A eleita!

RECEPÇÃO NO SAMPAIO

RESTAURANTE colunável da cidade, o Sampaio Gastronomia é espaço para badaladas recepções. Como o casamento de Joyci Santos e Marlon Ribeiro, realizado dia 17 de dezembro, com direito a cliques de Gabriel Spirandeli e cerimonial by Tati Botelho. Chef Sérgio Sousa acompanhou, par e passo, o cardápio especialíssimo, no restaurante que é verdadeiramente top.

NO PARTHENON VIP

COM releitura de seu visual, agora espelhado, o Parthenon Vip recebeu investidores e colunáveis no lançamento da JM Magazine, que fechou com chave de ouro o ano de 2016. Presenteando a sociedade com um evento da melhor qualidade. Mais uma vez, a equipe do Jornal da Manhã brilhou, inclusive com parceiros como Daniela Flores, que fez arranjos belíssimos na noite para lá de especial.

Gabriel Spirandeli SAMPAIO

Joyci Santos e Marlon Ribeiro foram os descolados noivos do dia 17 de dezembro, no Sampaio Gastronomia NAMORADOS

Mateus Santos e a colunista Larissa Prata no megalançamento

da JM Magazine

Fotos/jairo chagas Augusto Treme com a irmã Adriana chamaram atenção no lançamento que agitou o Parthernon Vip

Chiquérrima Cristina e

Rogério Abdalla

Luiz Ciabotti e Lídia Prata Adriana com a mãe,

Leda Cardoso Treme

Aniversariantes da temporada

Cecilinho e Cristina Hueb

Gilberto Rezende – Esse é o Cara!

Luciano Camargos e Giovanna Prata

Gilnei Gouvea, design gráfico da JM Magazine, com a esposa, Karin

Mauro Costa Cristina Vasques e Virgínia Abdalla João Pedro Marajó e Maria Eduarda Agrelli, malhando na Academia Fit Uirapuru para enfrentar as

festas do fim de ano

Francis Prado Belíssima Thiessa Sickert, a Miss Terra Fire 2016, mais tentadora ainda, junto a um dos carros que serão sorteados no Shopping Uberaba



PROMOÇÃO DO ANO

COM um cupom trocado nas compras de R$400,00, você concorre a um dos dois Chevrolet zero quilômetro, na promoção do ano, que leva superlotação ao Shopping Uberaba. A promoção atrai clientes daqui e da região, que aproveitam para comprar presentes, tipo eletroeletrônicos, moda, joias, chocolates, além de fazer pit stop nos cafés, sorveterias e choperias no ótimo Shopping Uberaba.

Receber com charme no fim de ano tem tudo a ver com Reginez, que conta com linha completa de utilitários diferenciados

CHARME BY REGINEZ

COM as festas de fim de ano, vem a preocupação de receber bem os familiares e amigos. O que inclui visita à Reginez, que conta com linha completa de utilitários práticos e supercharmosos. Se o objetivo é surpreender, peças com design diferenciado são as dicas. Sugestões para fazer bonito você confere numa visita à loja da Reginez – Rua Ituiutaba, 511; (34) 3336.8709. Boas Festas!

Monumental capela do Colégio Nossa Senhora das Dores, patrimônio da arquitetura, da história e da educação, onde os princípios cristãos

duram todo o ano

EDUCAÇÃO E MENSAGEM

COM tantas mensagens natalinas, é bom se lembrar de instituições como o Colégio Nossa Senhora das Dores. Durante todo o ano, manteve em evidência, junto a seus alunos, os princípios cristãos. A Pastoral Escolar lidera eventos que espalham solidariedade, ética, respeito, justiça, paz social. Organizações agindo assim, teremos um mundo e um Brasil melhores.

IVALDA FASHION COM agenda enriquecida por jantares, encontros e recepções, a exigirem visual impecável, as mulheres têm motivos para ir – rapidinho – à Ivalda Modas. O esporte fino está em alta, assim como os longos, leves e coloridos, apropriados para o verão. Viva o fashion! Nunca Ivalda Modas foi tão parceira do requinte e do bom gosto!

Neto Talmeli Requinte e bom gosto nas peças pinçadas por Ivalda Modas para

a festiva temporada de

eventos do fim de ano Adriana e o marido, Renato Abrão, no lançamento da JM Magazine

TAPETE VOADOR

• Atendimento – Vamos aproveitar a reta final da semana que nos leva ao Natal e fazer o esforço desejado de sempre: melhorar a qualidade de atendimento no comércio.

• Atendimento 2 – Às vezes, a gente desiste de compras ou de fechar contrato pelo visível desinteresse dos vendedores ou atendentes.

• Atendimento 3 – As reclamações não se referem somente a vendedores e atendentes. Às vezes, é o empresário, displicente e/ou desinteressado em vender seu produto. Parece absurdo, mas não é.

• Atendimento 4 – Com a relação tão forte que Uberaba tem com São Paulo, já passamos da hora de aprender com os paulistanos as lições básicas de atendimento de qualidade.

• Virada – Na bela comemoração do aniversário do advogado Diamantino Silva Filho, Carlos Leite Barbosa mostrava-se otimista com 2017; acredita o embaixador que a crise leva a soluções importantes.

• Dinossauros – Câmara Municipal aprovou projeto de plano diretor de Peirópolis, a cada dia mais e mais na mídia nacional por conta dos dinos.