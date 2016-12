Debutante

BELAS

Mariana contou com a irmã Cecília Abdanur Reis para receber na sua festa de 15 anos AMIZADE

Mariana Abdanur em noite de comemoração de seu niver

Fotos/Paulo Lúcio Mariana Abdanur Reis, a bela que comemorou 15 anos com animadíssima festa A bela debutante Mariana com a mãe, Jamila Abdanur



MARIANA – 15 ANOS

HOMENAGEANDO a mãe do colunista, os primos José Eustáquio Reis e Jamila Abdanur Estephan deram o nome dela à caçula, Mariana. A bela e inteligente jovem vai emplacar 15 anos em janeiro, mas já ganhou festa das mais animadas, dia 21 de dezembro, em salão bacana da cidade. Animação do DJ “passeou” por todas as trilhas sonoras que a moçada gosta. Recebendo com a debutante, a não menos bela irmã Cecília, que se prepara para os vestibulares de Medicina, em dezembro/17.

O pai, José Eustáquio Reis Com a amiga Isadora Cadelca

Debutante Mariana Abdanur Reis com a amiga Luísa Russo, Gabriel Ferreira



Victoria Arantes Mateus Oliveira, acadêmico de Direito

FUNK NA CABEÇA

DEBUTANTE Mariana é afilhada do colunista, com quem também dançou a valsa dos 15 anos, depois de valsar com o pai. Mas o grande momento foi o dela com as meninas, dançando funk, muito bem ensaiado. Foi 10! Entre os presentes, as primas Miriam Abdanur Pinto Cruz e Silvânia Abdanur Mattar – direto do Panamá, onde reside –, com a descolada filha Nathalia, que faz faculdade nos Estados Unidos. Valeu, Mariana!

Marcela Frossard com Mariana



Na sua noite mais feliz, a debutante com grande e animado elenco

de belas amigas



Mariana Abdanur com os colegas de colégio



RÉVEILLON BY IVALDA MODAS

DEPOIS de dar charme especial ao Natal, Ivalda Modas volta renovada, com propostas coloridas, mas em tonalidades mais brandas, para vestir as colunáveis na passagem do ano. Sem abolir a tradição do branco, claro! Da roupa de praia aos longuetes que dão o glamour feminino necessário, Ivalda Modas é referência fashion indispensável.

Jorge Alberto Neto Talmeli Famoso Vermelho e Bruna em recente casamento colunável Ivalda Modas aposta num réveillon colorido, mas em tons menos intensos



REPERCUSSÃO

“BOA TARDE, Jorge Alberto. Excelente a sua abordagem sobre o atendimento no comércio de nossa cidade. É impressionante a baixa capacitação dos atendentes do comércio de Uberaba. E é geral: lojas, restaurantes, bares e hotéis. Turistas e visitantes sempre comentam como são mal atendidos nos hotéis e restaurantes de nossa cidade.

Parabéns! Até que enfim alguém tocou nesse assunto. Como essa situação é reflexo de mau treinamento, e aí a culpa é da CDL e Aciu, as pessoas de Uberaba ficam com receio de criticar e desagradar a esse ou aquele dirigente, que na maioria são pessoas de bom relacionamento na cidade. Mas a verdade é essa: baixa qualificação! Culpa de quem deveria preocupar-se em melhorar o nível dessa classe de profissionais. Com raras exceções, e nessas exceções quase sempre se incluem as franquias cujos funcionários são treinados nos grandes centros, o comércio de Uberaba é muito fraco.

Aí, não adianta a CDL, Aciu e vereadores colocarem cartazes e outdoors pela cidade, pedindo para o uberabense prestigiar o comércio local. Com Uberlândia e Ribeirão aqui do lado, é muito fácil deixar de comprar aqui. Um abraço”. Gabriel Cruvinel Oliveira.

TAPETE VOADOR

• 15 anos – Na festa de Mariana Abdanur Reis, a colega Victoria Arantes, que vai decolar para temporada de intercâmbio nos Estados Unidos, em 2017.

• Belíssima – Sempre jovem, bonita e moderna, Mirella Afonso Silva passou o Natal em casa dos pais, Ana Lúcia e Tião Silva.

• Búzios – Hoje, Mirella decola para o Rio de Janeiro, onde se encontra com o marido; passarão o réveillon em Búzios e retornarão a NYC.

• Vinho rosé – Nossa amiga Sissi Cicci é festejada aniversariante desta terça-feira, recebendo homenagem especial do colunista.

• Sentido à vida – “Sabem por que Bill Gates deixou a presidência de sua empresa para dirigir a entidade beneficente que ele criou? Porque isso o faz mais feliz, dá sentido à sua vida.” – Ferreira Gullar.

• Recesso – Não sei como foi o Natal dos milionários recolhidos à prisão em Curitiba, mas a data foi uma folga que nos deram aos noticiários da Lava-Jato.