Sisi Tavares traz as novidades da temporada mais badalada da cidade

Temporada de festa na Central Pub

Mês de maio batendo à porta, e tudo indica que será de muitas baladas, festas e shows. Assim, a Central Pub preparou uma programação especial para receber você e as carinhas novas que estão chegando à city. Marque na sua agenda: dia 12, sexta-feira, haverá o primeiro “Desafio Sertanejo”, com duas duplas no palco - Bruno&Robson e Julio Cesar&Cristiano. Uma apresentação musical de interação, diversão e de relembrar também os clássicos sertanejos, então, não fique de fora! E nas nossas terças-feiras também haverá novidade, com apresentações em dobro e repetindo o sucesso de “Acorda! Maria Bonita”, com muito xote, baião e forró pé de serra. Lembrando que em todas as terças e quintas, a entrada de mulheres é liberada até a meia-noite. Programe-se: #Vempracentralpub. Veja a agenda completa no site www.centralpub.com.br

Colunável Ana Tomé, sempre elegante, e Humberto Silva Ana Prata e Sérgio Cherim são os empreendedores do aconchegante Quintal do Chopp



Novidades! Já temos um novo point na city

Eu mesmo fui lá conferir e me apaixonei! A inauguração do QUINTAL DO CHOPP foi cheia de gente bonita, formadores de opinião e, com certeza, já é sucesso garantido! Um lugar reservado e perfeito para curtir com amigos e a família, aconchegante, decoração de bom gosto, música e com um cardápio cuidadosamente elaborado para servir as maiores delícias da culinária brasileira, combinando petiscos, porções, drinks e variada carta de cervejas nacionais, além do diferencial do bar, que é a deliciosa carne de sol exclusiva e fabricada por eles, com um sabor incomparável. Então, quem for conferir não pode deixar de degustar. O Quintal do CHOPP está localizado no tradicional bairro Jardim Alexandre Campos, rua Angélica, 320. Aberto de quarta a segunda, com música acústica às quartas e aos sábados. Vale muito a pena conhecer e, com certeza, você não vai mais esquecer o caminho! Ligue para mais informações: 3333-1874/(34) 99663-2209.

Luiz Humberto Junqueira e Tatiana Junqueira também foram conferir o novo point Sônia Borges e Débora Motta estavam irradiantes no Quintal do Chopp

Vanessa Mariano debuta hoje em megafesta, toda organizada pelo designer em decoração Washington Bessa

Joaquim Oliveira e Nega Pavel adoram o Quintal do Chopp Daniella Ferreira e Laura Prata também estiveram presentes

Bárbara Coraspe, Evacira Coraspe e Carolina Oliveira prestigiando o Quintal do Chopp

Fábio Azevedo, Ale Roso, Alexandre Cury e Hélio elogiaram o ambiente

Renato Marajó, com a esposa, Pollyana, e sua princesa Helena, também compareceu

Mathaus Sanchez representa a nova campanha da Enlace Maison, Aguardem! Veiculada em todo o Triângulo Mineiro

Ele é presença garantida nas festas de maio!

Vlamir Andrade está no corre-corre de organização da agenda entre as grandes festas de temporada da city e os bares da cidade. E, para a galera que o acompanha, já posso adiantar algumas de suas datas. Anote aí! Hoje ele se apresenta no Colorado ExpoZebu; amanhã, estará na Colorado Choperia; dia 6 de maio, novamente no Colorado ExpoZebu, e dia 25, na Central Pub. Acompanhe tudo, por onde ele passa, em suas redes sociais. Quem o conhece sabe a diversão que é o seu show! Contatos: (34) 99971-0023 ou vlamirandrade@gmail.com

Vlamir Andrade fez selfie com os amigos Rodrigo Frank, Eduardo Melo e Eduardo (da dupla Emílio & Eduardo), curtindo a expô de Araxá

Silvânia Alves Saffhill comemora a chegada à Inglaterra, depois de férias no Brasil Silvânia Saffhill e James Gordon Saffhill estão de malas prontas para a França

Big Big para Vanessa Mariano

Hoje a festa é dela, debutante Vanessa Mariano, que recebe os amigos em megafesta superinusitada e cheia de surpresas, organizada pelo designer em decoração Washington Bessa. Tudo vai ser um luxo. Ligue e tenha também este arraso em sua festa de sonhos: (34) 99639-9606.



Mathaus Sanchez fez o mailing da inauguração e reuniu os amigos Paulo Madruga, Magda Beatriz, Kaká, Maria Cláudia e Dany Brito

Recadinho da Sisi: bom, amigos, hoje eu vou extrapolar neste espaço e agradecer muito por estar realizando a 10ª edição da coluna. Eu sou do tipo que faço pouco social, mas, como fui conferir a inauguração do Quintal Chopp, recebi tantos elogios pela coluna, que me deixaram muito feliz, feliz mesmo em saber que aos pouquinhos meu trabalho vai ganhando espaço. Então, você, que está aí, sentadinho no sofá, no trabalho, tire um tempinho para ler o que escrevo. Lá vai meu muito obrigado! Talvez eu nem devesse me manifestar assim aqui, mas é que sou mesmo transparente no que sinto, e quando se sente algo de muito bom, temos que colocar para fora, a fim de trazer mais coisas boas. Obrigada, de coração, a vocês! E que venham mais dez edições! Com carinho... Sisi