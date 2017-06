Fashion update! Atualize o look com a calça de vinil, must wear da estação

Fashion update! Atualize o look com a cala de vinil, must wear da estao

Happy Feet

Friozinho gostoso deixa todo mundo mais bonito! Está maravilhosa a coleção outono/inverno da Happy Feet. Produções incríveis para deixar as crianças e adolescentes perfeitos para arrasar não só no dia-a-dia como também a linha festa – deslumbrante, vale conferir. Passe na Happy Feet e veja de perto as produções que Estela Polydoro e a equipe Happy Feet escolheram a dedo especialmente para você. A Happy Feet fica na rua Major Eustáquio, 708; fone: (34) 3333-0064.

Ana Luísa Borges usa vestido Luluzinha, laço Titiné e sapatilhas Tip Toey Joey – tudo para a Happy Feet • Isabela Vilela veste conjunto Luluzinha, bolero Luluzinha, laço Titiné e sapatilhas Tip Toey Joey – tudo para a Happy Feet • Valentina Vilela exibe vestido Luluzinha e sapatilhas Tip Toey Joey – tudo para a Happy Feet





Sabryza Calçados e Confecções

Já pensou no quão importante é a pessoa que está com você no dia a dia? Valorize quem você ama com um lindo presente neste Dia dos Namorados. Todos os dias são especiais ao lado do grande amor! Neste Dia dos Namorados, passe na Sabryza Modas e Confecções para garantir a melhor opção a quem você ama. Realce a beleza da mulher com uma grande variedade de blusas, vestidos e calçados com marcas consagradas. Já a linha masculina da Sabryza inclui camisas, polos, jeans, shorts, bermudas, tênis, sapatênis, sapatos e muitas outras opções de diferentes estilos, mas todos com a máxima qualidade. Não deixe de demonstrar o seu amor! A Sabryza fica na rua Marquês do Paraná, 1.132, esquina com a Oswaldo Cruz; fone: 3321-4281. Siga a Sabryza no Instagram: @sabryzamodas; WhatsApp: 99996-5598.

Cafezinho

Quando o dia amanheceu, como foi o seu cafezinho? Saiba que ele poderia ser todo diferentão se fosse da Brewbudz, que misturam café e Cannabis. Segundo a empresa, o objetivo das cápsulas criadas com THC é permitir a degustação da erva em qualquer ambiente, sem a preocupação com o cheiro ou as toxinas no ar. A comercialização começou na Califórnia, estado americano onde a maconha é legalizada. Embora a Brewbudz não confirme onde as cápsulas serão comercializadas, é possível que a venda do produto seja com distribuição mundial.

Além do realismo

Quem adora desenhar na própria pele vai se surpreender com o trabalho, de cair o queixo, do tatuador norte-americano Jesse Rix. Com uma técnica impressionante, ele cria verdadeiras obras de arte em 3D que simulam o interior da pessoa. Simplesmente o máximo! As cores marcantes criam ilusionismo sem precedentes como se os cubos em perspectiva “arrancassem” a pele para mostrar o que ela esconde. E cada tatuagem dele é única! O artista fica em New Hempshire, nos EUA.

VQ

Em clima de romance, Vanessa Quintiliano apresenta sua coleção com peças e preços pra lá de especiais para o Dia dos Namorados. Acerte em cheio no presente, com a ajuda da equipe VQ. Para conferir toda a coleção, acesse www.vanessaquintiliano.com.br, ou, se preferir, você pode entrar em contato pelo telefone (34) 3073-7152 ou via Instagram, @vanessaquintilianojoias.

No décor

Já que o papo é sobre brilho, a decoração também ganha ares mais atualizados com neon. A estética oitentista é a nova queridinha do momento e os letreiros em neon conferem um ar fun aos ambientes, além de ser uma interessante substituição às luminárias. A escolha varia de acordo com a personalidade. Aposte nas versões coloridas para levantar o ambiente e os mais maximalistas arriscam nos contrastes, sobrepondo até mesmo os papéis de parede – fica um charme, confira!





Brilho na medida certa Aposta certeira para o inverno é a calça de vinil. Quem ainda não tem precisa providenciar, pois o item é must have na estação. Com brilho na medida certa, a calça de vinil se apresenta em diferentes versões para você encontrar a que melhor se adapta ao seu estilo. O material sintético tem um “quê” futurista, que cai como uma luva na estação. Combine com camisas, t-shirts e até moletons para criar looks pomposos ou descontraídos, tudo depende do que a ocasião pede. Sem dúvidas, o maior curinga da estação.

Cartier O inesquecível e queridinho da Marca, Panthère de Cartier, foi relançado pela grife, para delírio dos amantes de relógio. Ícone da Cartier nos anos 80, o modelo voltou agora a pedido dos fãs. O relógio é um dos mais pedidos por ser delicado e poderoso ao mesmo tempo, como todos os produtos da marca. O que o torna mais especial é que ele faz as vezes de bracelete, mesmo sendo um relógio, e dá um charme todo especial no look de qualquer mulher. Chácara Park

Está chegando o grande dia! Paulinho Teixeira e as lindas Romina e Alice esperam por você para saborear deliciosa feijoada em um evento totalmente open bar. Então, anote aí: a primeira Feijoada no Chácara Park acontecerá no sábado, dia 10 de junho, a partir de 12h30 (até as 19h). Para temperar ainda mais a saborosa feijoada, música ao vivo de excelente qualidade com a banda Futsamba, parquinho para as crianças, com castelo inflável, cama elástica, cama de bolinhas e monitor para garantir a segurança delas. Lazer para toda a família curtir junto! Chácara Park fica na rua Marcelina Guinar de Faria, 100; mais informações: 9.9998-3100. Leitura obrigatória As premiadíssimas obras de Ziraldo e Chico Buarque que foram sucesso na década de 70 estão de volta! Os Saltimbancos e Chapeuzinho Amarelo marcaram gerações e estão de volta. Relançados pela autêntica editora, os livros são inesquecíveis e indispensáveis na lista de leitura de qualquer criança, verdadeiros clássicos da literatura infantil brasileira.

Batom orgânico A Bloom é a nova linha de batons orgânicos lançada pela simple organic. Para quem quer estar sempre na moda e linda, mas com produtos totalmente orgânicos. A coleção é cheia de cores, tirada de várias espécies de flores, assim é a Bloom! Desenvolvida para deixar as mulheres ainda mais belas e cheias de cor!