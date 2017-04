Moda do lacinho volta com tudo e faz a cabeça das fashionistas

Moda do lacinho volta com tudo e faz a cabea das fashionistas

Por Larissa Prata e Raquel Ribeiro

Happy Feet

Para deixar a criançada mais bonita nessa temporada incrível de festas, que tal conferir de pertinho as novidades que não param de chegar à Happy Feet?! Cada look mais lindo que o outro para deixar os pequenos e, também, os adolescentes ainda mais bacanas neste outono/inverno. Não deixe de conferir, a loja está linda! A Happy Feet fica na rua Major Eustáquio, 708; fone: (34) 3333-0064.

Legenda:

João Fernando Fazolino Tiago usa T-Shirt Colcci, bermuda VRK, cinto VRK e sapatênis Tip Toey Joey – tudo para a Happy Feet

Bem frequentado



Se por muito tempo um castelinho na rua Apa, em São Paulo, foi conhecido por ser “mal-assombrado”, agora ele será reaberto por um motivo mais que muito nobre. Após 40 anos em desuso, o imóvel foi restaurado pelo governo do Estado e será sede da ONG Clube de Mães do Brasil, que atende pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social. O Castelinho foi inaugurado em 1912, com projeto elaborado por arquitetos franceses, réplica de um castelo medieval, e sempre fez o maior sucesso por seu estilo próprio. Em 1937, porém, as coisas mudaram depois que aconteceu um crime misterioso por lá, quando uma mãe e seus dois filhos, os moradores do local, foram encontrados mortos lá. A falta de herdeiros fez com que o Castelinho ficasse abandonado por muitos anos.

Sem pudor



Com o objetivo de libertar praticantes de yoga de todos os seus pudores, o estúdio nova-iorquino “Bold & Naked” está dando o que falar nas terras do Tio Sam. Trazendo um novo conceito à prática milenar, o estúdio oferece aulas de yoga em que os alunos fazem os exercícios como vieram ao mundo, mas nada com cunho sexual. Despir-se de roupas é, também, libertar-se, deixando os participantes em situação de igualdade, além de promover a autoaceitação e a autoconfiança. O site do estúdio define bem a aula: “praticar yoga nu te libera de sentimentos negativos sobre seu corpo e permite que você seja mais receptivo e esteja mais profundamente conectado consigo mesmo e com o mundo ao seu redor”. Será que essa moda pega?

Entrelaçados

Como a moda é mesmo cíclica, o “novo” acessório que voltou com tudo é o laço. Se para uns a ideia é um pouco infantilizada, saiba que a moda está fervendo nos red carpets dos principais eventos, deixando os looks mais charmosos. Para aderir é tão simples quanto andar de bicicleta: basta uma fita bonita e voilà!

Nada de Jason

Ao pensar em máscaras faciais, logo nos remetemos às faces besuntadas de creme e duas rodelas de pepino cobrindo os olhos. Pois saiba que a modernidade deixou tudo mais fácil. E descartável! As repaginadas máscaras acabam se assemelhando ao clássico Jason, de Sexta-Feira 13, mas ainda assim conquistaram celebridades como Victoria Beckham, Chrissy Teigen e January Jones (foto). A propósito, estima-se que o mercado global de máscaras gire em torno de mais de £269 milhões em 2024. Isso que é curva de lucro!

Mais que 13 razões



O novo queridinho dos “serienáticos” é 13 reasons why, produção da Netflix, já disponível aos assinantes da plataforma. Para quem ainda não conferiu, a série trata sobre a polêmica do bullying, trazendo a história do suicídio da estudante Hannah Baker, interpretada por Katherine Langford. A abordagem de temas mais “pesados” continua em alta, cravando o sucesso praticamente incontestável de séries como The O.A. e Making a Murderer. Quem ainda não conferiu pode preparar a pipoca para uma sessão intensa para conferir os episódios de 13 reasons why, pois, sem dúvidas, a série tem mais do que apenas treze motivos para ganhar sua atenção.

Ela vem com tudo

Para quem ama as joias da querida Vanessa Quintiliano, a novidade é mais que especial. Agora, a marca paulistana ganha uma sede própria em nossa cidade. Isso mesmo, agora Vanessa Quintiliano é uberabense! Com inauguração prevista para abril, a marca promete muitas e muitas novidades, mas enquanto o espaço VQ não fica pronto você pode conferir as novidades pelo site: www.vanessaquintiliano.com.br, ou se preferir você também pode entrar em contato pelo telefone: (34) 3073-7152 ou acessar via Instagram: @vanessaquintilianojoias.

Andare al cinema?!



Você já assistiu a algum filme italiano? Eles são demais e estão desde quinta-feira, 6, fazendo o maior sucesso na Primeira Mostra de Cinema Italiano em Campinas, São Paulo. Serão 18 exibições que ocorrerão em vários locais da cidade paulista. A mostra vai até o dia 13 de abril e trouxe filmes incríveis para os amantes da telona, um superprograma!

Sem conexão



Qual a família que não tem conflitos sobre quando e quanto os filhos devem e podem usar a internet?! Pensando nisso, o Google Wi-Fi chegou com a solução. Um roteador e repetidor de sinal com uma nova atualização que permite bloquear o sinal em certos pontos da casa ou até mesmo de um único aparelho. É só atualizar o aparelho e pronto. A garotada não vai gostar muito, mas os pais vão adorar a novidade!

Sua lata

Em prol da diversidade, a Skol arrasou em sua última campanha, lançada em rede nacional na TV aberta. Ela mostrou pessoas de diferentes tons de bege, no lugar das modelos perfeitas e saradas. Agora a Skol acaba de lançar latinhas diferentes, com todos os tons de pele. A chamada Skolor traz um novo conceito, dizendo que a cor da moda são todas, sem distinção de gênero ou raça. É a Skol “lacrando” mais uma vez!

Roupa fresca e limpinha



Não sabe o que fazer com a roupa suada de academia?! Esqueçam os saquinhos de roupa suja ou qualquer coisa parecida. A novidade é a “Paqsule”. Acredite se quiser; ela é uma mochila revolucionária por trazer um sistema de limpeza UV-C (luz UV) e oxigênio ativado que promete exterminar germes e bactérias e, assim, garantir que as suas roupas percam qualquer cheiro desagradável. O sistema de limpeza é controlado através de um aplicativo. Basta escolher o tempo, que varia de 15, 25 até 35 minutos. Então, adeus ao cheirinho de suor!