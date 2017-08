Purple love symbol! Prince inspira Pantone para novo tom de roxo

Por Larissa Prata e Raquel Ribeiro

Aldeia do Mar



Feriadinho se aproximando e, com esse solzão gostoso lá fora, tem programa melhor do que piscina? Para curtir ao máximo o merecido descanso, seja em Uberaba ou viajando, passe antes na Aldeia do Mar, que está repleta de novidades para você arrasar na moda praia e fitness. Na Aldeia do Mar você tem a liberdade de montar seu biquíni, de acordo com seu gosto, para ficar ideal para o seu lazer! Com todos os tamanhos e estampas maravilhosas, é na Aldeia do Mar que está o seu look praia e fitness perfeito. Conforto e qualidade, aliados a excelentes preços, você encontra na Aldeia do Mar! Vá até lá e se encante! A Aldeia do Mar fica na rua José de Alencar, 450, bairro São Benedito. Fone: 3336-4247; WhatsApp: 9861-9141. Confira as novidades no Facebook.com/aldeiabiquinisuberaba

Colher, garfo e tudo mais

Sabe aquele velho ditado que diz “em briga de marido e mulher não se mete a colher”? Pois não é como pensam cinco mulheres do Recife. Carol, Aline, Lhaís, Thaísa e Renata criaram o “Mete a colher”, aplicativo com o intuito de auxiliar mulheres vítimas de relacionamentos abusivos. Por meio dele, as pessoas podem providenciar auxílio jurídico e psicológico às vítimas. Além disso, presta apoio para a inserção no mercado de trabalho nos casos em que a mulher se separa e o ex-marido é quem mantinha o lar. O registro no app exige perfil no Facebook, mas conta com exigente controle, com constante monitoramento.

Vanessa Quintiliano

Seu look do dia (ou da noite) fica ainda mais bacana com a joia perfeita! Aposte nas esmeraldas colombianas e deixe todos os momentos ainda mais especiais. Mix de colares com pulseiras e anéis traz requinte à produção, transformando até mesmo os looks básicos. Escolha a peça perfeita para você em www.vanessaquintiliano.com.br ou entre em contato pelo telefone (34) 3073-7152 ou acesse via Instagram: @vanessaquintilianojoias e fique por dentro de todas as novidades Vanessa Quintiliano.



Quente ou frio



Japoneses descobriram a fórmula do sorvete que não derrete. E o segredo são os morangos! Já está disponível em sorveterias, no país, um produto que conserva sua forma e frescor mesmo quando exposto a temperaturas altas. Eles são com polifenóis, naturais do morango, que impede que água e óleo presentes nos sorvetes se separem. Claro que a ideia é patenteada. Em pouquíssimo tempo, o sorvete “inderretível” ganhou o paladar e o coração dos japoneses – será que um dia chega ao Brasil?

Vacinar



Você sabia que a catapora é uma doença infecciosa, altamente contagiosa, mas geralmente benigna, causada pelo vírus Varicela-Zoster? Ela ocorre com mais frequência em crianças, por isso preste atenção e confira se seu filho já foi vacinado contra a catapora. Neste mês de agosto, a Vacinar está com descontos e preços especiais para quem for se prevenir contra a Catapora. Ligue e agende uma visita ou vá até a unidade da Vacinar mais próxima de seu endereço. A Vacinar é a sua clínica de vacinação em Uberaba e região. Em Uberaba, na avenida Guilherme Ferreira, 767. Fone: 3316-3700 e pelo WhatsApp 9 9652-3700.

Quanto custa?



Mesmo os mais céticos já se renderam ao poder dos bitcoins. E não é para menos: desde o início do ano, a moeda virtual teve seu preço quadruplicado, chegando ao seu recorde histórico, custando admiráveis US$4.320. No Brasil, seu valor chega a R$14.000 por moeda. Além da rentabilidade, os bitcoins levam investidores aos suspiros também por sua segurança, já que suas transações são criptografadas. E mais: os bitcoins não são administrados por nenhum país ou banco, ou seja, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode usá-los para pagamento de forma fácil, ágil e sem intermediários. Além dos investidores, os bitcoins começam a se difundir em outros ramos; já tem até mesmo restaurante paulistano aceitando a moeda virtual como pagamento – e que conta caríssima é essa que custa R$14.000?! Trata-se da Tartuferia San Paolo, no Jardim Paulista.

Love Symbol #2



Todas as homenagens ao Prince ainda não seriam suficientes. Essa foi a vez da Pantone prestar seu tributo ao cantor, criando uma cor especialmente para ele. O tom de roxo foi nomeado como “Love Symbol #2”, mas, na realidade, se escreve apenas com o impronunciável símbolo do amor criado para Prince pelo designer gráfico Mitch Monson. Já pensou um cômodo pintado com essa cor, que maravilha?!

Gordinho gostoso



Quem está à procura do par perfeito vai se assustar com o resultado de uma pesquisa americana: as mulheres preferem homens com “corpinho de papai”. Por isso, quem investe em idas frequentes à academia, sucos verdes e tanquinho trincado pode estar no caminho inverso ao da atração da mulherada. É o que indica o professor de antropologia Richard Bribiescas, da Universidade de Yale, uma das mais conceituadas entre as americanas. Segundo ele, as mulheres preferem os caras de meia idade com “dad bod”, com menos massa e uma gordurinha esperta para garantir o bom humor. A pesquisa indica que os homens de meia idade e mais gordinhos possuem menor nível de testosterona e podem desfrutar de maior longevidade, tendo menor risco de sofrer um ataque do coração ou desenvolver câncer de próstata. Sem contar que eles são melhores na transmissão de genes do que os mais magros – lembra-se de Darwin e a seleção natural da espécie?

Let it goooooo!



Quem ainda não está com as passagens compradas para Nova York, em fevereiro, pode correr! É quando estreará na badalada Broadway a aguardadíssima peça Frozen. Já pensou que maravilhosa que vai ser?! Anna, Elsa e toda a trupe esperam por você. E os ingressos já estão à venda on-line. Todos os espetáculos da Disney são de cair o queixo, sempre primados pela qualidade cenográfica e riqueza de detalhes – até mesmo os com enredo duvidoso.

Light it up

Elas são sempre as queridinhas da decoração, não importa a moda. Pois podem protagonizar uma revolução nos ambientes da sua casa, dando um up na decoração, além de deixar aquele cheirinho bom. Sim, são as velas! Seja no living, no quarto ou no banheiro, aposte nas velas para deixar tudo mais bacana. Inspire-se!



















Exausta!



Se você fica exausto todos os dias, saiba que o problema pode estar nas suas cortinas. Isso mesmo! Quem pensa que o ideal é transformar o quarto numa caverna, de tão escura, está redondamente enganado. Sem um pouco de luz, o corpo não entende que é hora de acordar. Portanto, o ideal é usar cortinas que bloqueiem as luzes noturnas, mas não impeçam a entrada dos raios solares. Outras boas dicas são: não exagerar na quantidade de vezes que você aperta o botão “soneca” do despertador – o sono entre um bip e outro não ajuda em nada e você só vai ficando mais cansado e atrasado – e, também, evitar álcool e café antes do sono.