Lethicia Bronstein assina coleção de lingerie para as futuras noivas

Lethicia Bronstein assina coleo de lingerie para as futuras noivas

Happy Feet

Novidades a todo vapor na Happy Feet! A loja está maravilhosa, recheada de produções incríveis para deixar as crianças e adolescentes chiques, elegantes e estilosas. As peças mais bacanas das marcas preferidas pelos pequenos estão nas vitrines da Happy Feet, o lugar certo para quem tem bom gosto.

Mariana Akemi Cândido Iwasa usa vestido Colcci, Jaqueta Vic & Vicky e botas Nina K – tudo para Happy Feet Guilherme Takeshi Teixeira Iwasa veste Camisa xadrez, calça jeans e cinto VRK e o tênis cano alto Tip Toey Joey – tudo para Happy Feet

Sabryza Calçados e Confecções

Ah, o jeans! Nosso eterno companheiro tem uma pegada jovem e descolada. Seja para o lazer ou trabalho, é impossível viver sem ele. Na Sabryza você encontra modelos exclusivos da Retook Jeans (foto), K2B e Looper. Esta última, especializada em cós alto, tem numeração de 36 a 52 e lindos modelos na linha tradicional. Lá, você pode escolher entre os coletes, vestidos e calças no jeans destroyed, além de jaquetas, blazers e camisas, todos no jeans super confort, com corte e modelos que são tendência no mundo todo.

Pura vitalidade

Viver 100 anos já é uma dádiva; imagine comemorar ao lado da pessoa que você mais ama? As gêmeas capixabas Maria Pignaton Pontin e Paulina Pignaton Pandolfi comemoraram o 100º aniversário delas em uma sessão de fotos pra lá de fofa! A fotógrafa Camila Lima quis mostrar o carinho e o espírito jovem das gêmeas, que esbanjam vitalidade e simpatia e estão fazendo o maior sucesso na web!

O mal do século

São onze milhões e meio de brasileiros que enfrentam a depressão no Brasil. Parece alarmante? E é. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o número equivale a 5,8% da população do país e inclui apenas as pessoas com diagnóstico oficial – não inclui tantas outras que não procuram tratamento, pelos diversos motivos, sobretudo o maior de todos os tabus: a incompreensão e a vergonha que cercam a doença. Atualmente, a maior arma contra a depressão parece tão simples quanto de difícil aplicação: falar com alguém. O fato de se expressar é romper a cortina do silêncio. Então, se esta pode ser a sua realidade, aceite o desafio e conte a alguém.





Inverno está chegando

Se por aqui a crise não dá uma trégua, em terras gringas dinheiro não anda faltando. Veja esta: os principais atores de Game of Thrones receberão nada menos do que US$2,5 milhões por episódio da sétima e da oitava temporadas. São eles: Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Kit Harington (Jon Snow), Lena Headey (Cersei Lannister), Peter Dinklage (Tyrion Lannister) e Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister). A sétima temporada está prevista para o dia 16 de julho.

Superexclusivo

Se existem duas coisas predominantes nos dias atuais, são a falta de tempo e o acúmulo de tarefas. Conciliar uma rotina atribulada à vida pessoal, profissional e, de quebra, ter uma boa qualidade de vida no tempo off pode ser um desafio. Pensando nisso, empresas como a Bespoke.Life e a Due B Concierge atuam para realizar missões “impossíveis”. A ideia delas é transformar sonhos e garantir experiências perfeitas, realizando os mais variados trabalhos, como compras, organizações, treinamentos e até casamentos e viagens surpresas. O preço, claro, varia de acordo com a complexidade da missão solicitada. Além disso, uma taxa é cobrada por hora (cerca de R$375). E aí, ’cê topa?

As núpcias

Ainda é mês das noivas e quem pretende subir ao altar este ano (ou conhece alguém que vá), tem novidade quentíssima para arrasar na noite de núpcias. A estilista queridinha das famosas, Lethicia Bronstein, em parceria com a Hope, lançou a coleção “White”, composta por cinco peças pensadas especialmente para a ocasião. Sutiãs, calcinhas, corsets e camisolas, em seda e renda, num tom branco perolado, tudo muito lindo e mimoso, como toda noiva deve ser.

SUCESSO VEGETARIANO

O primeiro fast food vegetariano do mundo vai abrir mais uma unidade. O Hareburguer, que já é superconhecido no Rio de Janeiro, inaugura sua primeira unidade em São Paulo no bairro de Pinheiros. O cardápio conta com hambúrgueres e acompanhamentos deliciosos que são, principalmente, livres de qualquer tipo de carne. A instalação tem 2 andares e para seus clientes até shows ao vivo. Fica a dica aos vegetarianos de plantão!

BOLSA DE LED

A tecnologia e a moda começaram a andar juntinhas de um tempo para cá e já tem marca brasileira investindo nisso. A Shutz lançará dia 1º de junho uma coleção chamada Shutz Tech, onde luzes de LED serão o foco principal. As bolsas contarão com uma estampa diferenciada, usando um painel de LED que promove animações. Elas terão baterias recarregáveis para nunca pararem de brilhar, uma coleção que promete revolucionar e deixar os looks ainda mais divertidos.

VAZOU!!!

A música mais esperada do momento vazou na internet! “Switch”, o feat de Anitta com a rapper australiana Iggy Azalea caiu na internet e deixou os fãs enlouquecidos! As cantoras, por sua vez, ficaram decepcionadíssimas, porque o vazamento colocou os planos para o lançamento da música por água abaixo. Depois do acontecido, as artistas não sabem se farão as surpresas programadas para o público, mas o que importa é que o hit está fazendo o maior sucesso e você pode ouvi-lo nos streamings de música.

1ª Feijoada Chácara Park

Está a fim de curtir um fim de semana maravilhoso e inesquecível? Não perca a 1ª Edição da Feijoada da Chácara Park Restaurante & Lazer, do nosso querido amigo Paulinho Teixeira. Lugar agradável, atrações para deixar você no clima alto astral, com música ao vivo e bandas animadas. E tem mais, a maravilhosa feijoada à vontade, com mesa de buteco acompanhada de caipiroskas, para você se deliciar com a família e os amigos. Anote aí na agenda: no dia 10 de junho, sábado, das 12h30 até as 19h.

VQ

Vanessa Quintiliano arrasa em produção perfeita da VQ, com peças em diamante, tanzanita e safira que compõem um dos looks mais comentados da nova coleção.

PERUCA DE SOBRANCELHA

Muitas mulheres sofrem com a falta de pelos da sobrancelha, ou até mesmo pequenas falhas que chegam a incomodar. As alternativas geralmente são hena ou micropigmentação, que têm um preço elevado por serem definitivas. Mas agora existe uma opção prática e barata: a peruca para sobrancelha! Fácil de aplicar e de retirar, pode ser comprada pela internet, no site chinês AliExpress. Alguns maquiadores e blogueiras já testaram e amaram. Será que realmente a peruca funciona?