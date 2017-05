Arrasadora! Karol Conka é a nova inspiração da Barbie

Arrasadora! Karol Conka a nova inspirao da Barbie



Por Larissa Prata e Raquel Ribeiro

Maio é um mês duplamente especial! Além de ser todo dedicado às mães – mais chiques e elegantes –, é também o mês das noivas. Para arrasar em todos os eventos, a Happy Feet está recheada de novidades perfeitas para os pequenos. Estilo e bom gosto em todos os momentos! Confira. Estela Polydoro e a equipe Happy Feet desejam a todas as mães um mês especial. A Happy Feet fica na rua Major Eustáquio, 708; fone: (34) 3333-0064.



Maria Clara Branco Polydoro usa vestido Luluzinha de renda com aplicação em pérolas, perfeito para noites de festas mais elegantes, sapato Tip Toey Joey e laço Titiné – tudo para a Happy Feet

Sabryza

Dia das Mães chegando e para deixar sua rainha mais perfeita confira as novidades incríveis que não param de chegar à Sabryza Modas, Calçados e Confecções. A loja está maravilhosa, com opções para todos os estilos, gostos e tamanhos – diversas opções, como essas lindas camisas em tecido, que vão do P ao 58, para você achar a ideal para a mamãe. Um luxo! Além disso, os modelos mais bacanas das novas coleções da Picadilly e Usaflex. Moda feminina, masculina, infantil e plus size. Confira! A Sabryza fica na rua Marquês do Paraná, 1.132, esquina com a Oswaldo Cruz; fone: 3321-4281. Siga a Sabryza no Instagram: @sabryzamodas; WhatsApp: 99996-5598.

Barbie Conka



Vai ter Barbie da Karol Conka, SIIIM! A marca We Love The Royal Dolls, que faz bonecas personalizadas maravilhosas, resolveu homenagear a cantora Karol Conka com uma boneca linda!!! De cabelo black power rosa, um delineador marcado e superempoderada, a doll ficou arrasadora.

Barbie World



E por falar em Barbie, o nova-iorquino Pietro Nolita é provavelmente o restaurante mais rosa que você vai conhecer. Comandado por Pietro Quaglia e Mina Soliman, o restaurante abriu suas portas em outubro e está localizado no descolado Soho. De início, Pietro e Mina queriam apenas alguns detalhes em rosa, mas, pelo visto, não se deram por satisfeitos e quando perceberam estava tudo cor-de-rosa. Além de cair no gosto dos nova-iorquinos, o restaurante agora é queridinho também entre os turistas. Mas quem quiser conhecer precisa chegar cedo, já que o local não aceita reservas.

Bazar Coisas de Bella



Seja lembrancinha ou presentão, o que certamente vai agradar à sua mãe está esperando por você no Bazar do Dia das Mães do ateliê Coisas de Bella. Maria Isabela Cartafina preparou cada mimo maravilhoso para a sua supermãe. Não perca! Será nos dias 11, 12 e 13 de maio, no ateliê Coisas de Bella, que fica na rua Padre Zeferino, 974, bairro Fabrício. Nos dias 11 e 12, o bazar acontecerá das 14h às 19h, e no dia 13, véspera do Dia das Mães, das 9h às 14 horas.

VQ

Nada é mais precioso do que o amor de mãe! Com descontos especiais para você arrasar no presente do Dia das Mães, a Vanessa Quintiliano está com peças lindíssimas, de tirar o fôlego! Vale a pena conferir a coleção completa, acessando: www.vanessaquintiliano.com.br, ou, se preferir, você pode entrar em contato pelo telefone: (34) 3073-7152 ou acessar via Instagram: @vanessaquintilianojoias.

Libertie

A melhor opção está na Libertie! Se você quer acertar em cheio sem gastar muito, o presente certo para as mamães de plantão está na Libertie. Com a coleção completa Farm, a loja está repleta de peças lindas, que vão deixar sua mãe ainda mais bela. Vale a pena conferir de pertinho as novidades da Libertie. A loja fica no segundo piso do Praça Shopping Uberaba. Em click especial para a loja Dani Guimarães, a pequena Alice dando um show na campanha do Dia das Mães Libertie.

Como uma sereia

Com a nova novela Força do Querer, na qual a atriz Ísis Valverde se transforma em uma sereia, todo mundo quer virar sereia, afinal, elas são maravilhosas! E não é que agora isso é possível?! A marca Sirenita existe desde 2015 e faz caudas de lycra com nadadeiras nos pés, aqui, no Brasil. Além das caudas, a marca vende vários acessórios para quem quer se tornar uma verdadeira sereia. Os produtos são todos vendidos pela internet e entregues para todo o país. Agora, é só dar um google e se transformar em uma linda sereia.

Aula de cochilo

Já pensou em ir para a academia para dormir? Pois é essa a proposta de uma academia em Londres, para atender ao sonho dos preguiçosos de plantão. O “nap-ercise”, junção de “nap exercise”, é justamente isso: uma soneca gostosinha numa sala climatizada, camas e cobertores para o londrino trocar o sofá de casa. A modalidade está em pelo menos uma das academias da rede David Lloyd Club. Será que pega?

Espartilho

Até as tranças estão ganhando novas versões! A moda no Instagram, agora, são as tranças espartilho. O penteado se mistura com a amarração dos espartilhos e está fazendo literalmente a cabeça das fashionistas, mas será que essa moda pega e ganha as ruas?!

Alfajor proteico

Quem quase morre de desejo por comer doce, mas mantém o foco e segue firme o plano alimentar, acaba de ganhar um novo aliado. Conheça o Alfajor Proteico, que é zero glúten e zero lactose. Tome nota! Os ingredientes são: 2 biscoitos de arroz integral (natural ou multigrãos) + cobertura (3 colheres de sopa de pasta de amendoim + 1 colher de sopa de cacau integral + 1 colher de sobremesa de óleo de coco) + recheio (1 colher de sopa de pasta de amendoim + 1 colher de chá de mel). O modo de fazer: misture todos os ingredientes da cobertura; envolva os biscoitos com a cobertura e deixe na geladeira até ficar durinha/casquinha; misture os ingredientes do recheio; tire os biscoitos da geladeira e recheie; coma geladinho!

Noiva do ano

Já que o mês é também das noivas, confira as novas tendências para quem planeja subir ao altar. Os casais mais descoladinhos têm aproveitado a moda de fazer uma tatuagem juntos, seja com a data do casamento ou de algum detalhe do grande dia. Outro hit do momento é a “tex-mania”. A onda mexicana vem com tudo para as festas de casamento, substituindo ou acrescentando modas de verões passados, como a comida japonesa. O noivo elegante, agora, está com tudo azul. O tom tem sido o preferido entre os homens e é a cor da temporada.