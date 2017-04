Vai mudar o look? Não perca as novas tinturas veganas para dar um up no visu

Vai mudar o look? No perca as novas tinturas veganas para dar um up no visu

Por Larissa Prata e Raquel Ribeiro

Happy Feet

Coleção outono-inverno da Happy Feet está simplesmente maravilhosa!!! Para deixar os pequenos ainda mais bonitos e charmosos, passe na Happy Feet e confira os looks mais bacanas. Estão o máximo! Peças selecionadas a dedo para deixar os príncipes e as princesas ainda mais dignos de realeza. Acerte na escolha, passe na Happy Feet.

Giovana Borges Belli usa vestido Fábula, sandália Tip Toey Joey e laços Titiné – tudo para Happy Feet

Férias de princesa



E aí, já se preparando para uma temporada off? Para quem ficou apaixonado pelo castelo da Fera no conto de fadas da Disney, saiba que não é preciso roubar uma flor e ser trancado com objetos falantes, como no filme. O Beast’s Castle existe e fica em uma floresta no interior da França. Toda a sua decoração é inspirada na história A Bela e a Fera. E o melhor: você pode se hospedar lá em uma experiência mágica! O local é imenso e tem quatro andares. São cinco quartos impressionantes – mas nenhum tem um guarda-roupa falante, infelizmente. Aos apaixonados, no salão de festas é possível recriar a tradicional cena de dança do conto de fadas; já pensou que amor?!



Vou de táxi?



O Uber surgiu como uma alternativa mais barata de mobilidade urbana, mas quem usa o aplicativo com frequência já percebeu que os valores têm ficado bem salgadinhos, chegando até mesmo a ficarem mais caros que corridas por preço fixo. Pensando nisso, mais uma vez a tecnologia está a nosso favor. Conheça o novo app “Vah”. Ele permite que o usuário insira os endereços de origem e destino para que os valores sejam comparados nas diferentes plataformas digitais: além do Uber, outros aplicativos famosos, como 99 Táxi, Easy Taxy, etc. Assim, é possível escolher. Segundo seus desenvolvedores, o “Vah” pode oferecer até 30% de economia e está disponível para os sistemas operacionais Android e iOS.

Será que vem de caminhão?



Veja que opção criativa para presentear alguém. A Coca-Cola lançou em seu site um serviço de personalização das garrafas, que poderão receber a gravação de qualquer frase, palavra, nome... Assim, o presenteado ganhará uma garrafinha linda e superexclusiva. Não é incrível?

Shark Attack



Acredite se quiser: o próximo adversário de Michael Phelps é um tubarão! O campeão das raias participará do Shark Week, um dos programas de maior sucesso do Discovery Channer. Nadando em águas bem menos tranquilas, Phelps ficará cara a cara com um tubarão, considerado o mais rápido predador dos mares. Assim, fica fácil saber qual será o desafio: quem será mais rápido? Será que Phelps vai precisar de uma ajudinha extra do “The Flash”? Claro que a segurança do nadador está em primeiro lugar e, para manter sua integridade física intacta, está sendo desenvolvida uma gaiola para sua proteção. Se Phelps se provará o soberano das águas, ninguém sabe, mas que o Discovery vai garantir muita gente atrás das telinhas para conferir... Ah, isso com certeza!

A moldura do rosto



Se as suas sobrancelhas estão lindas, elas raramente são percebidas – se são, cuidado que elas devem estar muito marcadas. Para deixar o rosto cada vez mais bonito e harmônico, as principais labels lançaram novos lápis de sobrancelhas que são must have na maleta de make – o da Lancôme, Le Crayon Sourcils, é uma excelente aposta para quem prefere suavidade. Quem prefere em formato canetinha, uma boa escolha é o Goof Proof, da Benefit, que corrige falhas, preenche e modela, sendo um perfeito lápis à prova de erros. Quem tem maior destreza e delineia as sobrancelhas com paletas deve experimentar a Eybrow Expert, da Kiko Milano, que tem tudo em um kit só, incluindo cera para modelar. Por fim, o gel para sobrancelhas da Mary Kay é uma opção para quem prefere acabamento matte com aspecto encorpado, sem a formação de blocos. Escolha o seu e arrase!

Vanessa Quintiliano



Para os amantes do mundo equestre Vanessa Quintiliano acaba de lançar uma coleção novinha em folha da linha Horse. Uma peça mais linda que a outra com detalhes surpreendentes, que vão deixar você ainda mais elegante e linda! Para conhecer a coleção Horse completa, Acesse: www.vanessaquintiliano.com.br, se preferir você também pode entrar em contato pelo WhatsApp com envio para todo o Brasil: 11 9 8485-2144 ou acessar via instagram: @vanessaquintilianojoias.





Slow Kids



Que tal, desacelerar? Deixar de lado os brinquedos eletrônicos, respirar um pouco mais de ar puro, correr, brincar, se divertir como antigamente?! No próximo domingo dia 09 reúna a família, arrume seu piquenique e vá viver uma nova experiência no gramado do campus aeroporto na Uniube. O evento é gratuito, e acontecerá das 9:00 as 16h. com uma programação inteirinha voltada para pais e filhos brincar e aproveitar o dia ao ar livre com muitas brincadeiras, shows e contação de histórias.

Vitaminas Gourmets



Como em qualquer mercado, tudo se reinventa. Lá fora a moda agora é dar uma nova roupagem para os bons e velhos complexos vitamínicos. Nada melhor do que uma boa vitamina para dar um up nas unhas que estão quebradiças, no cabelo que não está crescendo ou até mesmo para ter mais ânimo para trabalhar e chegar com gás total ao final de um dia cansativo. Como tradicionalmente elas são vendidas separadamente e em embalagens comuns, várias empresas no exterior vem fazendo sucesso com as boas e velhas vitaminas, em embalagens diferentes, modernas e ainda há empresas que apostam na venda personalizada do produto com kits específicos para cada pessoa, a partir de um questionário. Ou até em forma de assinatura mensal. Agora tomar vitamina virou tendência, faz bem e é cool.

Museo do Sorvete



Sucesso em Nova York, nos E.U.A., o museu do sorvete, conta a história da sobremesa mais amada do planeta e dos variados sabores para se provar mundo a fora. Como atrações o museu tem uma piscina de granulado para os visitantes nadarem e ainda gás hélio que pode se inalado em uma bolha de açúcar, é pura diversão! Agora a vez é de Los Angeles receber uma filial do museu mais divertido e gostoso dos Estados Unidos!

Cabelos Veganos



Chega ao mercado a nova linha de tinturas para cabelo da Lime Crime, no próximo dia 03 de abril. Um linha totalmente vegana, sem amônia e sem descolorante chamada unicornhair com cores completamente diferentes como rosa- bebê, verde-folha, violeta e laranja neon promete deixar o cabelo da mulherada cheio de personalidade e cor!