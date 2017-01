Hello, summer!

Por Larissa Prata e Raquel Ribeiro

Vanessa Quintiliano

Para dias quentes e ensolarados nada melhor do que uma boa regata e acessórios poderosos para deixar seu look perfeito! Use a abuse de colares em diversos tamanhos, pulseiras e anéis em ouro branco e diamantes como nesta produção da linda Giovanna Pagliaro Bóscolo. Dias quentes merecem looks lindos e muito alto astral para aproveitar o melhor deste verão! Para conhecer a coleção completa da VQ acesse: www.vanessaquintiliano.com.br / WhatsApp para todo o Brasil: 11 9 8485-2144 / @vanessaquintilianojoias.

A chave do sucesso



Se sua vida anda de pernas para o ar, que tal aproveitar o clima de ano novo, vida nova, para começar a se organizar melhor? Muito mais do que arrumar as gavetas ou colocar o armário em ordem, a organização mental – e também a física – é um hábito que pode ser adquirido e pode, e muito, facilitar sua caminhada ao sucesso. Mas antes de começar é importante que seu planejamento seja honesto: hierarquicamente, o que merece sua atenção? Além disso, o que precisa de organização na sua vida? Tempo? Finanças? Estudos? Alimentação? De tudo um pouco? Estabeleça prioridades e trace planos para atingir seus objetivos. A organização exterior diz muito sobre a organização interior. Então, quem não sabe por onde começar, aí vai uma dica: o melhor ponto de partida é o armário/closet. Em seguida, organize seus papeis – documentos, contas pagas e a pagar, revistas, livros, correspondências, etc. E assim por diante. Quando tudo estiver organizado fisicamente, comece a organização mental, cujo ponto de partida é o tempo a ser dedicado a cada coisa – seu dia-a-dia, sua rotina, os afazeres divididos em etapas. Então, comece a “consertar” o que quer mudar no seu corpo e mente.

Água Termal



Não há nada melhor que a sensação de frescor em dias quentes e ensolarados. A água termal é uma poderosa fonte de frescor imediato e apesar de parecer um item completamente supérfluo ela além de proporcionar frescor tem benefícios estéticos e terapêuticos poderosos! Por ser extraída do solo, ela carrega compostos minerais importantíssimos para evitar o envelhecimento precoce, fixar maquiagem, amenizar inflamações de procedimentos estéticos, auxiliar na cicatrização e tratar dermatites atópicas. Na lista dos ativos mais comuns estão ferro, zinco, silício e selênio. Por isso, ela tem ação antioxidante bastante forte, inibindo a ação dos radicais livres, e ainda carrega propriedade anti-inflamatória.

Para tirar proveito de todas essas vantagens, tem que experimentar. Portanto vale a pena colocar a água termal na lista de cosméticos indispensáveis para este verão!



Ai, que calor!

O verão anda mesmo a todo vapor. E para deixar sua pool party muito mais divertida, aposte nas boias criativas, que estão bombando entre as pessoas antenadas desde o verão europeu. Arrase na compra online, coloque um maiô fashion e ‘bora cair na água!



Vacinar



Vai viajar? Programe-se! Bagagem, hospedagem, aluguel de veículo, roteiro. São as principais preocupações de quem vai viajar, mas não se descuide. O mais importante é estar com a saúde em dia e ficar atento as vacinas indicadas para cada destino. Vacine-se! A Imunização é indicada pelo Ministério da Saúde e órgãos internacionais para evitar enfermidades endêmicas e contagiosas.

Agende seu horário em uma de nossas unidades, previna-se!!!



Com que drink eu vou?

Nesse calorão, nada melhor do que uma bebida refrescante! Já que o tempo é de curtição com muito sol, confira algumas receitinhas de drinks especialmente para a temporada mais quente do ano. É certeza de sucesso em todas as recepções!



Frozen Daiquiri:

Ingredientes: 40 ml de Rum Carta Branca; 30 ml de licor Curaçao Blue; 30 ml de suco pronto de cranberry; 8 pedras grandes de gelo.

Modo de preparo: Resfrie as taças a serem utilizadas. Em um liquidificador, acrescente todos os ingredientes e bata até que a mistura ganhe a consistência de frozen. Para servir, complete as taças resfriadas e decore cada uma cereja e um toque de suco de cranberry.



Saquerinha de uva com hortelã:

Ingredientes: 15 uvas tipo niágara frescas; 04 folhas limpas de hortelã; 1 dose de saquê, açúcar e gelo a gosto.

Modo de Preparo: Em um copo alto, adicione açúcar a gosto e macere as uvas, cortadas ao meio, com as folhas de hortelã. Em seguida, adicione o saquê e gelo para completar. Mexa delicadamente, com ajuda de um canudo ou mexedor. Para finalizar, mergulhe um palitinho de cana de açúcar, que faz a vez de mexedor, no copo.

