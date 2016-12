Debt

Jorge Alberto ESTILISTA

Icônicos Carmen Mayrink Veiga e o estilista Guilherme Guimarães, falecido no último fim de semana GOLEIRO

Victor Hugo, da equipe do USC (Patrocínio, em 2017), é paparicado pela prima Cleo Mesquita

Mariana Abdanur Reis, a bela que comemorou 15 anos com animadíssima festa

Jorge Nabut Descoladíssima Mirella Afonso, from NYC; Alê Assumpção e a eterna modelo Cleo Mesquita, de Milão, Itália, em encontro promovido pelo colunista, entre Natal e réveillon, hiato para brunchs e brindes

Lurdinha com filhas e netas no elegante casamento do neto Flávio Franco Hueb e Nádia Bazan

Arthur Matos Jornalista Denis Silva e a fotógrafa Regiane Roque receberam familiares nos jardins da residência para o primeiro aniversário da caçula da família, Theodora; na foto, também com os irmãos João e Mateo

Francis do Prado Laurinha Ferreira Batista, que já foi destaque na JM Magazine, decola para sofisticado réveillon,

em Trancoso, Bahia Renata Nunes – ao fundo, o pai, médico Wilson Nunes –, premiada no primeiro sorteio de carros do Shopping Uberaba

Paulo Lúcio Mariana Reis com Miriam Pinto Cruz, Silvânia e Nathália Abdanur Mattar, na comemoração de seus 15 anos

Chef Sérgio Sousa pilota os almoços goumets e os colunáveis jantares do Sampaio Gastronomia; no pique da última semana do ano

ENCONTROS NO SAMPAIO

COM tantos amigos na cidade, o Sampaio Gastronomia tem sido reduto de encontros festivos, regados pelos melhores vinhos, champagnes e scotch. Com direito a atendimento de qualidade, ambiente elegante e acolhedor, o famoso restaurante tira férias de 15 dias, no início de 2017. Portanto, os saborosos almoços gourmet serão servidos até este sábado, 31. Vamos lá.

Marise Romano Rafaela Pereira Gouvêa Motta, na beleza dos 15 anos



Jorge Nabut Marcos Guilherme (Tão) e Viviane no casamento de Luís Felipe e Mariana

Bambambãs das aulas de musculação e aeróbica da Academia Fit Uirapuru; na cadência do fim de ano

SORTEADA NO SHOPPING

O CARRÃO S-10 branco, zero-quilômetro, sorteado na Promoção de Natal do Shopping Uberaba foi para a médica-veterinária Renata Patrícia Fagundes Nunes. Com 12 cupons de compras feitas na Lez a Lez e Brooksfield, ela foi sorteada entre 20 mil depósitos na urna. Surpresa, ela disse que será ainda mais presente no Shopping Uberaba. E a segunda chance está valendo. O segundo carro da promoção, um Onix Activ 1.4, será sorteado dia 04/01/17. Correndo para o Shopping Uberaba.

MELHOR RÉVEILLON – Cresce o interesse dos colunáveis pelo Réveillon das Estrelas, que animará a virada do ano no Uberaba Apart Hotel. Além da esfuziante queima de fogos de artifícios, os brindes e a grande ceia despertam interesse geral. Como sempre, a mesa é farta e agrada a comensais de todos os paladares. Clima tão familiar quanto musical. Anote o contato: 34 3319 3333. www.chahoteis.com.br

GUILHERME GUIMARÃES

TIDO pelos exigentes como o ícone da alta-costura brasileira, Guilherme Guimarães faleceu aos 76 anos de idade, dia 24, provocando seu retorno à mídia. Ganhou o mundo com a moda, trabalhando na famosa Casa Canadá. Desenhou o uniforme das aeromoças da Varig e morou em Nova York, onde realizou seu primeiro desfile, apadrinhado pela editora da revista Town & Country, Loretta Scanell. A partir daí, conquistou clientes nos EUA e na Europa. • Regressando ao Brasil, Gui Gui foi consagrado, com uma lista de clientes batendo à porta de seu ateliê, como registrou a primeira página de O Globo. Ao lado de Dener e de Clodovil, foi o maior nome da moda brasileira entre os anos 60 e 80. Criou uniformes para as primeiras mulheres da Marinha do Brasil e inovou o visual das mulheres da Academia Brasileira de Letras, merecendo capa de revista.Com a redução do número de festas no high society carioca, Guilherme Guimarães voltou-se para o mercado de casamento, costurando para celebrações.

FIM DE ANO NO MARISTA

DEPOIS de um ano de intensa atividade, chegou a hora da merecida festa de confraternização do tradicional Colégio Marista Diocesano, que aconteceu dia 23 de dezembro. Clima de muita alegria e descontração, além de comidinhas deliciosas, ficou a cargo da expert Alegria Ilimitada. Equipe do diretor José Jorge empolgada com o rendimento do ano que finda.

TAPETE VOADOR

• Me leva que eu vou – Cleo Mesquita anda indecisa sobre onde passar o réveillon. Está entre Rifaina e Rio de Janeiro. Qualquer um dos lugares sentir-se-ia enfeitado com sua beleza.

• Luxo – A decoração do apartamento de 450 metros quadrados de Guilherme Guimarães reflete a exuberância de seu estilo de vida: tapeçarias, móveis e objetos de arte de vários séculos, muito bem preservados.

• Rapinagem – Como aves de rapina, os leiloeiros já devem estar de olho no acervo riquíssimo de obras de arte e antiguidades de Guilherme Guimarães para levar ao pregão.

• Rapinagem 2 – Outro grande estilista cujo espetacular acervo de arte foi a leilão, após sua morte, foi Yves Saint-Laurent, que nada fez para que a fortuna em arte fosse preservada para a humanidade.

• Rapinagem 3 – A destruição do Hotel Glória, feita pelo empresário Eick Batista, que o pretendia reformar, levou ao pregão o maravilhoso acervo de um dos prédios mais elegantes do Rio de Janeiro.

• Rapinagem X preservação – Este tipo de desaparecimento de fortunas em obras de arte serve de alerta aos colecionadores sobre o destino que devem dar às suas conquistas.