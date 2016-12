Parceria

ARTISTA

Violonista uberabense Ezequiel Piaz passa temporada no exterior, em busca de aprimoramento; o cara é muito bom no que ele faz Dayssa Galvão emplaca 17 anos hoje, integrando equipe de modelos da agência top L’Equipe, de São Paulo

Neto Talmeli DECORAÇÃO

Peças decorativas orientais dão toque

de exotismo e de bom gosto na linha de presentes de Casa Verde



Fotos/Bruno Rabelo Odontóloga Renata Santos da Cruz e Victor Silveira, festejados noivos que ilustram nossa página de hoje

CASAMENTO DE RENATA E VICTOR

PÁGINA de hoje é ilustrada com imagens do casamento da odontóloga Renata Santos da Cruz e Victor Silveira, um dos eventos concorridos da temporada. Os noivos são filhos de Luzia Maura, uma das banqueteiras famosas da cidade, e Luiz Teodoro da Cruz, Cecília e João Inácio Silveira. Aos estimados noivos, os votos de sucesso na vida a dois.

Os noivos com os pais, Luzia Maura e Luiz Teodoro da Cruz,

Cecília e João Inácio Silveira

Elisabete, coordenadora; Renata, secretária; José Jorge, diretor, e o vice-diretor Edson, felizes da vida pela conclusão de mais um ano letivo, na confraternização do Colégio Marista Diocesano,

toda organizada pela Alegria Ilimitada

Conceição Panatoni, a última do foco, recebendo para o tradicional encontro de fim de ano, em sua residência de bom gosto

Jorge Nabut Natália Carvalho escolheu o Sampaio Gastronomia para a comemoração de fim de ano da equipe de sua agência de viagens

FIM DE ANO

PROXIMIDADE da virada do ano tem feito do Sampaio Gastronomia point disputado pela sociedade para encontros de turmas e famílias. E o famoso Almoço Gourmet continua bombando no restaurante da avenida Alexandre Campos. Até sábado, pois a casa vai tirar férias por 15 dias.

Vinicius Willian Nunes, Júlia Barbassa França, Luiza Aparecida Ranuzzi, Karoline Martins dos Santos e Stella Monteiro Alli, alunos da 2ª série do Ensino Médio no Colégio Nossa Senhora das Dores, já aprovados na 1ª fase da Fuvest

APROVADOS NA FUVEST

NO Colégio Nossa Senhora das Dores as aprovações começaram mais cedo. Alunos que ainda estão cursando a 2ª série do Ensino Médio foram aprovados na 1ª fase da Fuvest, entidade responsável pelo maior vestibular do Brasil. Parabéns, Júlia Barbassa França, Karoline Martins dos Santos, Luiza Aparecida C. Ranuzzi, Stella Monteiro Alli e Vinicius Willian Nunes, pelo comprometimento e pela dedicação!

Marisa e José Generoso Lenza na comemoração do Natal,

com filhas, genros e netos



Confraternização Banco Itaú, com cardápio de Provence Buffet

COM O PROVENCE

DEZEMBRO foi marcado pela comemoração de fim de ano da equipe do Banco Itaú de Uberaba. Todo o pessoal estava animado e celebrando investimentos em 2016. No cardápio assinado pelo Provence Buffet, os petiscos da Mesa de Boteco fizeram o maior sucesso. Ao som de Projeto ao Cubo, o pessoal se agitou e ninguém ficou parado!

Neto Talmeli João Pedro de Oliveira, destaque do basquete em 2016; na foto, com a mãe, Andrea Bernardes Lucas Nangi acaba de lançar, na linha de O Senhor dos Anéis e O Hobbit, o livro Phronus – A Canção da Ruína dos Mundos, uma aventura para não esquecer o nome

DESTAQUE NO ESPORTE

TREINADO pelos experientes professores Camila Alves e Fernando Garbin, da Academia Fit Uirapuru, João Pedro Bernardes de Oliveira, aos17 anos, foi homenageado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer como destaque de 2016 na modalidade Basquete. O jovem é filho de Andrea Bernardes, nossa querida personal trainer das aulas de pilates no belíssimo clube de campo.

Fim de ano – Ana Marcia, Luciana, Virlene, Ana Cristina, Priscila, Izabella, Vicky, Anelise, Claudia e Patrícia; Andrea Sidney, Eliana, Raquel, Adriana, Cristiana, Eliana e Cecilia, no encontro comemorativo de fim de ano



NOIVOS 2017

DEPOIS de grifar o Natal com bom gosto – suas porcelanas, cristais e prataria foram destaque em várias ceias –, Casa Verde volta a se movimentar, por conta dos presentes de casamentos já agendados para 2017. Como os de Bianca Stefani e Danilo Nunes, Bruna Borges e Lucas Girotto, Camila Carvalho e Sílvio Garcia. O importante é fazer sua lista de presentes na diferenciada Casa Verde.

VISUAL DO RÉVEILLON

NA direção oposta à crise, Ivalda Modas transitou por 2016 com desenvoltura de modelo na passarela. Sem se deixar afetar por qualquer sintoma negativo. Novas roupas mudavam o visual das vitrines, como se pôde conferir nesta semana, com novidades que têm tudo a ver com as festas do réveillon e as praias de janeiro. Na super top Ivalda Modas.

TAPETE VOADOR

• Fabiano – Profissional competente, atleta fissurado e cara comunicativo, o médico Fabiano Hueb de Menezes faz anos hoje e recebe apreço do colunista.

• Vinte minutos – Estou vendo a série The Crown

(Netflix), em que o primeiro ministro britânico

Churchil preconiza que uma reunião não pode durar mais do que 20 minutos.

• Vinte minutos – Fica aí a sugestão para os executivos adotarem em 2017. É tempo suficiente para resolver o necessário. O resto é enrolação.

• Quinze minutos – O tempo encurtou para quem tem muita atividade. Nos anos 60, Andy Whorol já adiantava que não temos mais que 15 minutos para ser celebridade.

• Se programar – Agenda a limpo para ver o que consegui realizar do que programei para 2016. Mesmo que o rendimento tenha sido pequeno, programo tudo que quero em 2017.

• Decolar – Conceituada psicóloga Sumayra Figueiredo afivela malas para temporada de férias na Índia; pronta para entender a cultura exótica do país asiático.