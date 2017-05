Alerta para tendência! Moda agora é batom borrado. Será que pega?

Alerta para tendncia! Moda agora batom borrado. Ser que pega?

Happy Feet

Novidades não param de chegar na Happy Feet! Os baixinhos vão ficar ainda mais charmosos com as produções para o dia-a-dia e também moda festa das coleções mais badaladas do Outono/Inverno. Não deixe de conferir! Estela Polydoro e a equipe Happy Feet esperam por você para se apaixonar por cada um deles. A Happy Feet fica na rua Major Eustáquio, 708; fone: (34) 3333-0064.

Valentina Avezum Oliveira usa conjunto de moleton Luluzinha com aplicações em pompom e sapatilhas Nina K – tudo para a Happy Feet. Marcela Avezum Oliveira usa calça Colcci e blusa de suede verde militar com aplicação de franjas e sapatilhas Nina K – tudo para a Happy Feet.

Sabryza

Esqueceu o presente da mamãe? Ainda dá tempo de agradar a sua rainha! A Sabryza Calçados e Confecções está com várias novidades. Cada bota mais linda que a outra da linha Maxterapi, que além de lindos, são superconfortáveis, acolchoados e ativam a circulação e conforto dos pés, trazendo bem-estar o dia todo. Além disso, vitrines da Sabryza trazem produções maravilhosas da coleção outono/inverno para pessoas chiques e elegantes. Cardigãs, camisas (inclusive com mangas 3/4), moletons. Moda feminina, masculina, infantil e plus size. Confira! A Sabryza fica na rua Marquês do Paraná, 1.132, esquina com a Oswaldo Cruz; fone: 3321-4281. Siga a Sabryza no Instagram: @sabryzamodas; WhatsApp: 99996-5598.

Batom borrado?!

Ao que tudo indica, a nova moda das bocas agora é o batom um pouquinho “borrado”. Indo totalmente contra a última tendência, que era a boca perfeitamente contornada, a onda é uma boca mais “esfumada” dando uma sensação de borrado. Mas será mesmo que essa moda pega?

VQ Uma combinação de tirar o fôlego de qualquer mulher! Diamante negro, diamante branco e esmeralda, tudo em uma peça única, cheia de charme, desenhada exclusivamente para a nova coleção Vanessa Quintiliano. Acesse e confira muito mais da nova coleção: www.vanessaquintiliano.com.br, ou se preferir você também pode entrar em contato pelo telefone: (34) 3073-7152 ou acessar via instagram: @vanessaquintilianojoias 13 Reasons Why continua... A série que está dando o que falar entre a garotada e até entre os adultos já tem a segunda temporada confirmada. A série 13 Reasons Why (Os 13 Porquês) tem sua segunda temporada confirmada pela cantora Selena Gomez, que é também produtora executiva da série. A cantora jogou nas redes sociais a seguinte bomba: “A história deles ainda não acabou. A segunda temporada está chegando”, e deixou os fãs da série enlouquecidos, e ansiosos para a segunda temporada que promete ser sucesso.

Malhação fashion

A marca carioca mais amada do Brasil fechou recentemente uma nova parceria que promete bombar nas academias. A Farm, junto com a Centauro, acaba de lançar uma linha de trajes e acessórios esportivos, com suas estampas lindas e originais. Ao todo são 52 modelos dentre roupas e acessórios esportivos, com 4 estampas: Anita, Arara, Divertidamente e Lilo. As academias vão ficar ainda mais coloridas e cheias de charme by Farm!

Visitinha rápida

Cantora amada pelo Brasil, Demi Lovato vai dar uma passada bem rápida pelo País no dia 1º de julho. Demi vem exclusivamente para o Villa Mix Festival Goiânia. Ela foi anunciada como a atração principal do evento! Para os Lovatics de plantão essa é a melhor notícia dos últimos tempos.

Premiação sem gênero

No mundo das premiações, nós sempre vemos categorias sendo divididas por gênero, mas no MTV Movie & TV Awards desse ano foi diferente! Sem divisões, homens e mulheres disputaram igualmente os prêmios de cada categoria. A primeira ganhadora, claro, foi a rainha da diversidade, Emma Watson, que disse em seu discurso que quando estão atuando, eles interpretam outras pessoas, e isso não tem como ser julgado e dividido por ser homem ou mulher. Será esse o começo de uma nova era de premiações?

Vegan week

Começou no dia 14 e vai até o dia 21 deste mês, em São Paulo, uma programação supersaborosa e saudável, repleta de comidinhas veganas. É a Vegan Week, com descontos especiais para os bares e restaurantes que participarem do evento, que tem como principal objetivo desmistificar a culinária cruelty-free. A Vegan Week contará ainda com oficinas de culinária vegana para adultos e crianças, além de palestras, workshops e atividades de meditação e yoga. Se você estiver em São Paulo neste período, aproveite e se delicie na Vegan Week. Para saber mais sobre a programação, acesse: veganweek.com.br Chegou!

Finalmente a linha badaladíssima da Fenty Puma by Rihanna chegou ao Brasil. As vendas começaram dia 11/05 no site da Puma e em algumas lojas, como Boutique São Paulo, THE CZO Store (Pinheiros/JK Iguatemi), Choix, Guadalupe Store, VOID General Store (RJ) e Your ID. As peças têm quantidade limitada. Então, se quiser garantir a sua, é melhor correr. A coleção está lindíssima.