A festa Continua



Central Pub 2017 e a festa continua...

Isso mesmo, em 2017 a melhor casa de shows de Uberaba estará com muitas novidades e mais festas temáticas que prometem abalar, começando pelo dia 13 de janeiro, quando já está marcado o tradicional Niver Fest Sisi Tavares. A festa traz o conceito de estilos, anos oitenta, noventa, 2020... Venha colorida, com brilho, com fantasia, saia dos trilhos no seu estilo. FESTA LOUCA COM GENTE, com petiscos e atrações inusitadas e euzinha. Já aproveito para convidar todo mundo para comemorar comigo! Sem vocês não tem festa!

Vlamir Andrade estará na casa em mais um show no dia 17 (terça-feira). Programe-se e venha prestigiar!

Início de ano: tempo de programar sua tão sonhada festa

Dinha Braz faz isso brilhantemente, cuida de tudo com muito carinho, dedicação e profissionalismo. Casamentos, aniversários, formaturas, ela atende você no que precisar. Seu novo endereço já lhe rendeu grandes contratos. Quem quer algo organizado também tem que se antecipar, faça sua visita na rua Juca Marinho, 137, e tenha a sua assessoria em qualquer tipo de evento. Fone: (034) 9156-8604.



Adeus ano-velho, feliz ano-novo!

E finalmente se encerra 2016, e que possamos ser fortes, perseverantes, para driblar o que vem pela frente em 2017. Acredito que o segredo é esquecer o papo de crise, vamos trabalhar, ser confiantes, ter criatividade, ser justos e ter muita fé. Assim, pensamento positivo que vai dar tudo certo, afinal, somos brasileiros e não desistimos nunca! Quero que possamos estar juntos por mais um ano, e que Deus ilumine a cada um de vocês com muita saúde e paz! Que 2017 seja ano de vitória e conquista a todos nós, com carinho... Sisi



Ah, para lembrar: nessas férias, venha para o Pastelliano ou peça as suas delicias no delivery de massas, pastéis e panquecas (www.ifood.com.br). Fone: 2103-8503 ou WhatsApp (99883-8503). Pastelliano fica no Praça Uberaba Shopping, na praça da alimentação.





Rose Santos e Elisângela Oliveira curtindo os Melhores do Ano da Central Pub

Cleverson Araújo e Welber Moreira celebraram o natal em jantar com amigos A requisitada Dinha Braz Cerimonialista,

comemora sua agenda de 2017

As amigas Núbia Cristina e Karina Maltaem clima de Natal

Cleverson Araújo de Casa nova

Isso mesmo, Cleverson Araújo também está com novo espaço. O queridinho das loiras esta na rua Coronel Antonio Rios, nº 65, agora com mais conforto para atender você... Em breve, evento de inauguração! Ligue e marque seu horário: (034) 3313-5313 ou WhatsApp (99782-3929). Se você está bem, cuide-se!

Eliana Vieira e Kamila Fernanda recebem as doações do Natal Solidário da Central Pub

Vlamir Andrade, com irmão Marcel, avó Maria Luisa, irmã Thayná e sua Mãe Maria Luisa, descontração Natal em Família

Nubia Cristina, Geraldo Neto , Karina Malta e Andre Malta brindaram

o Natal em refinado bar da cidade

Silvânia Alves e o inglês James Gordon Saffhill

A glamorosa noiva Silvânia Alves foi conduzida a cerimonia civil, um por uma Mercedes preta, conforme tradição britânica

Os chiquismos noivos Silvânia Alves e James Gordon Saffhill apos cerimonia civil recebidos com chuvas de pétalas e confetes

Flores da estação estiveram presentes na decoração, bolo e buquê ambos criados pelo desingners Petter and David



O luxo da cerimônia britânica de Silvânia Alves e James Gordon Saffhill

A advogada uberabense Silvânia Alves escolheu o inverno europeu em Londres, em Weybridge, para dizer o tão esperado sim ao inglês James Gordon Saffhill. A cerimônia civil aconteceu às 15h do horário britânico. Estiveram presentes apenas os amigos mais próximos: Alasder Macdonald, que com carinho conduziu Silvânia até o altar; Brian Nelson, e suas melhores amigas Morena Thomas e Sue Nelson. A elegante e discreta cerimônia não deixou a desejar e se manteve na tradição britânica, com direito a Mercedes preta e o indispensável laço feito pelo próprio noivo. A noiva entrou ao som de Tom Jobim e Poul Sonemberg.

Após a cerimônia os noivos foram fotografados nos jardins externos da mansão secular e se reuniram para um jantar na romântica e aconchegante Thames Court.

As delícias servidas foram culinárias inglesa e escocesa, com três entradas diferentes; pratos principais com frutos do mar, salmão, carneiro, pato, queijos diversos, vegetais, e sobremesas à base de frutas, creme, chocolate suíço e a famosa lemon pie, acompanhados durante todo o jantar com champanhe francês BRUT RESERVE Krug Private Cuvée, em taças de cristais com corações esculpidos à mão da STAR By julienmacdonald & SWAROVSKI ELEMENTS.ho né.Flores da estação estiveram presentes na decoração, bolo e buquê ambos criados pelo desingners Petter and David

Os noivos com amigos Morena Thomas , Alasder Macdonald, Sue Nelson e Brian Nelson

Silvania Alves teve o seu vestido assinado pela estilista americana New York, Eliza J Cloting & Acessories Bridal British Dress Vintage e sapatos de PRINCIPLES by BEN LISI, E o noivo vestiu a marca Alemã, HUGO BOSS, foi mesmo um momento de sonhos em que até para cortar o bolo, usaram uma semi- jóia de WERA WANG Wedgwood- England 1759. É!... Luxo e glamor não faltaram nesta cerimonia eo casal Silvania Alves e James Gordon ainda não divulgaram onde será a lua de mel, acredito que ela venha pra sua terra natal....vamos ter que saber receber este casal, com muito carin

A familia Spinosa esta de malas prontas para brindar Reveillon, Mathaus em Rifãnia Beach, Vinicius Jurere e Mara em Maresias



A família Spinosa esta de malas prontas para brindar réveillon

