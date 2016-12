Vitoriosos das eleies

“MUITO SUCESSO PARA OS QUE TOMAM POSSE NESTE 1º DE JANEIRO DE 2017”



A posse. Bem-vindos! Eu não poderia abrir esta edição que não fosse rendendo minhas homenagens aos vitoriosos das eleições de 2016 e que tomam posse neste dia 1º de janeiro de 2017.

Força política. Inicialmente, rendo homenagens ao Partido Social Democrático, que saiu das urnas já no primeiro turno como a terceira maior força em número de prefeitos. E mais: como uma das quatro maiores forças políticas do país.

Feliz gestão. Cumprimento com muita alegria e muita esperança cada prefeito, vice-prefeito, vereador do PSD que toma posse para o mandato 2017/2020. E através deles, abraço os aliados de outras legendas que também tomam posse neste início de ano, especialmente aqueles que representam minhas bases políticas e eleitorais. Desejo muita sorte no enfrentamento das situações de crise, muita fé em Deus, muito apoio e muito sucesso.

Orgulho. Aproveito para reafirmar que tenho um grande orgulho de pertencer aos quadros do PSD desde seu início, em 2011, e um grande orgulho por ter sido escolhido pelos colegas deputados federais para liderar a bancada na Câmara, agora, em 2017.

Especial. Mas, permitam os companheiros pessedistas de todo o Brasil que eu renda homenagens especiais à militância do PSD de Uberaba – que fundei e presido com muito carinho.

Coletivo. Quando falo de militância estou incluindo os vereadores, os candidatos, a executiva, os assessores, as lideranças de segmentos os mais variados – de ações comunitárias, agropecuária, educação, saúde. Enfim, me refiro a todos que disseram “sim” ao meu convite para se filiarem, e, em alguns casos, até para sacrificarem projetos pessoais em nome do projeto coletivo defendido pelo partido.

Cidadania. De maneira muito particular cito aqui, como exemplos desta militância da mais alta qualidade, os vereadores Ismar Marão e João Gilberto Ripposati. Até Deus conspirou a favor destes dois companheiros, que não pestanejaram em aderir ao projeto coletivo.

Vitoriosos. Ismar foi reeleito na posição de terceiro mais votado da legislatura 2017/2020. E Ripposati – o vice-prefeito eleito - foi uma grande revelação, sem dúvida alguma, contribuindo de forma decisiva para o resultado da eleição majoritária.

Alma grande. Ismar e Ripposati fazem parte de uma espécie muito especial de pessoas. Trazem no coração e na alma a generosidade, a sensibilidade, a coragem, a dignidade, a lealdade que tanto fazem a diferença neste mundo conturbado.

Bela surpresa. Quem já chega surpreendendo é o nosso companheiro Agnaldo Silva, vereador de primeira viagem. Deve, inclusive, integrar a primeira Mesa Diretora (2017/2018) da nova legislatura, a ser eleita neste 1º de janeiro. Agnaldo é o vice-presidente na chapa liderada pelo atual presidente, Luiz Dutra (PMDB), e que já contaria com a grande maioria dos votos dos colegas.

PARCERIA. João Ripposati, Marcos Montes e Paulo Piau comemoram a vitória majoritária nas eleições de 2016 (Foto: Marco Aurélio Ferreira Cury)

Abençoada. E claro que encerro a coluna aplaudindo de pé o eleitorado de Uberaba – esta cidade maravilhosa que tive a honra de administrar em duas gestões e que, mais uma vez, dá demonstrações de que é uma terra abençoada.

Consciência. O eleitorado uberabense foi às urnas consciente de que tinha que escolher a chapa majoritária que fosse 100% comprometida com a ética, com o amor a Uberaba, com o interesse coletivo, com o bem-estar da comunidade. Escolheu reeleger Paulo Piau (PMDB), ao lado de João Ripposati (PSD). Escolheu eleger uma chapa ficha limpa. Escolheu eleger dois homens de qualidade humana, familiar, cidadã e política irretocável.

Aliança. Não tenham dúvida de que estarei ao lado deles para o que der e vier. Afinal, eles foram escolhidos pela exigente população de Uberaba.



*Marcos Montes é deputado federal, vice-líder da bancada do PSD (líder eleito para 2017) e coordenador regional da legenda no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba; presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), fundador e presidente do PSD de Uberaba (MG), onde é majoritário, tem domicílio eleitoral e foi prefeito em duas gestões. Ele escreve esta coluna semanalmente