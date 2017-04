Anitta está desapegando de seus looks e vendendo online. Quer?

Anitta est desapegando de seus looks e vendendo online. Quer?

Happy Feet

I’ll be there for you

When the rain starts to pour... Quem já entoou a música do famoso seriado pode saber que Friends vai virar musical da Broadway. A partir do segundo semestre, a badalada rua nova-iorquina receberá um remake do que foi uma das séries mais icônicas da televisão (ficou no ar por dez temporadas), com os seis amigos que viveram em Manhattan na década de 90. Alguns dos membros do antigo elenco podem, inclusive, fazer aparições no musical. OMG!

Aquele fio de cabelo comprido

Seu cabelo está em queda livre? Pois bem, aproveitando os fios que caem de sua cabeça, a artista plástica norte-americana Lucy Gafford começou a fazer deles obras de arte. Desde 2004, quando percebeu um tufo considerável de cabelo no ralo do banheiro, ela decidiu expressar sua arte ali mesmo, no boxe. O que começou na brincadeira virou coisa séria, traduzindo um talento inesperado ao ganhar admiradores nas redes sociais. A @shower_hair_master costuma publicar sua arte uma vez por semana e tem inspirações diversas, desde a Princesa Léa e Van Gogh até mesmo um simples animal.

Enjoei by Anitta

Já pensou em usar um dos looks maravilhosos da Anitta? A funkeira resolveu desapegar e decidiu abrir mão de algumas peças do seu closet. Para isso, Anitta abriu sua lojinha no enjoei.com e colocou 92 peças à venda. Pra quem não conhece, o Enjoei é uma espécie de brechó on-line, onde qualquer um pode abrir uma lojinha e vender as peças que já não cabem mais no guarda-roupa. O máximo essa ideia do desapego. Vamos aderir também e nos livrarmos daquelas roupas que nunca usamos?!

Data marcada

Já tem data marcada para a abertura do espaço Vanessa Quintiliano em Uberaba. A designer vai inaugurar sua sede na próxima semana, com um dia inteiro de eventos e programações para suas clientes. E, se você é fã da marca, pode conferir a nova coleção VQ, antes da abertura oficial do espaço. Acesse: www.vanessaquintiliano.com.br ou, se preferir, você também pode entrar em contato pelo telefone (34) 3073-7152 ou, ainda, via Instagram: @vanessaquintilianojoias.

Niente

Já pensou em ser artista e se apresentar para... ninguém? Foi esse o pesadelo do ator italiano Giovanni Mongiano a se tornar uma longa realidade. Mesmo sem ter vendido um único ingresso, ele apresentou seu monólogo apenas para as cadeiras, por uma hora e vinte minutos. O jornal italiano Corriere della Sera relatou que a responsável pela bilheteria avisou o ator que não teria sido vendido nenhum convite para o espetáculo – cadê a família desse ator, minha gente? – e, após um silêncio constrangedor, ele decidiu que subiria ao palco, mesmo assim. “Poderia ter sido uma noite para se esquecer. No entanto, ela dará muito o que falar”, disse ele à publicação. Claro que sua apresentação fracassada tomou os jornais de todo o mundo, que começaram a debater quando e se se deve suspender uma sessão.

Baby futurista

Pais motoristas com bebês acabam de ganhar um superaliado. Pensando na dificuldade em fazer o neném dormir, a Ford Espanha criou o Max Motor Dream. Ele simula um passeio de carro. Além de emitir vibrações do veículo enquanto está nas ruas, o Max Moto r Dream traz até o ruído do motor e a iluminação das vias. Parece mirabolante? Pois é. Funciona assim: os pais da criança gravarão os sons de um passeio noturno em um aplicativo e será esse app que reproduzirá toda a captação, simulando as condições do automóvel e, por conseguinte, facilitando o sono do bebê.

Arte moderna

Para as amantes de arte e de moda, a Louis Vuitton acaba de lançar uma linha exclusiva e limitada. São bolsas lindíssimas, pintadas à mão, que fazem releituras de obras famosas dos artistas Leonardo da Vinci, Van Gogh, Rubens e Ticiano. Tudo isso graças a uma parceria com Jeff Koons, que fez essa linha maravilhosa, e megaexclusiva, virar realidade! A coleção é limitada e, provavelmente, não chegará até o Brasil, mas vale a pena contemplar essas belezas.

Sustentável

Já que o mundo está cada dia mais sedento pela sustentabilidade, a Suécia acaba de inaugurar o primeiro shopping 100% dedicado a produtos reciclados, que fica na cidade de Eskilstuna. O ReTuna Recycling Galleria reúne 14 lojas, além de um restaurante orgânico. Por lá se acha de quase tudo, desde roupas e bicicletas até móveis e materiais de construção, tudo proveniente de doações do público que frequenta o local. O shopping tem um local próprio para receber esses produtos e analisá-los para verificar quais necessitam de reparos e quais já podem ir diretamente para as lojas. O ReTuna ainda tem um centro educacional, um salão de conferências, uma sala de reuniões, três pequenas lojas pop-up e uma loja onde os consumidores podem ver todos os produtos à venda antes de encomendá-los na loja on-line.





Ora, pois!

Ao planejar uma visitinha em terras lusitanas, saiba que o país está com um pedacinho brasileiro a mais. No dia 22, será inaugurada a loja Pau-Brasil, que transforma o sonho do empresário português Rui Gomes Araújo. A loja conceito reúne produtos e marcas que melhor interpretam e concretizam um Brasil bem brasileiro de vocação internacional. Num big palácio de mais de 500 metros quadrados, a Pau-Brasil será a casa de 17 marcas brasileiras na Europa. De cosmética à moda, com o melhor do design tupiniquim, além de uma superbiblioteca e exposições. Must visit!

Orange is the new black

Depois de quase um ano sem ter nem um gostinho da nova temporada de Orange, a Netflix solta uma bomba na mão dos fãs da série. Um teaser mostra o primeiro minuto da 5ª temporada e os fãs não estão sabendo lidar com as imagens tensas e dramáticas. A nova temporada da série chega dia 9 de julho à Netflix. Até lá os fãs ficarão no suspense e na ansiedade!