O Volvo XC40 2018 desembarca no Brasil em março do ano que vem

O Volvo XC40 2018 desembarca no Brasil em maro do ano que vem

SIMU FAZ FESTA DE FINAL DE ANO



Reunião festiva de final de ano, sob o comando do Sindicato da Indústria da Mecânica de Uberaba (Simu), movimentou a cidade no último dia 14, no Bar Recanto da Praça. Com a presença de diretores, associados e convidados, o presidente do Simu, José Arlênio Veneziano, ofereceu um jantar e rodízio de espetinho regados a cerveja e música boa. Estiveram presentes, Rogério Rocha (Retiub), Marcos Godoy (Frenauto), Alício (Centro Automotivo Alício), Noburo Nanya (Auto Elétrica Nanya), Silvano Márcio, diretor do Senai; Leandro Mendes, instrutor do Senai; Edvaldo (Centro Automotivo Interlargos), Ricardo (Ricauto), Jéferson (Minauto), Leandro (Nacional Filtros), Thiago (Ubercenter), Wanderley (Bonfim Autopeças) e outros convidados. Presidentes de outros sindicatos também abrilhantaram a festa do Simu, entre eles: Inimar Santana (Simefu), Eliza Araújo (Sindicau), Mirian Resende (Sindiplast), Maurício Pincelli (Singvale), Lilian Lima (Sindpan), Gleison (Cigra), José Flávio (Sindimov) e Hebert (Cigra/Sindiplast)

INCRÍVEL

Por esta você não esperava. A Amazon já patenteou um drone capaz de recarregar as baterias dos carros elétricos em movimento. O motorista informa a necessidade de nova carga pelo aplicativo no celular e o drone é acionado. Ele se acopla ao teto, por um conector do veículo e passa a fornecer a energia. O carro continua andando com o drone conectado.



ATENÇÃO

Evite o uso ostensivo de joias quando estiver dirigindo e, quando o fizer, mantenha-se em alerta, com vidros fechados e as portas travadas.



HONDA ACCORD

A décima geração do Honda Accord já tem data para chegar ao Brasil. Segundo fontes ligadas à fabricante, o sedã será lançado no 2º semestre de 2018, importado dos Estados Unidos. Ainda não há detalhes sobre qual será a versão disponível no país e nem quanto irá custar.



NOVO LEXUS LS

Outro sedã de luxo que chega ao Brasil no ano que vem é o Novo Lexus LS. Ele aporta ainda no primeiro trimestre de 2018. A princípio, o sedã mais luxuoso da marca japonesa será vendido apenas na versão híbrida 500h. Os preços devem superar a casa dos salgados 700 mil reais.

VOCÊ SABIA?

Ainda hoje o Japão mantém os semáforos nas cores vermelha, amarela e azul. Há apenas mil anos que o verde começou a se popularizar, mas o azul é ainda hoje muito mais popular, mais aceito.



AOS POUCOS

Na verdade, o semáforo da cor azul está sendo substituído aos poucos pelo verde. Os últimos estão incorporando tecnologia LED, com um azul degradê com o verde pra fazer a mudança aos poucos e não chocar a população.



DESISTIU DE VEZ

Uma notícia triste para quem esperava a fabricação do Toyota C-HR no Brasil. O fabricante desistiu do projeto do rival do Honda HR-V por ter

uma plataforma cara demais e não valeria a pena para um carro compacto.

DE PRIMEIRA

A Fiat não vai descontinuar, por enquanto, o Grand Siena. Mesmo com a chegada do moderno Cronos (versão sedã do Argo), o fabricante ainda acredita no potencial do veterano. A ideia é mantê-lo em produção até 2019.



MUDANÇA À VISTA

Honda prepara as primeiras mudanças no HR-V em 2018. As alterações vão se concentrar no visual com uma roupagem mais esportiva. Ele ganhará uma nova frente com grade e para-choques redesenhados.



MAIS MUDANÇAS

Ainda sobre o HR-V, no pacote de equipamentos teremos a inclusão dos sensores de chuva, crepuscular e de estacionamento desde a versão mais básica. Na traseira, alterações nas lanternas e tampa do porta-malas.

Volvo lança XC40 em março do ano que vem



O novíssimo Volvo XC40 2018 desembarca no Brasil em março do ano que vem. Ele será o SUV de entrada da montadora e terá como principais rivais o BMW X1 e o Mercedes-Benz GLA. Os preços devem girar entre R$ 150 mil e R$ 180 mil. Tecnológico, ele chega equipado com itens de categoria superior, incluindo sistema de condução semiautônoma Pilot Assist.

DESAFIO

Outro grande desafio, como a Honda vai ter com o HR-V, a Land Rover vai ter com o Evoque, um carro que é um sucesso retumbante. Os ingleses vão fazer a primeira mudança em 2019, no Salão de Paris, na França.



CONFORTO ABSOLUTO

O novo carro será feito sobre a arquitetura D8 da Jaguar Land Rover, a única de tração dianteira para motores transversais. O foco principal será o conforto, com a intenção de torná-lo ainda mais um "Mini Range Rover".



EVOQUE HÍBRIDO

Ainda sobre o Evoque, vai pintar uma opção híbrida com a combinação do motor Ingenium 1.5 de 3 cilindros a gasolina a um pequeno motor elétrico aplicado ao eixo traseiro. Este será o principal destaque do Evoque 2020.

O VELHO PALIO

Coisas do comércio de veículos. Curiosamente, entre os carros usados brilha o Palio, recém-aposentado pela Fiat. Ele saiu de linha para dar espaço ao novíssimo Argo, cujas vendas são quase dez vezes menor que a dele.



EXPLICANDO

Segundo a Fenabrave, no mês passado, o Palio vendeu 48.11 carros a mais que o Argo, mostrando que o tempo prolongado de liderança ainda ecoa em lojas e garagens por esse país afora. O Palio ainda vai vender muito.



O PRIMEIRO

O primeiro automóvel chegou ao Brasil no ano de 1893, no Rio de Janeiro, capital. Ele foi comprado pelo inventor do avião, o brasileiro Alberto Santos Dumont. O veículo era um belo Peugeot a gasolina de 3,5 CV.