Paulinho promove Festchopp com Projeto ao Cubo, Lemes e Petrucci e Sambalango

QUEM SOLTOU O PUM?!

Sim esse é o título do livro mais amado do momento na minha casa. A editora responsável pelo livro é a Companhia das Letrinhas e a autora é a criativa Blandina Franco. Imagine um cachorrinho de estimação que se chama Pum! Daí dá para tirar diversos trocadilhos, criando frases e situações realmente hilárias. É um tal de não conseguir segurar o Pum, que é barulhento e atrapalha os adultos... Pobre Pum... E pobre dono do Pum! Mas não tem jeito, com o Pum é assim mesmo, simplesmente ninguém consegue evitar que ele escape e cause certos inconvenientes e que as crianças não se cansem de ler o livro. O mais legal para a criançada que gosta do mundo da leitura é que o Pum tem continuação. Ao todo, já são quatro livrinhos, com histórias pra lá de engraçadas. Um livro desses só pode ter sido presente de uma tia que adora o malfeito, não é mesmo?! Então, se você é uma dessas, corra para a livraria mais próxima; a diversão e o incentivo à leitura vão agradar em cheio aos papais e às crianças!