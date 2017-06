É fome ou vontade de comer? Estudo mostra a diferença

fome ou vontade de comer? Estudo mostra a diferena

Por Larissa Prata e Raquel Ribeiro

Umbigo sorridente

Exagerou no fim de semana prolongado? A top blogger Carol Buffara indica algumas receitinhas para o seu cardápio da semana. Uma boa opção para o lanchinho são os chips de maçã. Para o preparo, é preciso somente duas maçãs, canela em pó e papel manteiga. Então, fatie as maçãs, bem fininhas, polvilhe a canela e leve ao forno pré-aquecido em 130º, cobertas pelo papel manteiga. Deixe por 30 minutos ou até que fiquem bem sequinhas ou crocantes. Fácil, delicioso e pouco calórico!

Sabryza





Picadeiro



Cirque du Soleil anunciou sua volta às terras tupiniquins em outubro. O famoso circo trará o espetáculo Amaluna, em apresentações em São Paulo e no Rio. A história contada em Amaluna é sobre uma ilha misteriosa, governada por deusas que se guiam pelos ciclos da Lua. A rainha Próspera provoca enorme tempestade após a cerimônia de chegada da sua filha. A história ganha nuances românticas com a vinda de um grupo de rapazes à ilha, desencadeando um amor épico entre a filha de Próspera e um bravo jovem pretendente.

O inverno chegou



Se você sonha em ver as séries que o HBO oferece pela internet, mas não é assinante do canal pago, agora é possível se tornar assinante somente da plataforma HBO GO. Recém-chegada à América Latina, a assinatura digital oferece alternativa a quem prefere os serviços sob demanda. O lançamento será por etapas, primeiramente para smartphones e tablets por meio das lojas digitais App Store e Play Store. A decisão da HBO mostra como a tendência atual é migratória e cada vez mais desvinculadas e autônomas. Então, deleite-se com séries como Game of Thrones, Veep, Silicon Valley, The Leftovers e clássicos, como The Sopranos, Band of Brothers, Boardwalk Empire, e The Wire, entre muitas outras opções.

Meu cantinho



Cada vez mais frequente, o home office acaba não tendo uma decoração interessante. Mude essa realidade conferindo toques especiais para dar um charme ao seu local de trabalho. De quebra, fique sabendo que trabalhar em um ambiente gostoso aumenta a produtividade. Dica de ouro é escolher uma cadeira confortável. Jogar-se no sofá com o notebook no colo pode parecer um sonho, mas, acredite, sua coluna reclamará em poucas horas. Invista também em lousas e murais: eles ajudam na organização.

Mudar é preciso

É oficial: o Grammy está evoluindo. Na semana passada, a Academia de Gravação anunciou que todas as votações de seus 13 mil associados serão feitas online. Além desse passo imenso rumo ao futuro, mudanças também acontecerão na categoria mais cobiçada – a de álbum do ano. Se antes era reservada a apenas artistas, produtores e engenheiros, em 2018 entram nessa seleta lista também os compositores. Para isso, é preciso que os envolvidos no álbum (e isso inclui artistas, colaboradores, compositores, produtores e engenheiros) tenham tido participação mínima de 33% no tempo de execução. Bacana, né?

Hummm... Que delícia!



É fome ou vontade de comer? Se a fome é instintiva, a vontade de comer algo pode sofrer as mais diversas influências, como o ambiente e a companhia. E é justamente essa a pauta em discussão de pesquisadores do Centro Médico Beth Israel Deaconess (BIDMC), nos EUA, que observam o comportamento alimentar de camundongos, a fim de descobrir a relação entre a fome e a vontade de comer. A descoberta pode ajudar – e muito – pessoas com distúrbios alimentares e/ou obesas. De acordo com os pesquisadores, quando alguém sente fome, automaticamente se torna suscetível a sugestões visuais. Bem alimentado, essas mesmas sugestões visuais causam menos impacto. É esse o pulo do gato: vale à pena buscar esse alimento quando já estou satisfeito? É o córtex insular quem vai mandar. Em humanos saudáveis, a resposta é não; acredita-se que pacientes obesos, por exemplo, essa ligação seja defeituosa.

Vanessa Quintiliano



Vacinar

Menu degustação de carnes by Chef Tuca

Mês LGBT

No mês do orgulho gay, o Facebook não vai deixar a comemoração passar batida. Assim como a famosa florzinha da gratidão, neste mês de junho a rede social está disponibilizando o botão com a bandeira LGBT em comemoração “orgulho”. A opção nas cores do “arco-íris” chegou aos brasileiros ontem e está fazendo o maior sucesso entre os internautas.