converta em muitos êxitos e que a sociedade renove a esperança em um futuro melhor para todos os brasileiros!

Jorge Abdanur Estephan, engenheiro – São José do Rio Preto (SP)

2016 – As manifestações de rua, contra a corrupção e pela garantia de seus direitos fundamentais.

2017 – Continuar trabalhando intensamente, fazendo pacto com a paciência e com a felicidade.



Balões da comemoração – Taciana Locatelli entre Paris e Londres para o réveillon Zé Neto, França–Portugal Paulo Próspero, Rio de Janeiro José Luiz e Mônica, do CNSG, desejam a todos grandes realizações em 2017

Taciana Locatelli, Paris

2016 – A abertura dos Jogos Olímpicos do Rio, que surpreenderam, quando todos esperavam um fracasso.

2017 – Trabalho voluntário com famílias sírias.

