Que tal ver o Titanic de perto? Expedição custa R$330 mil

Que tal ver o Titanic de perto? Expedio custa R$330 mil

Happy Feet

Inverno chegando e, para deixar os pequenos mais fofos, confira as novidades que não param de chegar à Happy Feet. Cada look mais lindo que o outro! Modelos escolhidos a dedo especialmente para os príncipes e princesas arrasarem na estação. Na Happy Feet você encontra produções maravilhosas para crianças e adolescentes, tanto para o dia a dia quanto para os eventos mais requintados. Estela Polydoro e a equipe Happy Feet aguardam por você!



Maria Clara Murta usa macaquinho Fábula e laços Titiné • João Pedro Murta veste polo Lacoste e calça jeans VRK combinados com sapatênis VRK

Sabryza Modas e Confecções

Ainda dá tempo de presentear quem você ama neste dia tão especial! Aproveite os itens charmosos com preços justos que você só encontra na Sabryza Modas e Confecções. São infinitas opções de todos os estilos para você encontrar o seu! Moda masculina e feminina e os mais belos e confortáveis sapatos das badaladas marcas, como Picadilly, Usaflex, entre outras. A Sabryza é o lugar certo para quem não abre mão de estar sempre elegante em todos os momentos! A Sabryza fica na rua Marquês do Paraná, 1.132, esquina com a Oswaldo Cruz; fone: 3321-4281. Siga a Sabryza no Instagram: @sabryzamodas. WhatsApp: 99996-5598.

Amor de chocolate

Já que a data pede, que tal aproveitar para comemorar o amor com muito chocolate? Então, anote uma receitinha deliciosa para arrasar sempre: bem-casado de brownie. Os ingredientes são:

• 2/3 de xícara (chá) de manteiga sem sal em temperatura ambiente;

• 1 e 1/4 de xícara (chá) de açúcar

• 6 ovos

• 1/2 xícara (chá) de leite em pó

• 2 xícaras (chá) de achocolatado em pó

• 1 xícara (chá) de farinha de trigo

• 130g de gotas de chocolate ao leite

• 1 lata de leite condensado, cozido por 40 minutos na pressão

• Margarina para untar

Modo de preparo: Na batedeira, bata a manteiga e o açúcar até obter um creme claro e fofo. Adicione os ovos, um a um, batendo sempre. Acrescente aos poucos o leite em pó, o achocolatado e a farinha. Junte as gotas de chocolate e misture até ficar homogêneo. Despeje a massa em uma fôrma retangular média, forrada com papel-manteiga untado. Leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até assar e dourar. Deixe esfriar e corte o brownie com um cortador em formato de coração. Corte cada coração ao meio e recheie com o leite condensado cozido. Disponha os bem-casados em forminhas de acrílico em formato de coração e decore como desejar.

VQ

Demonstre todo o seu amor com as peças ma-ra-vi-lho-sas que Vanessa Quintiliano escolheu a dedo para você presentear neste Dia dos Namorados! Joias maravilhosas, perfeitas para a mulher elegante e moderna. Hoje e todos os dias são especiais para quem se ama! Confira a coleção completa VQ acessando www.vanessaquintiliano.com.br ou, se preferir, você pode entrar em contato pelo telefone (34) 3073-7152 ou via Instagram: @vanessaquintilianojoias.

Romance bem temperado

Acrescente sabor neste Dia dos Namorados, com um jantar mais que especial. Chef Tuca Antonio preparou, com carinho, um cardápio perfeito para os casais, com valor fixo por pessoa. Surpreenda quem você ama! Faça sua reserva: 3338-4507.

Near, far...

Quanto você pagaria para ver de pertinho o Titanic? Pois saiba que ele está ao seu alcance por nada menos do que R$330 mil. A empresa britânica Blue Marbel Private incluiu no seu cardápio de opções uma excursão submarina até os destroços do famoso navio, a cerca de 600 quilômetros da costa leste do Canadá. O pacote, “baratinho”, dura oito dias, sendo a primeira excursão programada para o ano que vem. A segunda expedição será somente em 2019, mas a empresa já busca interessados. A aventura só começa, de fato, no terceiro dia, quando os viajantes embarcarão em um pequeno submarino, que rodeará e iluminará os destroços do lendário navio, a mais de 4 mil metros de profundidade – e verão de pertinho a escadaria onde Jack e Rose se encontraram antes de um jantar.

Tim-tim!

Ter seu próprio bar em casa é tudo de bom, sobretudo na hora de receber os amigos. Para ele ficar mais charmoso – e funcional – aposte em itens que, além de facilitar sua vida, deixarão o ambiente mais cool. Caso não seja possível ter a bancada, escolha um carrinho diferentão e abasteça com os mais diversos acessórios, além de boas bebidas. Use também copos e taças bem bacanas, opte por mexedores e coqueteleiras com o gelo-bola, a nova moda.

Quente!

Se por aqui as temperaturas começam a abaixar, o verão está chegando ao hemisfério norte. Com ele, uma baita novidade em Orlando, na Flórida, EUA. O Universal Orlando Resort inaugura o parque aquático Volcano Bay, que promete ser uma experiência inesquecível, já que é totalmente inspirado na cultura do Pacífico Sul. Várias cadeiras margeiam a praia artificial à la Polinésia. Aos pés do vulcão, que dá nome à atração, há restaurantes e cabanas especiais. E haja fôlego para tanta distração! São 18 brinquedos, que incluem toboáguas de diversas alturas, curvas e cores, além de uma impressionante montanha-russa aquática, quedas d’água, correntezas artificiais, entre outros.

Fofíneo!

Durou bem pouco a carreira do astuto Gavel na polícia de Queensland, na Austrália. Ele foi o único reprovado dentre os 40 cães que passaram pelos sofridos treinamentos da polícia. O motivo? Foi considerado dócil demais para a função de segurança. Por várias vezes, Gavel foi visto virado de barriga para cima para receber carinho. Antes que o leitor mais engajado se revolte, a história tem um final feliz. Gavel não perdeu o distintivo! Ele foi transferido para a sede do governo de Queensland, onde recepciona visitantes da Brisbane’s Government House. Além disso, Gavel participa de entrevistas coletivas com o governador Paul de Jersey.