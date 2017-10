Tesoura neles! Atualize o look com fios mais curtos e modernos

Por Larissa Prata e Raquel Ribeiro

O resgate



Quando a gente pensa que já deveríamos ter superado alguns tipos de problemas, somos surpreendidos novamente com outro caso de maus-tratos contra animais. A semana foi marcada pelo doloroso resgate de 135 cachorros em situação calamitosa em um canil em Osasco, na grande São Paulo. Com o apoio da Polícia Civil e do Centro de Controle de Zoonoses e Vigilância Sanitária, a ativista Luisa Mell coordenou junto com sua ONG o salvamento dos bichinhos, que estavam sujos, machucados, traumatizados e doentes. Inclusive, foram encontrados filhotes mortos no lixo! Os animais eram usados à exaustão para reprodução, o que nos faz repensar sobre a comercialização de animais de raça. Quem quiser ajudar, Luisa pede socorro também nas redes sociais; os dados para depósitos são:

Banco do Brasil, agência 1817-1, conta corrente 120.000-3

Banco Bradesco, agência 1974, conta corrente 288-7

Banco Itaú, agência 0772, conta corrente 09021-3

Instituto Luisa Mell de Assistência aos Animais

CNPJ: 21.877.796/0001-35

Que delícia!



Todo mundo já passou por uma receitinha no feed das redes sociais... Pois saiba que o queridinho Tastemade (quem nunca experimentou fazer em casa uma delícia ensinada por eles não sabe o que está perdendo) abriu as portas de um café na badalada Vila Madalena, na capital paulista, o primeiro fora dos EUA. Já pensou que chique? Especializada em vídeos de comida e turismo, a plataforma Tastemade tem mais de 15 milhões de seguidores em sua página brasileira (a maior depois da americana) e é a webdarling de quem usa internet por aqui – todo mundo, né? Vídeos rápidos e sem ninguém falando (é tudo explicado por legendas) são o combo perfeito até para quem nem pensa em colocar a mão na massa. O espaço foi aberto neste ano na rua Harmonia e a expectativa é trazer para o plano oflline a interação do mundo virtual, mostrando que tudo aquilo que nos faz salivar existe de verdade.

Cifras de rock, bebê



R$ 1.250 foi a média gasta por cada um dos mais de trezentos mil turistas que visitaram a Cidade Maravilhosa para se divertir durante o Rock in Rio – sem contar o valor dos ingressos para o festival. Colunista Ancelmo Góis contou que pesquisa realizada pela RioTur/ESPM-Rio mostrou que 97% dos visitantes recomendariam a cidade aos amigos. Em média, eles ficaram de três a cinco dias na cidade. De acordo com o levantamento, foram 308 mil pessoas que circularam pelos domínios do Cristo Redentor, levando R$ 406 milhões à cidade.

Batida perfeita



Qual é a trilha sonora da sua vida? O "paraíso" para os amantes de música chamado Spotify lançou mais uma novidade coroando a personalização. Quem realmente gosta de uma musiquinha acompanhando cada momento começou lá nos primórdios do walkmann, passando pelo discman, mp3 player e agora desfruta todas as "feitiçarias" da tecnologia do Spotify, cujos algoritmos às vezes parecem nos conhecer até melhor que nós mesmos. A novidade da semana é a "Sua Máquina do Tempo", com duas horas de música boa que, em tese, marcaram a adolescência do usuário.

Chop it!

Calor vem vindo aí e, com ele, os fios cada vez mais curtos. Agora é a hora e a vez de passar a tesoura no cabelão e dar adeus à Rapunzel que existe em você. Inspire-se nos modelos das famosas para encontrar o tamanho perfeito que se adeque ao seu rosto e tesoura nele! Quem tem pouca coragem e muito apego pode apostar no corte à altura dos ombros, que deixa um ar cosmopolita perfeito para os tempos atuais. O long Bob, na altura do maxilar, é superchique e é a escolha ideal para ressaltar a beleza dos traços do rosto – repicado, então, fica maravilhoso! Inspire-se e agende o horário com seu profissional, que certamente saberá a melhor indicação para o seu rosto.

Brasileiríssimo

Se seu paladar também ama um vinho, eis aqui uma boa notícia. Entre os melhores do mundo está um brasileiríssimo - e que nem tem preço lá nas alturas. A lista feita pela Associação Mundial de Jornalistas e Escritores de Vinhos e Licores inclui o espumante Casa Perini Moscatel como o 5º melhor do mundo. Ele custa R$ 43,50! Além deste, a lista também contempla outros onze vinhos nacionais, com preços variando entre R$ 30 e R$ 117. Bacana né?

Vanessa Quintiliano

Vacinar



Lollapalooza vem com tudo!



A edição de 2018 do festival Lollapalooza, que é babado, está de tirar o fôlego. As boas notícias começam pela duração do evento, que este ano terá um dia a mais que as edições anteriores. O festival acontece entre os dias 23, 24 e 25 de março de 2018, no Autódromo de Interlagos em São Paulo. A venda de ingressos, iniciada no último dia 16, segue bombando pela internet. O line-up da edição foi divulgado esta semana e está de arrasar! Os três grandes nomes desta edição são das bandas Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers e The Killers. Wow, três bandas de rock incríveis, além de vários outros nomes do rock mundial!

Outubro rosa



Outubro é o mês do Rosa! O Outubro Rosa é um movimento que vem ganhando força a cada ano com o objetivo de levar a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. Ele surgiu nos anos 90 na primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York (EUA), e logo ganhou âmbito mundial, tendo diversos monumentos se vestindo de cor de rosa, em associação à luta e cura da doença. Em Uberaba várias empresas e instituições aderiram à causa e estão deixando a cidade pink em prol de uma causa extremamente importante.

Elas e Chitãozinho & Xororó



Foi difícil escolher quem das atuais talentosas vozes do sertanejo feminino entrariam no novo projeto da dupla Chitãozinho & Xororó... Os irmãos sertanejos resolveram, então, lançar o projeto “Elas em Evidência”, novos CD e DVD da dupla, que reunirá artistas da nova geração do gênero. A gravação está marcada para o dia 4 de outubro, no Rio de Janeiro. Dentre as escolhidas estão: Kell Smith, Anavitória, Ana Clara, Alcione, Marília Mendonça, Maiara & Maraisa, Simone & Simaria, Bruna Viola e Paula Fernandes. A dupla Chitãozinho & Xororó cantará grandes sucessos com o elenco feminino e apresentará algumas músicas inéditas sob direção musical de Claudio Paladini em show inédito e concorridíssimo. A verificar!