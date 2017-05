Vai rolar spin-off após Meredith Grey se despedir dos fãs em Grey’s Anatomy

Vai rolar spin-off aps Meredith Grey se despedir dos fs em Greys Anatomy

Happy Feet

Estilo não tem idade! Para deixar os pequenos e, também, os adolescentes cheios de charme, aproveite as produções lindíssimas da Happy Feet. A loja está repleta de novidades da coleção Outono/Inverno, especialmente para você. Moda infantil e teen para quem tem bom gosto! Estela Polydoro e a equipe Happy Feet aguardam por você para conferir cada uma delas. A Happy Feet fica na rua Major Eustáquio, 708; fone: (34) 3333-0064.

Otávio Portelinha arrasa no charme, usando camisa jeans, cinto, calça e sapatênis, tudo VRK para Happy Feet. Fofo Nevi Neto usa camisa xadrez, colete, cinto e botas, tudo VRK para Happy Feet

Sabryza Calçados e Confecções

Temperatura cai... Manhãs e noites mais frescas estão só começando! Para espantar o frio, que tal um moletom quentinho? Vista-se com conforto e elegância na Sabryza Calçados e Confecções. Moletons da Malwee femininos e masculinos, abertos, fechados, com e sem capuz, calças de malha em vários modelos... Várias opções para deixar o seu outono/inverno mais gostoso! Na Sabryza você encontra várias opções para o dia a dia e, também, para a noite, com muito estilo e bom gosto. Imperdível! A Sabryza fica na rua Marquês do Paraná, 1.132, esquina com a Oswaldo Cruz; fone: 3321-4281. Siga a Sabryza no Instagram: @sabryzamodas; WhatsApp: 99996-5598.

O lorde das trevas

Depois da invenção do sorvete preto, agora é a vez do latte negro. Em tempos de comidas multicoloridas, chega a causar certo estranhamento a aposta em tons cinzentos para tingir as delícias expostas. O latte negro é super-habitual no Reino Unido e na Austrália e para ele é usado carvão ativado – acalme-se, o ingrediente é bem mais saudável do que o nome poderia sugerir. O carvão ativado é usado como fitoterápico e amplamente empregado para a absorção de substâncias tóxicas do sistema digestivo. Será que a moda chega ao Brasil? Que tal?

Politicamente correta?

De olho na crescente demanda por produtos menos artificiais e mais saudáveis, a Coca-Cola vai aumentar a família da Fanta. Os dois sabores, laranja e uva, ganharão versões com menos 25% açúcar. A Fanta Laranja, inclusive, vai ter vitamina C acrescida em sua fórmula.

Preciosidades é o evento que vai movimentar a Design Center, amanhã! Um time de peso se reunirá na badalada loja de móveis e décor para apresentar as novidades de suas coleções. São móveis da Mac Design Center, as mais lindas novidades em joias by Vanessa Quintiliano e a dermatologista Dra. Geisa Costa apresentando o tratamento Skinceuticals. O evento será realizado na DC, na rua José de Alencar, 10, a partir das 18h30. Este time de peso espera por você!

Como assim?!

A Cidade Maravilhosa acaba de perder um grande atrativo para suas praias. O famoso mate não mais será vendido nos quiosques à beira-mar. Por isso, quem gostava de aproveitar para ficar de frente para o mar e de costas para o mundo, degustando um delicioso mate acompanhado de biscoitos Globo, deverá repensar, ou comprar dos ambulantes. A comercialização foi interrompida devido à não renovação do contrato da Orla Rio (concessionária que administra as barracas) com a Coca-Cola, dona do Matte Leão. Detalhe, a parceria entre as duas foi firmada em 1999. Quem ainda achar um mate “perdido” em algum quiosque pode saber: já estava no estoque da barraca. Depois, adeus!

Libertie

Na Libertie as novidades não param de chegar! A loja está recheada com a coleção completa da Farm. Corra e garanta seu look Farm e aproveite as últimas semanas da superpromoção Libertie: jeans das marcas Cantão e John John com desconto de 40%. A loja fica no segundo piso do Praça Uberaba Shopping.

Veggie

Os adeptos da cultura vegana estão tendo cada vez mais opções. Os paulistanos reuniram as principais atrações da culinária vegana em uma espécie de catálogo especializado, o RotaVEG. Nele, só estabelecimentos que respeitam a filosofia dos clientes, oferecendo pratos sem ingredientes ou produtos de origem animal. E é tipo um mapa mesmo, criado a partir do Google Maps por um blogueiro que costuma visitar restaurantes veganos para fazer suas críticas e relatos no blog. Em dois anos e meio, Victor Sanches já esteve em mais de 50 restaurantes do tipo e veio daí a ideia de compilar tudo em uma publicação, que reúne não só as próprias experiências, como também nomes indicados.

Make update

Atualize a seção de makes com as novidades quentíssimas. A começar pelo Orgasm, o novo blush da Nars, em forma líquida – foi o escolhido por Emma Stone, no Oscar deste ano. A linha tem outras três tonalidades, Torrid, Luster e Dolce Vita. Outra novidade boa da Nars é o poderoso corretivo Soft Matte Complete, que, inclusive, está chegando à Sephora. Uma das 16 opções de cores certamente acertará o seu tom de pele. Encante-se com a cobertura finíssima e o acabamento natural.

Pegando fogo!

Já não basta todo o suspense sobre o último episódio de Grey’s Anatomy, os produtores acabam de soltar uma bomba! A série terá um spin-off focado na vida dos bombeiros. Com a mesma pegada de Grey’s, Shonda quer mostrar como esses heróis lidam com o trabalho e a vida pessoal ao mesmo tempo. Então, quando Grey’s acabar, os fãs terão uma nova paixão, a nova série Shonda!

Novo show Disney

Depois de 13 anos de pura magia, a Disney mudou o famoso espetáculo ao final de todas as noites do parque Magic Kingdom no Walt Disney World. Dia 12 estreou Happily Ever After, o mais novo espetáculo, que substituiu Wishes. O show já foi colocado como o espetáculo mais caro de todo o mundo Disney e conta com surpresas e efeitos que só a Disney pode nos oferecer; pura magia para os pequenos e para os grandões.