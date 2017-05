A Disney agora tem roupas para adultos. Check it!

Happy Feet

Temporada country está oficialmente aberta e para deixar os pequenos mais estilosos neste outono/inverno aposte em looks maravilhosos by Happy Feet. A loja está simplesmente incrível, recheada de produções para as crianças e adolescentes arrasarem ainda mais. As novidades não param de chegar! Estela Polydoro e a equipe Happy Feet esperam por você para conferir cada uma delas. A Happy Feet fica na rua Major Eustáquio, 708; fone: (34) 3333-0064.

Caroline Cezarini Anacleto usa blusa, short saia e jaqueta em couro ecológico, tudo Vic&Vicky, com botas Nina K e laços Mariquinha – direto para a Happy Feet

Eduarda Machado Borges Marquez usa conjunto cinza em matelassê, fitas de veludo da Luluzinha e botas Nina K – tudo para a Happy Feet

Sabryza Calçados

Fique linda e confortável na estação mais glamourosa do ano! Para deixar este outono/inverno mais charmoso, aposte nas produções by Sabryza Modas, Calçados e Confecções. Cada item de ba-bar! Além de roupas especiais para a temporada – casacos divinos, calças flare e muito mais, escolhidos a dedo para você –, a Sabryza tem botas maravilhosas e superconfortáveis, acolchoadas, para você curtir cada minuto. Moda feminina, masculina, infantil e plus size. Confira! A Sabryza fica na rua Marquês do Paraná, 1.132, na esquina com a Oswaldo Cruz; fone: 3321-4281. Siga a Sabryza no Instagram: @sabryzamodas; WhatsApp: 99996-5598.

Festival Zebu Food Truck

Você não pode perder as delícias que estão no Festival Zebu de Food Trucks, que teve início no dia 28 de abril e vai até 7 de maio. São dezenas de opções para você e sua família saborearem o melhor da gastronomia! Venha e conheça as deliciosas opções, além de curtir o melhor da música de Uberaba, com atrações e shows diários na área dos Food Trucks mais saborosos da temporada. Confira a programação no Facebook/festivalzebufoodtruck

Frappuccino Unicórnio

O Starbucks gringo acaba de lançar um Frappuccino inspirado nos lindos, adorados e coloridos unicórnios. De acordo com os clientes, a bebida é doce e azedinha ao mesmo tempo, o que a deixa charmosa e muito mais gostosa. Não sabemos quando ou se a novidade vai chegar ao Brasil, mas já tem gente tentando descobrir essa receita mágica.

Arte dos signos

Nath Araújo é o nome do mais novo fenômeno da internet. A garota tem 27 anos e é uma ilustradora de mão cheia, que está arrasando na net. A jovem teve a brilhante ideia de ilustrar cada signo com as suas “meninas”, que os representam com suas características marcantes. As ilustrações são de deixar qualquer um de queixo caído.

Produtos Disney para adultos

A The Dress Shop, inaugurada recentemente dentro do complexo Walt Disney World, é uma loja de enlouquecer qualquer adulto apaixonado pelo universo Disney. A coleção é toda baseada nos figurinos dos filmes e desenhos; são releituras dos personagens Disney que você pode usar no seu dia a dia. Por enquanto, a novidade está disponível só para os visitantes do complexo, mas uma loja on-line está nos planos futuros da empresa.

VQ

Para quem ama o universo country, a nova coleção horse by Vanessa Quintiliano está de tirar o fôlego. Peças em ouro, diamantes e pedras preciosas especialmente desenhadas pela designer estão de arrasar! Para conferir a coleção completa, acesse: www.vanessaquintiliano.com.br, ou, se preferir, você pode entrar em contato pelo telefone: (34) 3073-7152 ou acessar via Instagram: @vanessaquintilianojoias.

A clínica de vacinação preferida pelos uberabenses não poderia ficar de fora da 83ª ExpoZebu. Com estande montado ao lado do Cupim Grill, a clínica estará aberta o dia todo para atender visitantes do parque Fernando Costa, com preços especiais e desconto de 20% para quem se vacinar por lá.

Última chance

Para os fãs de série, a Netflix deu uma notícia bem triste: algumas de suas séries deixaram o site. Estão na lista séries como “How I Met Your Mother”, “Glee”, “American Horror Story”, “Bones” e “Prison Break”. Os fãs já estão entrando em desespero, pois, a partir do dia 1º de junho, elas estarão fora do serviço de streaming. Quem ainda não acabou de ver as séries é hora de maratonar!





Personal robô

A Amazon lançou recentemente a Alexa, uma personal stylist digital. O aparelho chamado Echo Look é um assistente de voz que dá opiniões e dicas sobre qual look você deve usar, ou não. Por meio de uma webcam, ele tira fotos e faz vídeos para você ver todos os ângulos da sua roupa. Uma novidade e tanto para as indecisas de plantão. Agora, todo mundo pode ter uma ajudinha para saber como se vestir.

Libertie

Para quem quer acertar em cheio no presente das mães, o lugar certo é a Libertie. Com a coleção completa da Farm, a loja traz uma moda leve e despojada, que vai fazer sucesso entre as mamães! Na foto, a linda Luiza, Barbosa, com a pequena Donata. Luiza veste Farm e é uma das estrelas da campanha do Dia das Mães da Libertie. Confira todas as novidades, no segundo piso do Praça Shopping Uberaba.

Nirvana

No dia 20 de junho, chegará ao Rio de Janeiro uma exposição maravilhosa, contendo instrumentos, fotos, vídeos e objetos pessoais do Nirvana. A exposição “Nirvana: Taking Punk to the Masses” vai desembarcar no Museu de História Natural do Rio e estará aberta ao público até dia 20 de agosto. Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados, mas os fãs da banda já podem ir se programando para uma visita, que com certeza será inesquecível.

Esgotado

Os ingressos do “Rock In Rio” já estão completamente ESGOTADOS. Todos os dias, os shows já estão garantidos, com muita festa e muitos fãs. Para quem quiser ir, mas não conseguiu comprar a entrada, ainda há uma saída; alguns canais fechados farão a transmissão ao vivo pela TV. Só as atrações do festival já deixam bem claro que a diversão será garantida, tanto para quem vai ou não!