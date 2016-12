Direto de Rifaina

Alex Pacheco EM JAGUARA

Luís Felipe Nassif e Mariana Alem apostaram num dos casamentos top de dezembro Poliana Guimarães e Leonardo Andrade Santos foram os festejados noivos do dia 17 de dezembro

Lúcio Alves CORTEJO

Noivos Poliana e Leonardo Santos com damas e pajens, que enriqueceram

sua belíssima cerimônia de casamento

POLIANA E LEONARDO

CASAL Poliana Guimarães e Leonardo Andrade Santos realizou o sonho de suas vidas, com uma linda cerimônia de casamento, realizado dia 17 de dezembro, na igreja de Nossa Senhora das Graças. Os noivos confirmaram o enlace com ​muitos amigos e familiares, comemorando com alegria ​ no restaurante 4S e desfrutando momentos inesquecíveis. Eles receberam em companhia dos pais, Mozair Ferreira Guimarães e Aparecida Cândido Guimarães, Romeu Plácido Santos e Luzia Rosa Andrade Santos. Por toda a produção, o casamento foi um dos eventos top do festivo mês de dezembro.

Descolados Poliana Guimarães e Leonardo Andrade Santos

com os padrinhos da noiva

Fotos/Lúcio Alves O casal com os pais dele, Romeu Plácido Santos e Luzia

Os noivos com os pais dela, Mozair Ferreira Guimarães e Aparecida



Os badalados noivos com os bem-vestidos padrinhos de

Leonardo Andrade Santos

Luís Felipe e Mariana com seus pais, Acácio Tadeu Alem e Sandra Regina, Maria Alice Nassif e José Eduardo Rodrigues da Cunha

CASAMENTO EM JAGUARA

O POR do Sol foi cenário perfeito para o casamento que repercute em toda a sociedade: o de Mariana Alem e Luís Felipe Nassif, realizado dia 17 de dezembro, às margens da represa de Jaguara. Os filhos de Acácio Tadeu Alem e Sandra Regina da Silva e dos amigos José Eduardo Rodrigues da Cunha e Maria Alice Nassif foram presenteados com recepção de luxo, grifada pelo visual do excelente Alexandre Assumpção e pelo cardápio de Renato Aguiar, um dos melhores do país, quando se trata de gastronomia sofisticada.Um evento inesquecível!

A noiva com a irmã Gabriela

O noivo com a irmã, Carol Nassif

Babi Magela e Luís Felipe Lígia Terra e Lélia Bruno

Thaynnara Melo O DJ J Edu e os noivos Mariana Oliveira e Renato Antônio Vianna

MARIANA E RENATO

CASAMENTO top o de Mariana Pontes de Oliveira e Renato Antônio Vianna movimentou o dia 17 de dezembro, em salão da cidade. O belo evento estava superanimado e, para isso, contou com a equipe J Edu Som, que desenvolveu e executou todo o projeto de sonorização e iluminação. J Edu comandou a pista com uma playlist escolhida a dedo pelos noivos. J Edu Som fecha 2016

Jorge Alberto Cora Coralina e Rita Lobo enriquecem a linha de presentes da Lemos & Cruz, bem às vésperas do Natal

CORALINA E RITA LOBO

GASTRONOMIA é um dos temas mais em voga na linha de presentes de fim de ano. Daí a livraria Lemos & Cruz investir no gênero, com edições de luxo, como as receitas de Cora Coralina. Grande doceira sertaneja – e poeta – a goiana Cora Coralina mereceu elegante edição de suas receitas. Da mesma forma, a apresentadora Rita Lobo lançou O Que Tem na Geladeira. Sugestões de Natal do colunista na Lemos & Cruz.

Vanessa Arantes é a grande aposta de Linamarina para a super fashion temporada festiva do fim de ano

VITRINES FASHION

ENTRE os casamentos que colorem nossa página e as formaturas que vão agitar janeiro, as comemorações do Natal merecem roupas especiais de Linamarina. Muito charme nas famosas vitrines da rua Monte Alverne. Para tantos eventos, Adriana Lyrio trouxe peças muito especiais para as mulheres brilharem nos eventos que vão repercutir nas colunas sociais. Luxo no Natal das leitoras.