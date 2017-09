Décadas

Com o corre-corre e as exigências do dia a dia, muitos relacionamentos se desgastam e nem se parecem mais com os do vovô, que comemorou bodas e mais bodas com a vovó. Diante do fracasso iminente, muito se questiona sobre a fórmula para o relacionamento duradouro. Estudo realizado pela Universidade de Harvard aponta cinco atitudes para casais com longos relacionamentos. Então, tome nota:

1) Antes de criticar, elogie. Parece simples e ingênua, mas a atitude pode reverter situações difíceis. Antes de brigar com o (a) companheiro (a) e reclamar de seu atraso, por que não explicar a ele (a) que o momento era especial e a companhia dele (a), mais ainda?! 2) Cobrança de menos, abraço de mais. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, não desperdice suas oportunidades nem as transforme em obrigações. 3) Reconhecer os erros. Hoje somos tão espertões e especializados que um simples pedido de desculpas virou tarefa hercúlea. Claro que conversar, discutir e discordar fazem parte de qualquer relacionamento saudável, mas aprenda a assumir seu erro e pedir perdão. Não é fraqueza, é reconhecer que a relação vale mais que o orgulho. 4) A regra dos beijinhos. Um casal que acumulou bodas e mais bodas tinha uma regra específica: sempre se cumprimentavam com um beijinho. De bom dia, boa tarde, boa noite, parabéns, etc. Mesmo mal-humorados, brigados, cheios de problemas a regra permanecia. O carinho, mesmo que às vezes tão pequeno, servia também como excelente desculpa quando estavam brigados. E não é que dá certo?!5) Paciência de Jó. Amar mesmo só depois de comer um prato de sal juntos. Quem nunca ouviu essa expressão? Pois bem, a paciência é o principal pilar da convivência – com quem quer que seja. Afinal, todos temos manias e imperfeições, por que exigir que o outro não tenha? Amar o próximo exige disciplina, comprometimento, e principalmente paciência para encarar desafios juntos.