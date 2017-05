O vip Adriano Cappucci e Silmara Alves curtindo a noite na Centralpub

Central Pub será palco para mais uma mega festa

A programação da Centralpub todo mês tem novidades e em junho não vai ser diferente , já marque na sua agenda uma que você não pode perder , dia 09 de junho sexta feira, será comemorado 1 ano de sucesso da coluna Social , e tudo indica que será muita festança, os parceiros que acreditaram e participaram do projeto serão convidados de honra da noite, e os demais serão sempre muitos bem vindo afinal a festa é pra todos vocês , direto de franca Banda Tridons vai animar a noite com ritmos de pop rock , dance , flash back e muito mais, e o sertanejo universitário com Vlamir Andrade parceiro da coluna que não poderia deixar de registrar sua presença , na pista Dj Rodrigo Frank e Dj Douglas Silva, os Snacks e drinks vão ficar por conta de Isabel e Maria Helena , e prepare-se tenha pique pois a festa vai correr a madrugada .

Delivery Pastelliano continua a todo vapor, quem ainda não experimentou precisa conhecer suas delicias de pasteis, panquecas e o diferencial do parmegiana acompanhada de massas , peça pelo www.ifood.com.br ou pelo telefone (34) 9883-8503/3312 8437.e receba quentinho e rapidinho no conforto

O vip Adriano Cappucci e Silmara Alves curtindo a noite na Centralpub Nós preparativos da mega festa do primeiro aninho de muitos , e merece sim comemorar

Vlamir Andrade se prepara para Gravação de Cd Acustico dia 11 junho Mathaus Snaches ira representar o time dos homens vaidosos , grande franquia de desing de sombracelhas o convida para ser embaixador da marca. Parabéns



O show não para

Vlamir Andrade esta mesmo a todo vapor nos preparativos do gravação de Cd Acustico com um repertório totalmente selecionado , convidados mais que especiais faram parte da festa , o local escolhido foi a Choperia Colorado, marque na sua agenda já este compromisso , domingão com muito som e show mais que top vai rolar .Mas não para por ai, o oficial lançamento de cd vai ser na Central pub , já esta confirmado , a data ainda esta sendo definida, afinal é preciso ter jogo de cintura pra controlar todos os shows, e a casa promete organizar uma hiper festa pra esta ocasião mais que especial .

A linda Ana Carla comemora niver ,com as irmãs Karen e Carol Ana Carla recebe abraço carinhoso da mãe Eugênia Celina Santana



Ana Carla e o noivo Eduardo Remiggi , muito amor em seu niver Felipe Moura foi conferir o mais badalado salão Blessed Beauty, foi recebido pelo hairstyle Wriel Santana

Helen Oliveira também recebeu a visita de Tetê Fontoura no

Blessed Beauty As competentes kamila Cavalcanti e Mara Cavalcanti (haistyl) mimaram Danil Salci no Blessed Beauty e a make up com Dayane Pires

Kamila Cavalcanti também recebeu a talentosa jornalista Fernanda Viola em Blessed Beauty e make up por Dayane Pires

Claudia Menezes (adm), Patricia (manicure) Polyanna (cabeleireira) Isabel Martins (cabeleireira) Wriell Santana (cabeleireiro) Dayane Karoline ( make up) Mara Cavalcanti (cabeleireira) Cléo (manicure) Jaqueline Gonçalves(esteticista ) Camila Cavalcante (unhas em gel) e Andre Ferreira (consultor e promoter )



Carolina Toubes também, marcou seu horário , preparação das unha em gel com Kamila Cavalcanti em Blessed Beauty



Experimente o parmegiana com massas , Pastelliano cada momento um sabor ! Delivery







Blessed Beauty é uma impecabilidade pra homens e mulheres

Amigos hoje eu trago a novidade pra vocês da qual fiquei encantada , e acredito que e vocês também vão se apaixonar com este lugar , Blessed Beauty , um espaço abençoado para homens e mulheres de bons gosto , que buscam valorizar sua personalidade , seu visual , e sua beleza de pele e corpo , tudo em em um só lugar manicure , massagens , limpeza de pele, design sobrancelhas , micro pigmentação, make up ,descoloração , procedimentos progressivos , cortes e escovas , e em ocasiões especiais oferecem pacotes noivas , noivos , madrinhas e debutantes e formaturas .com o melhor preço da cidade , a equipe é formada por profissionais renomados que vale muito a pena ir e conhecer , o espaço é moderno , aconchegante e tem sido muito badalada por grandes beldades da city, este mimo fica localizado na Rua Aristeu Pires França 371 na Praça da Medalha e atende por hora marcada no telefones 34 9 9875.3131 ou 3313.3131, Então não perca tempo para ser produzida por quem sabe e entende de beleza abençoada .

Recadinho da Sisi

Nossa como o tempo passa rapinho né , me lembro quando começei a coluna , com muita ansiedade , e no proxímo mes já iremos fazer um aninho , e eu estou muito feliz , pois quem é proximo de mim sabe que este projeto estava na gaveta a tempos , e hoje com orgulho ele finalmente aconteceu e ainda faz aniversário, quero dizer já o meu muito obrigado a todos que acreditaram e me deram muita força pra realizar , e que a cada coluna vejo o quanto nossa cidade é maravilhosa e com gente interessante , e que bom eu ter este espaço pra compartilhar com vocês...bom hoje vou ficar assim ...agradecendo sempre a vocês , meu muito obrigado mesmo. Bjim carinhoso da Sisi .