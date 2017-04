Alerta para o sol! Conheça o novo protetor especial para tatuagens

Alerta para o sol! Conhea o novo protetor especial para tatuagens

Por Larissa Prata e Raquel Ribeiro

Happy Feet

Outono/inverno deixa todo mundo mais elegante e bonito. Os pequenos, então, nem se fala! Para deixar as crianças e jovens pra lá de charmosos, aposte nos looks by Happy Feet, que está repleta de modelos fashion das marcas mais bacanas, especialmente para deixá-los prontos para a estação mais glamorosa do ano. As vitrines da Happy Feet estão um luxo! Confira as novidades e as condições especiais para você. A Happy Feet fica na rua Major Eustáquio, 708; fone: (34) 3333-0064.

Helena Henrique Stacciarini usa vestido e bolero Luluzinha, sapatilhas Tip Toey Joey e tiara Titiné, tudo para a Happy Feet • Heitor Henrique Stacciarini usa jaqueta em couro ecológico Jhonny Fox, camisa xadrez, cinto e botas, tudo VRK para a Happy Feet.

VQ

Apenas para convidados, Vanessa Quintiliano inaugura amanhã o espaço VQ em Uberaba. A marca é desejo de todas as uberabenses apaixonadas por joias e está de vez na terrinha. Com escritório fixo, Vanessa Quintiliano continuará com seus eventos pontuais na cidade e conta agora com uma base fixa. O dia será repleto de festividades para as convidadas! E se você é fã da marca, pode conferir a nova coleção VQ. Acesse: www.vanessaquintiliano.com.br, ou se preferir também pode entrar em contato pelo telefone: (34) 3073-7152 ou via instagram: @vanessaquintilianojoias.

Pink

Em resposta à terrível onda do jogo virtual “Baleia Azul”, em que pessoas ao redor do mundo encaram um desafio cujo final prevê o próprio suicídio, publicitários brasileiros se juntaram em defesa da vida e criaram a “Baleia Rosa”. Com site e página no Facebook com mais de 160 mil curtidas, a campanha incentiva a criação de novos amigos também por meio de jogos e desafios. Mas a intenção é outra bem diferente: estabelecer uma corrente do bem entre os participantes. E aí, topa esse desafio?

Grande demais

Dividir um reality com as irmãs e o resto da família ficou pouco demais para a caçula do clã Kardashian/Jenner. Kylie irá lançar seu próprio reality, contando mais sobre sua vida pessoal. Ela quer mostrar como é a vida longe da família e com seus amigos. Com sua linha de cosméticos bombando por todo o mundo, a it girl quer mostrar aos fãs sua vida como empresária e não só como uma Jenner. O nome do programa será Life of Kylie e tem previsão de lançamento para o segundo semestre de 2017. Os fãs aguardam ansiosos!

Microbolsas

Parece até impossível, mas os estilistas conseguiram diminuir ainda mais o tamanho das bolsas. Se as mini bags já eram pequenas, as nanis são menores ainda! É aquele tipo de bolsa só para carregar a chave de casa e olhe lá! Grandes marcas, como Valentino e Hermès, já aderiram à novidade!









“Studentify”

Alô, estudantes! Pensando em vocês, o Spotify lançou desconto especial de nada menos do que 50% para universitários. Já que estudante normalmente paga meia-entrada, a plataforma de streaming fechou convênio com algumas das principais instituições do mundo, para que os alunos paguem metade do valor do pacote mensal durante o período em que estiver matriculado, desde que comprovado o vínculo com a instituição de ensino a cada 12 meses. O lançamento é global e contempla 33 países. Para a verificação contra fraudes, o Spotify pede algumas comprovações. Mas, quem tem o interesse, pode correr para garantir o benefício, pois ele fica disponível somente “enquanto durarem os estoques”.

Geração gibi

A Copertone teve uma ideia genial: pensando nas pessoas que se tatuam, a marca desenvolveu um protetor solar especialmente para os desenhos no corpo. Além da proteção da pele com tatuagem, o filtro diminui os danos aos próprios desenhos, que sofrem com as ações do sol e das águas do mar e da piscina. A fim de evitar desbotamento, apagamento, despigmentação e perda de definição, a nova linha tem FPS 50 e promete minimizar os efeitos da radiação solar.

Libertie

Moderna, despojada e a cara da Farm! Assim é a Libertie, a loja que tem feito a cabeça das uberabenses com uma moda leve e liiinda!!! Vale a pena conferir todos os looks da coleção Farm, jeans John John e ainda peças maravilhosas da Cantão! Em destaque, Juliana Stival Nunes, com macaquinho Farm by Libertie. A loja fica no segundo piso do Praça Uberaba Shopping e está cheia de novidades, com lançamento previsto para amanhã, 25/04.

Será que volta?

A Bandai anunciou a volta do Tamagotchi em versão mini com seis modelos: branco, rosa, laranja e três tons de azul. Até agora, a febre de 20 anos atrás está sendo comercializada exclusivamente no Japão. Não se sabe ainda se o produto irá para outros locais do mundo, mas nós estamos torcendo para que volte, afinal, quem não amava o Tamagotchi?