Red Afrodite:

Ingredientes: 60ml de pisco; 20ml de licor de vanilla; suco de meio limão siciliano; 6 morangos limpos; 1 colher (chá) de açúcar; 1 filete de capim santo (erva cidreira) cortado em pedacinhos; 1 morango para decorar.

Modo de preparo: Resfrie uma taça dry. Em uma coqueteleira ou copo largo, macere o capim santo, o suco de limão e o açúcar. Em seguida, adicione o restante dos ingredientes, com exceção do licor de vanilla, e misture delicadamente. Na taça resfriada, acrescente a mistura. Para finalizar, adicione o licor de vanilla e decore com o morango.

4 dicas para aproveitar bem o verão



Estamos na estação mais quente e mais gostosa do ano! Para que nada estrague seus dias ao sol, não se esqueça de:

• Beber bastante água, de 2 a 3 litros ao longo do dia, com o calor desidratamos fácil, fácil!

• Use e abuse do protetor solar! Passe 15 minutos antes de sair de casa e se for a praia ou para a piscina, reaplique de 2 em 2 horas.

• Superaliados nesta época são os chapéus e bonés, para qualquer hora do dia!

• Na hora de se alimentar dê preferência para as frutas, verduras e legumes crus ricos em água. São eles: alface, chuchu, pepino, rabanete, nabo, tomate, couve-flor, melancia, melão, abacaxi, maçã, cenoura, banana, goiaba e clara de ovo.



Leitura Obrigatória

Uma ótima oportunidade para a criançada soltar a imaginação, melhorar o vocabulário e se distrair nessas férias é mergulhar no mundo da leitura. Listamos 3 livros de autores brasileiríssimos para os pequenos, são eles: “A princesa sem coroa”, de Lilia Fernandes, que aborda princípios e valores. “A Sereia Iogue”, de Cris Motta, uma literatura superleve para os pré-adolescentes. E para terminar “Cirandas”, de Mariana Lima, lindo, lindo com ilustrações chamativas e um texto poético e cheio de afeto e humor ideal para uma leitura compartilhada com crianças de todas as idades!

Prepare a pipoca



Se 2016 reuniu muitas decepções nas telonas, o ano novo promete recuperar o tempo perdido com várias produções superaguardadas – e para todos os gostos. A começar por Christian Grey e Anastacia Steele, que voltam a atiçar o imaginário mundial com os “50 Tons Mais Escuros”, com estreia em fevereiro. Além disso, é também o ano de “A Bela e a Fera”, que chega aos cinemas brasileiros em março, o mês também de “Logan”, próximo filme da franquia X-Men e tem Hugh Jackman (Wolverine) no papel principal. Saudade dos Rangers?! Eles voltam à cena com nada de nostalgia e um quê a mais de modernidade. Para quem o coração ainda pulsa de saudades de Paul Walker, abril reserva o primeiro “Velozes e Furiosos” sem o ator, com a estreia agendada para abril, mês também para rever a turma de heróis mais descontraída da Marvel, com a estreia de “Guardiões da Galáxia 2”. Ainda no campo dos heróis, a Mulher-Maravilha ganha seu primeiro filme solo em junho. No mesmo mês, Tom Cruise enfrenta “A Múmia”, quando uma antiga princesa (Sofia Boutella) é libertada e enfrenta o homem imortal. Julho é o mês do Homem Aranha e também de novo filme da franquia Os Transformers. Sucesso na década de 90, Jumanji volta às telonas também no mês. Marvel também prepara lançamento de “Thor: Ragnarok” para novembro, quando time infalível de heróis enfrentará a vilã Hela (Cate Blanchet). O mês é também da tão esperada “Liga da Justiça”, que reúne os super-heróis da DC, que vai cumprir a promessa de reuni-los. No derradeiro mês do ano, “Star Wars: Episódio VIII”, ainda sem título definido e talvez seja a estreia mais misteriosa do ano.

Amigos, Farra e Férias



Existe combinação mais perfeita que esta? Seja qual for a idade, se juntarmos alguns amigos nas férias para uma boa farra, os momentos se tornam mágicos e divertidos. Com os pequenos não é diferente. Portanto aproveite, chame os amigos dos seus filhos, não precisa de muita coisa. Cada um leva uma comidinha que faz em casa mesmo, escolha uma praça, e mãos à obra! Para a tarde ficar mais divertida leve, bexigas de água, bolhas de sabão e até mesmo materiais de sucata. As crianças vão amar, o tempo vai passar voando e você ainda vai bater um bom papo e se distrair em excelentes companhias!